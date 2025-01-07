https://sarabic.ae/20250107/إيران-تحدد-موقفها-من-استئناف-الرحلات-الجوية-إلى-سوريا-ومصر-1096559308.html

إيران تحدد موقفها من استئناف الرحلات الجوية إلى سوريا ومصر

إيران تحدد موقفها من استئناف الرحلات الجوية إلى سوريا ومصر

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، حسين بورفرزانه، اليوم الثلاثاء، عن استعداد بلاده لاستئناف الرحلات الجوية إلى سوريا، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن الوضع... 07.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-07T12:34+0000

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن بورفرزانه، قوله إن استئناف الرحلات إلى سوريا، يتطلب الحصول على موافقة رسمية من السلطات السورية.رحلات إلى لبنان ومصروأضاف بورفرزانه أن الرحلات الجوية إلى لبنان مستمرة دون أي مشكلات.كما أشار إلى أن الرحلات الحالية إلى مصر تقتصر على بعثات خاصة، فيما يمكن لرجال الأعمال السفر إلى هناك عبر طرق أخرى بعد الحصول على التأشيرات اللازمة.وكانت هيئة الطيران المدني السوري، قد أعلنت السبت الماضي، عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي ابتداء من 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد استكمال عمليات إعادة التأهيل التي أعقبت الأوضاع الأمنية في سوريا.يذكر أن إيران كانت قد أعلنت في وقت سابق، حظر رحلات الطيران إلى سوريا، حتى 22 يناير الجاري، مؤكدة أن استئنافها مرهون بموافقة السلطات السورية.

https://sarabic.ae/20250107/سوريا-استئناف-حركة-مطار-دمشق-الدولي--1096550157.html

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