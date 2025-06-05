https://sarabic.ae/20250605/لأول-مرة-منذ-سنوات--طائرات-فلاي-ناس-السعودية-تهبط-في-مطار-دمشق-فيديو-1101348690.html
لأول مرة منذ سنوات... طائرات "فلاي ناس" السعودية تهبط في مطار دمشق... فيديو
لأول مرة منذ سنوات... طائرات "فلاي ناس" السعودية تهبط في مطار دمشق... فيديو
سبوتنيك عربي
هبطت أول رحلة جوية سعودية مباشرة في مطار دمشق الدولي، اليوم الخميس، بعد انقطاع استمر 12 عاما، في إعلان لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين. 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T13:45+0000
2025-06-05T13:45+0000
2025-06-05T13:45+0000
أخبار سوريا اليوم
السعودية
شركة "فلاي ناس"
رحلات جوية
مطار دمشق
العالم العربي
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وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى "وصول أول رحلة مباشرة لطائرة ركاب سعودية تابعة لشركة" فلاي ناس"، إلى مطار دمشق الدولي، قادمة من العاصمة الرياض، بعد انقطاع دام سنوات".وتنضم "طيران ناس" إلى مجموعة محدودة من شركات الطيران الأجنبية التي استأنفت رحلاتها إلى دمشق مع تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد.وأوضح أن عودة الطيران إلى دمشق ستسهم بشكل كبير في تحفيز شركات طيران أخرى لتسيير رحلاتها نحو مطار دمشق الدولي، وسيكون لها انعكاسات إيجابية على الحركة التجارية والاقتصادية، وتشجيع السياحة، وتسهيل تنقل السوريين.وأشار صلال إلى وجود الكثير من الشركات التي تبدي استعدادها لتسيير رحلات إلى سوريا، من بينها شركات عربية وأخرى أجنبية.وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ سنوات، وتأتي في إطار التوسع الإقليمي للشركتين وسعيهما لفتح وجهات جديدة تلبي احتياجات المسافرين وتعزز الربط الجوي بين السعودية ودول المنطقة.
https://sarabic.ae/20250528/شركتان-سعوديتان-تعتزمان-تسيير-رحلات-جوية-إلى-سوريا-1101069618.html
السعودية
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أخبار سوريا اليوم, السعودية, شركة "فلاي ناس", رحلات جوية, مطار دمشق, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, السعودية, شركة "فلاي ناس", رحلات جوية, مطار دمشق, العالم العربي
لأول مرة منذ سنوات... طائرات "فلاي ناس" السعودية تهبط في مطار دمشق... فيديو
هبطت أول رحلة جوية سعودية مباشرة في مطار دمشق الدولي، اليوم الخميس، بعد انقطاع استمر 12 عاما، في إعلان لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.
وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى "وصول أول رحلة مباشرة لطائرة ركاب سعودية تابعة لشركة" فلاي ناس"، إلى مطار دمشق الدولي، قادمة من العاصمة الرياض، بعد انقطاع دام سنوات".
وتنضم "طيران ناس" إلى مجموعة محدودة من شركات الطيران الأجنبية التي استأنفت رحلاتها إلى دمشق مع تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد.
وكان أعلن مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للطيران المدني السوري، علاء صلال، في 2 حزيران/ يونيو الجاري، أن شركة "فلاي ناس" السعودية ستبدأ تسيير رحلاتها خلال الأيام القليلة القادمة، بعد استكمال الترتيبات التشغيلية والحصول على الموافقات النهائية، فيما تبدأ طيران "أديل" السعودية تسيير رحلات إلى سوريا في تموز/ يوليو المقبل.
وأوضح أن عودة الطيران إلى دمشق ستسهم بشكل كبير في تحفيز شركات طيران أخرى لتسيير رحلاتها نحو مطار دمشق الدولي
، وسيكون لها انعكاسات إيجابية على الحركة التجارية والاقتصادية، وتشجيع السياحة، وتسهيل تنقل السوريين.
وأشار صلال إلى وجود الكثير من الشركات التي تبدي استعدادها لتسيير رحلات إلى سوريا، من بينها شركات عربية وأخرى أجنبية
.
وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ سنوات، وتأتي في إطار التوسع الإقليمي للشركتين وسعيهما لفتح وجهات جديدة تلبي احتياجات المسافرين
وتعزز الربط الجوي بين السعودية ودول المنطقة.