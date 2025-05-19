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واشنطن تخصص مكافأة مالية مقابل معلومات عن "حزب الله" اللبناني
واشنطن تخصص مكافأة مالية مقابل معلومات عن "حزب الله" اللبناني
سبوتنيك عربي
أعلن الحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، تخصيص مكافأة قد تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول الشبكات... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T13:49+0000
2025-05-19T13:49+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان
أخبار حزب الله
أمريكا الجنوبية
مكافأة
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وبحسب منشور على صفحة الحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، " يمارس حزب الله أنشطته في مناطق بعيدة عن مقره في لبنان، بما في ذلك في أمريكا الجنوبية. إذا كانت لديك معلومات حول تهريب حزب الله أو غسيل الأموال أو أي آليات مالية أخرى في منطقة الحدود الثلاثية، يرجى الاتصال بنا. قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة والانتقال".وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، في بيان لها، أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على اثنين من كبار مسؤولي حزب الله اللبناني واثنين من القائمين بأعمال التسهيلات المالية لدورهم في تنسيق التحويلات المالية إلى الحزب".وذكرت الوزارة أن "الأشخاص المستهدفين يقيمون في لبنان وإيران، وعملوا على إيصال أموال إلى حزب الله من مانحين خارجيين"، وقالت: "التبرعات الخارجية تشكل جزءا كبيرا من ميزانية حزب الله".
https://sarabic.ae/20250516/حزب-الله-لـسبوتنيك-العقوبات-الأميركية-بلا-قيمة-ولن-نسلم-سلاحنا-دون-ضمانات-1100601109.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, أخبار حزب الله, أمريكا الجنوبية, مكافأة
الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, أخبار حزب الله, أمريكا الجنوبية, مكافأة

واشنطن تخصص مكافأة مالية مقابل معلومات عن "حزب الله" اللبناني

13:49 GMT 19.05.2025
© AP Photo / Hassan Ammarعناصر حزب الله اللبناني
عناصر حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
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أعلن الحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، تخصيص مكافأة قد تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول الشبكات المالية لـ"حزب الله" في أمريكا الجنوبية.
وبحسب منشور على صفحة الحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، " يمارس حزب الله أنشطته في مناطق بعيدة عن مقره في لبنان، بما في ذلك في أمريكا الجنوبية. إذا كانت لديك معلومات حول تهريب حزب الله أو غسيل الأموال أو أي آليات مالية أخرى في منطقة الحدود الثلاثية، يرجى الاتصال بنا. قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة والانتقال".
وأرفق المنشور بصورة لخريطة أمريكا الجنوبية، كتب إلى جانبها: "شبكات حزب الله المالية في أمريكا الجنوبية، وخاصة في منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي، قامت بتوليد إيرادات من خلال عمليات غسل الأموال، وتهريب المخدرات، وتزوير الدولارات الأمريكية، وتجارة الألماس غير المشروعة، وتهريب النقود بالجملة، والفحم، والسجائر، والنفط".
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وأضاف: "كما أنهم يشاركون في أنشطة تجارية تبدو مشروعة، مثل البناء، الاستيراد والتصدير، وبيع العقارات".
وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، في بيان لها، أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على اثنين من كبار مسؤولي حزب الله اللبناني واثنين من القائمين بأعمال التسهيلات المالية لدورهم في تنسيق التحويلات المالية إلى الحزب".
وذكرت الوزارة أن "الأشخاص المستهدفين يقيمون في لبنان وإيران، وعملوا على إيصال أموال إلى حزب الله من مانحين خارجيين"، وقالت: "التبرعات الخارجية تشكل جزءا كبيرا من ميزانية حزب الله".
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