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معدات تركية لوجتسية ضخمة تصل إلى مطار دمشق... فيديو
معدات تركية لوجتسية ضخمة تصل إلى مطار دمشق... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وسائل إعلام تركية، مقطع فيديو لوصول فريق فني تركي يضم 25 شخصا، ليبدأ أعماله في سوريا، لإعادة تأهيل وتطوير مطار دمشق الدولي، وتدريب الموظفين على استخدام... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
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وأظهرت المقاطع المتداولة موكبا يضم عددا من الشاحنات التي تحمل معدات تقنية متجهة إلى مطار دمشق الدولي لتطوريه.وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، في بيان، إن بلاده "أرسلت فريقا تقنيا يضم 25 شخصا إلى سوريا لإعادة تأهيل وتطوير مطار دمشق".ويتولى الفريق التركي تركيب الأجهزة في مطار دمشق وتدريب الموظفين على استخدامها.وبحسب الوزير فإنه تم إرسال "أجهزة أشعة سينية، كاشفات مواد متفجرة، أجهزة بوابات لكشف المعادن، أجهزة لكشف المعادن".ويذكر أنه يوم أمس الأحد، وقعت سوريا وقطر في العاصمة الدوحة، مذكرة تفاهم بين الطرفين لتعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني.وخلال اللقاء تم التوقيع على مذكرة تفاهم تنص على زيادة حقوق النقل بين قطر وسوريا، وفق ذات المصدر.بعد توقف 13 عاما... وصول أول رحلة ركاب من إسطنبول إلى مطار دمشق.. فيديو وصورإيران تحدد موقفها من استئناف الرحلات الجوية إلى سوريا ومصر
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي
معدات تركية لوجتسية ضخمة تصل إلى مطار دمشق... فيديو
13:23 GMT 17.02.2025 (تم التحديث: 13:36 GMT 17.02.2025)
نشرت وسائل إعلام تركية، مقطع فيديو لوصول فريق فني تركي يضم 25 شخصا، ليبدأ أعماله في سوريا، لإعادة تأهيل وتطوير مطار دمشق الدولي، وتدريب الموظفين على استخدام أجهزة جديدة أرسلتها تركيا.
وأظهرت المقاطع المتداولة موكبا يضم عددا من الشاحنات التي تحمل معدات تقنية متجهة إلى مطار دمشق الدولي لتطوريه.
وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، في بيان، إن بلاده "أرسلت فريقا تقنيا يضم 25 شخصا إلى سوريا لإعادة تأهيل وتطوير مطار دمشق".
وأوضح الوزير أنهم شكلوا فريقا تقنيا من موظفي المديرية العامة لتشغيل المطارات الحكومية بهدف تأهيل وتطوير مطار دمشق الدولي الذي أصيب بتهالك خلال السنوات الـ13 الماضية، مشيرا إلى أن الفريق التركي دخل الأراضي السورية عبر معبر "جيلوه غوزو" الحدودي المقابل لمعبر باب الهوى السوري بتاريخ 7 فبراير/ شباط الجاري.
ويتولى الفريق التركي تركيب الأجهزة في مطار دمشق وتدريب الموظفين على استخدامها.
وبحسب الوزير فإنه تم إرسال "أجهزة أشعة سينية، كاشفات مواد متفجرة، أجهزة بوابات لكشف المعادن، أجهزة لكشف المعادن".
ويذكر أنه يوم أمس الأحد، وقعت سوريا وقطر في العاصمة الدوحة، مذكرة تفاهم بين الطرفين لتعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني في قطر فالح الهاجري، اجتمع مع أشهد الصليبي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا.
وخلال اللقاء تم التوقيع على مذكرة تفاهم تنص على زيادة حقوق النقل بين قطر وسوريا، وفق ذات المصدر.