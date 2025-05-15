https://sarabic.ae/20250515/واشنطن-تفرض-عقوبات-جديدة-على-حزب-الله-اللبناني-1100580793.html
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على "حزب الله" اللبناني
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على "حزب الله" اللبناني
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة تستهدف اثنين من كبار مسؤولي "حزب الله" اللبناني، إضافة إلى اثنين من القائمين بأعمال التسهيلات المالية. 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T16:34+0000
2025-05-15T16:34+0000
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ولفتت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي، اليوم الخميس، أن المسؤولين الذين تم فرض عقوبات عليهم لهم دور في تنسيق تحويلات مالية من إيران إلى "حزب الله".وبحسب بيان الوزارة، فإن الأشخاص الذين استهدفتهم العقوبات يقيمون في إيران ولبنان، مشيرة إلى أن عقوباتها تستهدف شبكة المتبرعين العالمية والداعمين لها خاصة في طهران.ويتزامن الإعلان عن عقوبات "حزب الله" مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، أن واشنطن تقترب من إبرام اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي، مؤكدا أن إيران وافقت على شروطه إلى حد ما، على حسب وصفه.
https://sarabic.ae/20231012/ترامب-حزب-الله-ذكي-ووزير-الدفاع-الإسرائيلي-أحمق-ونتنياهو-خذلنا-عند-اغتيال-سليماني-1081949963.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إيران
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إيران
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على "حزب الله" اللبناني
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة تستهدف اثنين من كبار مسؤولي "حزب الله" اللبناني، إضافة إلى اثنين من القائمين بأعمال التسهيلات المالية.