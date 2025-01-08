خامنئي: المقاومة حية وندعمها أينما كانت

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:34 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الجنود الأوكرانيون يفرون من معسكرات التدريب في فرنسا كي لا يعودوا إلى بلادهم
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
10:31 GMT
30 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250108/خامنئي-المقاومة-حية-وندعمها-أينما-كانت-1096584953.html
خامنئي: المقاومة حية وندعمها أينما كانت
خامنئي: المقاومة حية وندعمها أينما كانت
سبوتنيك عربي
أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، أن "المقاومة حية ويجب أن تبقى حية وتزداد قوة يومًا بعد يوم"، مشيرًا إلى دعم إيران "للمقاومة في غزة والضفة الغربية ولبنان... 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T11:38+0000
2025-01-08T11:38+0000
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095151368_0:781:1668:1719_1920x0_80_0_0_05e8921072d2735f31eea56c25920c91.jpg
وتناول خامنئي، في كلمة ألقاها خلال لقاء مع الآلاف من أهالي مدينة قم، بمناسبة ذكرى "انتفاضة 19 دي"، اليوم الأربعاء، تساؤلات البعض حول تواصل إيران مع الأوروبيين ورفضها التفاوض مع الولايات المتحدة، قائلًا: "لقد سيطرت أمريكا على إيران في الماضي، لكن شعبنا استعاد سيادته من قبضتها، لهذا السبب تحمل الولايات المتحدة حقدًا كبيرًا على إيران، حقدًا يمكن وصفه بحقد البعير الذي لا يزول بسهولة. أمريكا فشلت في إيران وتحاول اليوم تعويض هذا الفشل بشتى الوسائل".وأضاف خامنئي: "أخطأ الأمريكيون في حساباتهم تجاه إيران خلال العقود الماضية"، موجهًا حديثه لمن يشعرون بالقلق من السياسات الأمريكية في الداخل الإيراني، بالقول: "لا تدعوا أنفسكم تتأثر بتهديداتهم، فقد أثبتت التجربة أن قوتهم ليست كما يدعون".وتطرق خامنئي إلى ما أسماه "العمل الناعم للعدو"، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو "خلق مسافة بين الواقع وتصوّر الرأي العام"، داعيًا الأجهزة الدعائية والإعلامية والثقافية الإيرانية إلى تكثيف جهودها لـ"منع تأثير هذه الدعاية على المجتمع الإيراني".ويأتي تصريح خامنئي، في سياق احتدام التوترات الإقليمية بين إيران وإسرائيل، حيث تعتبر طهران نفسها "داعمًا رئيسيًا للمقاومة في المنطقة".وعلى الصعيد الدولي، تخوض إيران مواجهات سياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بشأن برنامجها النووي ودورها الإقليمي، حيث ترفض طهران التفاوض المباشر مع واشنطن، بسبب ما تصفه بسياسات الهيمنة الأمريكية.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد فرضت عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، بعد انسحاب واشنطن عام 2018، من الاتفاق النووي من جانب واحد، ما أدى إلى زيادة التوترات بين البلدين.بزشكيان والسوداني: لدينا هواجس مشتركة بشأن التطورات في سورياإيران تحدد موقفها من استئناف الرحلات الجوية إلى سوريا ومصر
https://sarabic.ae/20250108/إيران-ترفض-ادعاءات-ماكرون-بشأن-برنامجها-النووي-1096577984.html
https://sarabic.ae/20250106/نتنياهو-إيران-تمثل-التهديد-الأكبر-لإسرائيل-سواء-بشكل-مباشر-أو-عبر-وكلائها-1096540417.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095151368_0:625:1668:1875_1920x0_80_0_0_3df5ef62ab8893c828231b3fe3a3d003.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران
إيران, أخبار إيران

خامنئي: المقاومة حية وندعمها أينما كانت

11:38 GMT 08.01.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي
 المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
تابعنا عبر
أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، أن "المقاومة حية ويجب أن تبقى حية وتزداد قوة يومًا بعد يوم"، مشيرًا إلى دعم إيران "للمقاومة في غزة والضفة الغربية ولبنان واليمن، وفي أي نقطة تقف في وجه الحركات الخبيثة للكيان الصهيوني".
وتناول خامنئي، في كلمة ألقاها خلال لقاء مع الآلاف من أهالي مدينة قم، بمناسبة ذكرى "انتفاضة 19 دي"، اليوم الأربعاء، تساؤلات البعض حول تواصل إيران مع الأوروبيين ورفضها التفاوض مع الولايات المتحدة، قائلًا: "لقد سيطرت أمريكا على إيران في الماضي، لكن شعبنا استعاد سيادته من قبضتها، لهذا السبب تحمل الولايات المتحدة حقدًا كبيرًا على إيران، حقدًا يمكن وصفه بحقد البعير الذي لا يزول بسهولة. أمريكا فشلت في إيران وتحاول اليوم تعويض هذا الفشل بشتى الوسائل".
وأضاف خامنئي: "أخطأ الأمريكيون في حساباتهم تجاه إيران خلال العقود الماضية"، موجهًا حديثه لمن يشعرون بالقلق من السياسات الأمريكية في الداخل الإيراني، بالقول: "لا تدعوا أنفسكم تتأثر بتهديداتهم، فقد أثبتت التجربة أن قوتهم ليست كما يدعون".
وتطرق خامنئي إلى ما أسماه "العمل الناعم للعدو"، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو "خلق مسافة بين الواقع وتصوّر الرأي العام"، داعيًا الأجهزة الدعائية والإعلامية والثقافية الإيرانية إلى تكثيف جهودها لـ"منع تأثير هذه الدعاية على المجتمع الإيراني".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
إيران ترفض "ادعاءات" ماكرون بشأن برنامجها النووي
06:40 GMT

وأضاف حامنئي: "إيران كانت، خلال فترة حكم الشاه حصنًا منيعًا للمصالح الأمريكية، لكن الثورة الإسلامية قلبت الموازين وأعادت السيادة للشعب الإيراني، ما جعل الولايات المتحدة تواصل سعيها لإعادة نفوذها بأي طريقة ممكنة".

ويأتي تصريح خامنئي، في سياق احتدام التوترات الإقليمية بين إيران وإسرائيل، حيث تعتبر طهران نفسها "داعمًا رئيسيًا للمقاومة في المنطقة".

وتاريخيًا، قدمت إيران دعمًا ماليًا وعسكريًا للفصائل الفلسطينية مثل "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وكذلك لـ"حزب الله" في لبنان، ما أدى إلى تصاعد التوتر مع إسرائيل التي ترى في هذا الدعم "تهديدًا مباشرًا" لأمنها.

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
نتنياهو: إيران تمثل التهديد الأكبر لإسرائيل سواء بشكل مباشر أو عبر وكلائها
6 يناير, 18:30 GMT
وعلى الصعيد الدولي، تخوض إيران مواجهات سياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بشأن برنامجها النووي ودورها الإقليمي، حيث ترفض طهران التفاوض المباشر مع واشنطن، بسبب ما تصفه بسياسات الهيمنة الأمريكية.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد فرضت عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، بعد انسحاب واشنطن عام 2018، من الاتفاق النووي من جانب واحد، ما أدى إلى زيادة التوترات بين البلدين.
بزشكيان والسوداني: لدينا هواجس مشتركة بشأن التطورات في سوريا
إيران تحدد موقفها من استئناف الرحلات الجوية إلى سوريا ومصر
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала