https://sarabic.ae/20250516/حزب-الله-لـسبوتنيك-العقوبات-الأميركية-بلا-قيمة-ولن-نسلم-سلاحنا-دون-ضمانات-1100601109.html

حزب الله لـ"سبوتنيك":ضغوط واشنطن غير مجدية وسلاح المقاومة لحماية لبنان

حزب الله لـ"سبوتنيك":ضغوط واشنطن غير مجدية وسلاح المقاومة لحماية لبنان

سبوتنيك عربي

أكّد غالب أبو زينب، عضو المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني، أنّ "العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على كيانات تابعة للحزب تندرج ضمن إطار الضغط... 16.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-16T08:53+0000

2025-05-16T08:53+0000

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ولفت أبو زينب، في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى أنّ "هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها واشنطن إلى تصنيف كيانات من حزب الله ضمن لوائحها السوداء، في سياق بروباغندا معتادة هدفها إظهار القبضة الأميركية على المنطقة".وأضاف أبو زينب: "ترامب لا يفقه طبيعة الواقع اللبناني، ويبدو أنه يتعمد إخفاء الحقائق أو أنه يجهلها، وما يطرحه يعكس نمطاً هوليوودياً في مقاربة القضايا، وهو يدّعي منح فرص للعالم بينما يمارس في الحقيقة أقصى درجات الضغط على الجميع".وشدّد أبو زينب على أنّ "لبنان يتعرض لضغوط أميركية متواصلة منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية، وأن هذه الضغوط ترافقها تهديدات وخروقات سياسية عبر الموفدين الدوليين".وحول سلاح "حزب الله"، أشار أبو زينب إلى أنّ "نزعه بالقوة غير ممكن، فالمسألة داخلية تخص اللبنانيين وحدهم".ونوّه إلى أنّ "رئيس الجمهورية جوزيف عون يدرك دقة التوازنات الداخلية وخطورة الضغوط الأميركية – الإسرائيلية على الاستقرار اللبناني، ولذلك يتعامل بحكمة مع الملف ويحرص على تجنيب البلاد الانزلاق إلى حرب داخلية".ونفى أبو زينب ما يُشاع عن عروض أميركية للحوار مع "حزب الله"، مشدداً على أنّ "واشنطن لم تقدم أي اقتراح للتفاوض"، وأنّ "ما يُتداول في هذا السياق غير صحيح". وختم بالتأكيد أنّ "الضغوط الأميركية المتواصلة على لبنان لا يمكن تحملها، لأنها قد تؤدي إلى انفجار الأوضاع، مشدداً على أن إسرائيل، على الرغم من تهديداتها، عاجزة عن القضاء على سلاح المقاومة، ولو كانت قادرة لفعلت ذلك ولم تقبل باتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي".

https://sarabic.ae/20250514/اليونيفيل-تتهم-الجيش-الإسرائيلي-بإطلاق-النار-على-إحدى-قواعدها-في-جنوب-لبنان-1100544110.html

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