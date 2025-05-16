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أهم مستجدات المفاوضات الروسية الأوكرانية.. الوفد الروسي يصل إلى مكان انعقاد المفوضات
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حزب الله لـ"سبوتنيك":ضغوط واشنطن غير مجدية وسلاح المقاومة لحماية لبنان
حزب الله لـ"سبوتنيك":ضغوط واشنطن غير مجدية وسلاح المقاومة لحماية لبنان
سبوتنيك عربي
أكّد غالب أبو زينب، عضو المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني، أنّ "العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على كيانات تابعة للحزب تندرج ضمن إطار الضغط... 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T08:53+0000
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ولفت أبو زينب، في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى أنّ "هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها واشنطن إلى تصنيف كيانات من حزب الله ضمن لوائحها السوداء، في سياق بروباغندا معتادة هدفها إظهار القبضة الأميركية على المنطقة".وأضاف أبو زينب: "ترامب لا يفقه طبيعة الواقع اللبناني، ويبدو أنه يتعمد إخفاء الحقائق أو أنه يجهلها، وما يطرحه يعكس نمطاً هوليوودياً في مقاربة القضايا، وهو يدّعي منح فرص للعالم بينما يمارس في الحقيقة أقصى درجات الضغط على الجميع".وشدّد أبو زينب على أنّ "لبنان يتعرض لضغوط أميركية متواصلة منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية، وأن هذه الضغوط ترافقها تهديدات وخروقات سياسية عبر الموفدين الدوليين".وحول سلاح "حزب الله"، أشار أبو زينب إلى أنّ "نزعه بالقوة غير ممكن، فالمسألة داخلية تخص اللبنانيين وحدهم".ونوّه إلى أنّ "رئيس الجمهورية جوزيف عون يدرك دقة التوازنات الداخلية وخطورة الضغوط الأميركية – الإسرائيلية على الاستقرار اللبناني، ولذلك يتعامل بحكمة مع الملف ويحرص على تجنيب البلاد الانزلاق إلى حرب داخلية".ونفى أبو زينب ما يُشاع عن عروض أميركية للحوار مع "حزب الله"، مشدداً على أنّ "واشنطن لم تقدم أي اقتراح للتفاوض"، وأنّ "ما يُتداول في هذا السياق غير صحيح". وختم بالتأكيد أنّ "الضغوط الأميركية المتواصلة على لبنان لا يمكن تحملها، لأنها قد تؤدي إلى انفجار الأوضاع، مشدداً على أن إسرائيل، على الرغم من تهديداتها، عاجزة عن القضاء على سلاح المقاومة، ولو كانت قادرة لفعلت ذلك ولم تقبل باتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي".
https://sarabic.ae/20250514/اليونيفيل-تتهم-الجيش-الإسرائيلي-بإطلاق-النار-على-إحدى-قواعدها-في-جنوب-لبنان-1100544110.html
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العالم العربي, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك

حزب الله لـ"سبوتنيك":ضغوط واشنطن غير مجدية وسلاح المقاومة لحماية لبنان

08:53 GMT 16.05.2025 (تم التحديث: 09:56 GMT 16.05.2025)
© AP Photo / Bilal Husseinمراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في المدينة الرياضية، لبنان، 23 فبراير/ شباط 2025
مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـحزب الله اللبناني، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في المدينة الرياضية، لبنان، 23 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
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أكّد غالب أبو زينب، عضو المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني، أنّ "العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على كيانات تابعة للحزب تندرج ضمن إطار الضغط المعنوي، ولا تحمل أي قيمة عملية على مستوى الأفراد أو الحزب ككل".
ولفت أبو زينب، في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى أنّ "هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها واشنطن إلى تصنيف كيانات من حزب الله ضمن لوائحها السوداء، في سياق بروباغندا معتادة هدفها إظهار القبضة الأميركية على المنطقة".

وأوضح أبو زينب أنّ "الإدارة الأميركية، عبر هذه العقوبات، تسعى إلى إيصال رسالة للعالم بأنها تسيطر على مجريات الأمور"، مضيفا أنّ "تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الخليج تأتي كمحاولة لتحميل الحزب مسؤولية الأوضاع المتدهورة في لبنان منذ الحرب الأهلية، على الرغم من أن حزب الله لم يكن موجوداً في تلك الفترة".

وأضاف أبو زينب: "ترامب لا يفقه طبيعة الواقع اللبناني، ويبدو أنه يتعمد إخفاء الحقائق أو أنه يجهلها، وما يطرحه يعكس نمطاً هوليوودياً في مقاربة القضايا، وهو يدّعي منح فرص للعالم بينما يمارس في الحقيقة أقصى درجات الضغط على الجميع".
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
"اليونيفيل" تتهم الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على إحدى قواعدها في جنوب لبنان
14 مايو, 18:05 GMT
وشدّد أبو زينب على أنّ "لبنان يتعرض لضغوط أميركية متواصلة منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية، وأن هذه الضغوط ترافقها تهديدات وخروقات سياسية عبر الموفدين الدوليين".

وقال: "في الوقت الذي يلتزم فيه لبنان بقرار مجلس الأمن 1701، ويقوم بواجباته كاملة، تسعى واشنطن إلى استغلال الأوضاع لفرض وصايتها على لبنان وتحويله إلى محمية أميركية – إسرائيلية، وهو ما يعمل الحزب على مقاومته".

وحول سلاح "حزب الله"، أشار أبو زينب إلى أنّ "نزعه بالقوة غير ممكن، فالمسألة داخلية تخص اللبنانيين وحدهم".
ونوّه إلى أنّ "رئيس الجمهورية جوزيف عون يدرك دقة التوازنات الداخلية وخطورة الضغوط الأميركية – الإسرائيلية على الاستقرار اللبناني، ولذلك يتعامل بحكمة مع الملف ويحرص على تجنيب البلاد الانزلاق إلى حرب داخلية".

واعتبر أنّ "هناك فريقا لبنانيا يتماهى مع الموقف الأميركي ويعمل إلى جانب الإدارة الأميركية التي تضع يدها على العديد من الملفات اللبنانية".

ونفى أبو زينب ما يُشاع عن عروض أميركية للحوار مع "حزب الله"، مشدداً على أنّ "واشنطن لم تقدم أي اقتراح للتفاوض"، وأنّ "ما يُتداول في هذا السياق غير صحيح".
وختم بالتأكيد أنّ "الضغوط الأميركية المتواصلة على لبنان لا يمكن تحملها، لأنها قد تؤدي إلى انفجار الأوضاع، مشدداً على أن إسرائيل، على الرغم من تهديداتها، عاجزة عن القضاء على سلاح المقاومة، ولو كانت قادرة لفعلت ذلك ولم تقبل باتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي".
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- سبوتنيك عربيأهم مستجدات المفاوضات الروسية الأوكرانية.. الوفد الروسي يصل إلى مكان انعقاد المفوضات05:54 GMT
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