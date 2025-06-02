https://sarabic.ae/20250602/إعلام--تركيا-تسمح-للطيران-السوري-بتسيير-رحلات-إلى-إسطنبول--1101224026.html
إعلام: تركيا تسمح للطيران السوري بتسيير رحلات إلى إسطنبول
إعلام: تركيا تسمح للطيران السوري بتسيير رحلات إلى إسطنبول
سبوتنيك عربي
منحت المديرية العامة للطيران المدني في تركيا "SHGM" إذنا للخطوط الجوية السورية بتسيير رحلات من سوريا إلى تركيا. 02.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-02T12:51+0000
2025-06-02T12:51+0000
2025-06-02T12:51+0000
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وذكرت وسائل إعلام سورية أنه "بموجب القرار الجديد، ستبدأ الخطوط الجوية السورية رحلاتها إلى مدينة إسطنبول اعتبارا من 10 حزيران الجاري، وستكون الرحلات بين سوريا وتركيا بشكل يومي، أي على مدار أيام الأسبوع السبعة".وأوضحت الهيئة أن السبب يعود إلى "إغلاق المجال الجوي التركي أمام شركات الطيران السورية وعدم منحها تصاريح للرحلات الجوية"، وذلك بعد أن أعلنت شركة "أيجيت"، الذراع الاقتصادي للخطوط التركية، عن بدء رحلات منتظمة بين أنقرة ودمشق، ابتداء من 21 أبريل/ نيسان الماضي.
https://sarabic.ae/20250425/تقارير-أزمة-جديدة-في-الطيران-المدني-بين-تركيا-وسوريا-1099895395.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الرحلات الجوية, الطيران السوري, أسطنبول
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الرحلات الجوية, الطيران السوري, أسطنبول
إعلام: تركيا تسمح للطيران السوري بتسيير رحلات إلى إسطنبول
منحت المديرية العامة للطيران المدني في تركيا "SHGM" إذنا للخطوط الجوية السورية بتسيير رحلات من سوريا إلى تركيا.
وذكرت وسائل إعلام سورية أنه "بموجب القرار الجديد، ستبدأ الخطوط الجوية السورية رحلاتها إلى مدينة إسطنبول اعتبارا من 10 حزيران الجاري، وستكون الرحلات بين سوريا وتركيا بشكل يومي
، أي على مدار أيام الأسبوع السبعة".
وأشارت إلى أنه من المقرر "إقامة حفل خاص في مطار إسطنبول بعد منح إذن تسيير الرحلات للخطوط السورية".
وكانت العلاقات بين البلدين شهدت توترا في قطاع الطيران المدني خلال الأشهر الماضية، إذ أعلنت هيئة الطيران المدني السورية، في وقت سابق، أن شركة "أيجيت" التابعة للخطوط الجوية التركية أوقفت رحلاتها إلى دمشق.
وأوضحت الهيئة أن السبب يعود إلى "إغلاق المجال الجوي التركي أمام شركات الطيران السورية وعدم منحها تصاريح للرحلات الجوية"، وذلك بعد أن أعلنت شركة "أيجيت"، الذراع الاقتصادي للخطوط التركية
، عن بدء رحلات منتظمة بين أنقرة ودمشق، ابتداء من 21 أبريل/ نيسان الماضي.