https://sarabic.ae/20250519/لبنان-يكشف-عن-قرار-جديد-يخص-السوريين-الوافدين-إلى-مطار-بيروت-1100745828.html
لبنان يكشف عن قرار جديد يخص السوريين الوافدين إلى مطار بيروت
لبنان يكشف عن قرار جديد يخص السوريين الوافدين إلى مطار بيروت
سبوتنيك عربي
أصدر مطار رفيق الحريري الدولي في لبنان تعميما، اليوم الاثنين، يقضي بعدم السماح لأي مواطن سوري متوجه إلى سوريا عبر مطار بيروت، بالدخول إلى لبنان، ما لم يكن... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T15:30+0000
2025-05-19T15:30+0000
2025-05-19T15:30+0000
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وأفادت وسائل إعلام لبنانية، نقلا عما جاء في التعميم أنه "سيعاد المخالفون على متن الطائرة نفسها التي وصلوا بها".وكانت سمحت السلطات اللبنانية في شباط / فبراير الماضي، بمرور السوريين عبر لبنان إلى سوريا ممن كانوا دخلوا بطريقة غير شرعية إلى أوروبا، والذين يرغبون بالعبور "ترانزيت" إلى سوريا، وتلغى التعاميم السابقة المتناقضة بهذا الخصوص.وأكدت السلطات اللبنانية حنيئذ أن المدة المتاحة للعبور من لبنان إلى سوريا هي 24 ساعة فقط.
https://sarabic.ae/20250414/سلام-والشرع-يتفقان-على-تعزيز-التنسيق-الأمني-بين-سوريا-ولبنان-1099539711.html
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لبنان, مطار بيروت, أخبار سوريا اليوم, سفر, العالم العربي
لبنان, مطار بيروت, أخبار سوريا اليوم, سفر, العالم العربي
لبنان يكشف عن قرار جديد يخص السوريين الوافدين إلى مطار بيروت
أصدر مطار رفيق الحريري الدولي في لبنان تعميما، اليوم الاثنين، يقضي بعدم السماح لأي مواطن سوري متوجه إلى سوريا عبر مطار بيروت، بالدخول إلى لبنان، ما لم يكن بحوزته إقامة صالحة في الخارج لمدة تزيد عن ستة أشهر.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية
، نقلا عما جاء في التعميم أنه "سيعاد المخالفون على متن الطائرة نفسها التي وصلوا بها".
وطالب التعميم "جميع شركات الطيران التشدد من حيازة السوريين الراغبين بالذهاب إلى سوريا مرورا بلبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي، على إقامات صالحة لمدة تزيد عن ستة أشهر في الخارج، ولا يستفاد من مضمون هذا التعميم من لا يستفيد من هذا الشرط، بحيث سيتم إعادتهم على الطائرة نفسها".
وكانت سمحت السلطات اللبنانية في شباط / فبراير الماضي، بمرور السوريين عبر لبنان
إلى سوريا ممن كانوا دخلوا بطريقة غير شرعية إلى أوروبا، والذين يرغبون بالعبور "ترانزيت" إلى سوريا، وتلغى التعاميم السابقة المتناقضة بهذا الخصوص.
وأكدت السلطات اللبنانية
حنيئذ أن المدة المتاحة للعبور من لبنان إلى سوريا هي 24 ساعة فقط.