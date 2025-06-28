https://sarabic.ae/20250628/مطارات-جديدة-وأنظمة-متطورة-خطة-شاملة-لإحياء-قطاع-الطيران-السوري-1102157149.html

مطارات جديدة وأنظمة متطورة... خطة شاملة لإحياء قطاع الطيران السوري

مطارات جديدة وأنظمة متطورة... خطة شاملة لإحياء قطاع الطيران السوري

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، أشهد الصليبي، أن الحكومة تخطط لإنشاء مطارات جديدة، مؤكداً أن مواكبة التحديات الجديدة في قطاع الطيران المدني... 28.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-28T11:46+0000

2025-06-28T11:46+0000

2025-06-28T11:46+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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وأشار الصليبي في مقابلة اليوم مع قناة "الإخبارية السورية"، إلى وجود دراسة جدية لإنشاء مطار جديد آخر في دمشق، ومشروع لإنشاء مطار جديد في حلب لأنه لا يمكن توسعة المطار الحالي هندسياً، إضافة إلى أن الهيئة تخطط لإنشاء مطار دولي جديد في المنطقة الوسطى، ليكون بوابة استراتيجية تربط الداخل بالخارج، مبيناً أن ذلك يأتي في إطار رؤية وطنية شاملة لتحديث البنية التحتية الجوية.وأوضح الصليبي، أنه جرى تغيير اسم "مؤسسة الطيران" ليصبح "الهيئة العامة للطيران المدني" وباتت تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية، لافتاً إلى أن هذا التغيير يأتي ضمن خطة لإعادة هيكلة قطاع الطيران وتفعيل الرقابة والإشراف على عمل الشركات.أسطول محدود وحلول إسعافية بالطائرات المستأجرةوبين رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن الشركة السورية للطيران كانت عند التحرير تملك طائرتين فقط، وكانت على وشك الإغلاق الكامل نتيجة تراجع القدرات التشغيلية.ولفت إلى أن الأسطول الحالي يضم ثلاث طائرات فقط، ما يحول دون توسيع وجهات الرحلات، ولهذا استأجرت الشركة طائرة إضافية كحل سريع، وتعمل حالياً على استئجار المزيد لتعويض النقص.تنديد بإعلان "قسد" تشغيل مطار القامشليوحول إعلان "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تشغيل وإدارة مطار القامشلي في ريف الحسكة، قال الصليبي: "لا يمكن تشغيل المطار بشكل منفرد دون موافقة رسمية، ولا يحق لأي شركة طيران محلية أو دولية الهبوط في المطار من دون التنسيق المباشر مع الهيئة العامة للطيران المدني".وأكد الصليبي، أن الإجراء الذي قامت به "قسد" يمثل انتهاكاً للسيادة الجوية السورية ويعرّض السلامة التشغيلية للخطر، لافتاً إلى أن الهيئة تتابع الملف بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالقوانين الدولية في تشغيل المطار.اتفاق مع تركيا لتركيب أنظمة رادار جديدةوكشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عن اتفاق مع الجانب التركي لتركيب رادارات جديدة في مطارات دمشق وحلب ودير الزور خلال الأشهر المقبلة.وختم أن غياب الرادارات وأجهزة الاتصال الحديثة كان سبباً رئيسياً في عزوف الكثير من شركات الطيران عن استخدام الأجواء السورية، لكن بعد التحرير عادت سوريا إلى عضوية المنظمة الدولية للطيران، وعادت بعض الشركات العالمية تدريجياً إلى هذه الأجواء.ومنحت المديرية العامة للطيران المدني في تركيا "SHGM"، يوم 2 يونيو/ حزيران الجاري، إذنا للخطوط الجوية السورية بتسيير رحلات من سوريا إلى تركيا.وذكرت وسائل إعلام سورية أنه "بموجب القرار الجديد، ستبدأ الخطوط الجوية السورية رحلاتها إلى مدينة إسطنبول اعتبارا من 10 حزيران الجاري، وستكون الرحلات بين سوريا وتركيا بشكل يومي، أي على مدار أيام الأسبوع السبعة".

https://sarabic.ae/20250625/إعلام-هناك-اتصالات-مباشرة-بين-سوريا-وإسرائيل-1102049425.html

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