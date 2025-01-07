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إيران تحدد موقفها من استئناف الرحلات الجوية إلى سوريا ومصر
إيران تحدد موقفها من استئناف الرحلات الجوية إلى سوريا ومصر
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، حسين بورفرزانه، اليوم الثلاثاء، عن استعداد بلاده لاستئناف الرحلات الجوية إلى سوريا، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن الوضع... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T12:34+0000
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إيران
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن بورفرزانه، قوله إن استئناف الرحلات إلى سوريا، يتطلب الحصول على موافقة رسمية من السلطات السورية.رحلات إلى لبنان ومصروأضاف بورفرزانه أن الرحلات الجوية إلى لبنان مستمرة دون أي مشكلات.كما أشار إلى أن الرحلات الحالية إلى مصر تقتصر على بعثات خاصة، فيما يمكن لرجال الأعمال السفر إلى هناك عبر طرق أخرى بعد الحصول على التأشيرات اللازمة.وكانت هيئة الطيران المدني السوري، قد أعلنت السبت الماضي، عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي ابتداء من 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد استكمال عمليات إعادة التأهيل التي أعقبت الأوضاع الأمنية في سوريا.يذكر أن إيران كانت قد أعلنت في وقت سابق، حظر رحلات الطيران إلى سوريا، حتى 22 يناير الجاري، مؤكدة أن استئنافها مرهون بموافقة السلطات السورية.
https://sarabic.ae/20250107/سوريا-استئناف-حركة-مطار-دمشق-الدولي--1096550157.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, مصر, لبنان, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, مصر, لبنان, العالم, العالم العربي, الأخبار

إيران تحدد موقفها من استئناف الرحلات الجوية إلى سوريا ومصر

12:34 GMT 07.01.2025
© AP Photo / Hani Mohammedشركة الطيران الإيرانية الخاصة "ماهان إير"
شركة الطيران الإيرانية الخاصة ماهان إير - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Hani Mohammed
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أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، حسين بورفرزانه، اليوم الثلاثاء، عن استعداد بلاده لاستئناف الرحلات الجوية إلى سوريا، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن الوضع مع مصر يحتاج لقرارات على مستوى كبار المسؤولين.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن بورفرزانه، قوله إن استئناف الرحلات إلى سوريا، يتطلب الحصول على موافقة رسمية من السلطات السورية.

وأوضح أن تحديد مواعيد وإعداد الرحلات الجوية بين إيران وسوريا، مرتبط بانتظار الرد من الجانب السوري.

الطيران المدني السوري في مطار دمشق الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
سوريا... استئناف حركة مطار دمشق الدولي
07:50 GMT

رحلات إلى لبنان ومصر

وأضاف بورفرزانه أن الرحلات الجوية إلى لبنان مستمرة دون أي مشكلات.
أما بخصوص الرحلات إلى مصر، فأوضح أن استئنافها يتطلب اتخاذ قرارات على مستوى كبار المسؤولين في البلدين، بالإضافة إلى توفير تسهيلات للحصول على تأشيرات سياحية.
كما أشار إلى أن الرحلات الحالية إلى مصر تقتصر على بعثات خاصة، فيما يمكن لرجال الأعمال السفر إلى هناك عبر طرق أخرى بعد الحصول على التأشيرات اللازمة.
وكانت هيئة الطيران المدني السوري، قد أعلنت السبت الماضي، عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي ابتداء من 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد استكمال عمليات إعادة التأهيل التي أعقبت الأوضاع الأمنية في سوريا.
يذكر أن إيران كانت قد أعلنت في وقت سابق، حظر رحلات الطيران إلى سوريا، حتى 22 يناير الجاري، مؤكدة أن استئنافها مرهون بموافقة السلطات السورية.
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