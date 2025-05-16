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بعد الهجوم على موانئ يمنية... وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد باغتيال زعيم "أنصار الله"
بعد الهجوم على موانئ يمنية... وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد باغتيال زعيم "أنصار الله"
سبوتنيك عربي
هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، بالقضاء على زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، في حال استمرارها في إطلاق النار على... 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T16:18+0000
2025-05-16T16:18+0000
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وقال كاتس على منصة "إكس": "هاجم الجيش الإسرائيلي الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة "أنصار الله" الإرهابية وألحق بها أضرارا بالغة، كما لا يزال مطار صنعاء مدمرا".وتابع: "كما قلنا، إذا استمرت "أنصارا لله" في إطلاق الصواريخ على إسرائيل، فسيتلقون ضربات موجعة، وسنضرب رؤوس الإرهاب كما فعلنا مع محمد الضيف ويحيى السنوار في غزة، وحسن نصر الله في بيروت، وإسماعيل هنية في طهران"، في إشارة إلى قادة حركة "حماس" الفلسطينية، و"حزب الله" اللبناني الذين اغتالتهم إسرائيل.وأضاف كاتس: "سنلاحق عبد الملك الحوثي ونقضي عليه في اليمن أيضا، وسندافع عن أنفسنا بقوتنا ضد أي عدو".يأتي تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي، بعد أن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وأخرى تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ، اليوم الجمعة، غارات جوية استهدفت موانئ يمنية على ساحل البحر الأحمر.وكان زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، أعلن أمس الخميس، عن تنفيذها 9 عمليات عسكرية خلال الأسبوع الحالي لدعم المقاومة في غزة، باستخدام صواريخ باليستية وفرط صوتية وطائرات مسيرة.وأوضح الحوثي في كلمة له، أن "من أبرز تلك العمليات استهداف مطار "بن غوريون" (مطار اللد)، في إطار مساع متواصلة لفرض حظر جوي على إسرائيل"، مشيرا إلى أن "عشرات شركات الطيران ما زالت معلقة رحلاتها إلى المطار، مما ينعكس سلبا على الوضعين الاقتصادي والأمني للكيان".وأكد أن "العمليات شملت أيضا تعطيل الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، ومناطق باب المندب وخليج عدن والبحر العربي"، محذرا من أي محاولات اختراق لتلك الإجراءات،وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أعلنت مؤخرا عن فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "ردا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيليًا مطار بن غوريون".
https://sarabic.ae/20250516/غارات-جوية-إسرائيلي-تستهدف-الحديدة-والصليف-في-اليمن-1100632468.html
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أنصار الله, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أنصار الله, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

بعد الهجوم على موانئ يمنية... وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد باغتيال زعيم "أنصار الله"

16:18 GMT 16.05.2025
© AP Photo / Gregorio Borgiaوزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
تابعنا عبر
هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، بالقضاء على زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، في حال استمرارها في إطلاق النار على إسرائيل.
وقال كاتس على منصة "إكس": "هاجم الجيش الإسرائيلي الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة "أنصار الله" الإرهابية وألحق بها أضرارا بالغة، كما لا يزال مطار صنعاء مدمرا".
وتابع: "كما قلنا، إذا استمرت "أنصارا لله" في إطلاق الصواريخ على إسرائيل، فسيتلقون ضربات موجعة، وسنضرب رؤوس الإرهاب كما فعلنا مع محمد الضيف ويحيى السنوار في غزة، وحسن نصر الله في بيروت، وإسماعيل هنية في طهران"، في إشارة إلى قادة حركة "حماس" الفلسطينية، و"حزب الله" اللبناني الذين اغتالتهم إسرائيل.
وأضاف كاتس: "سنلاحق عبد الملك الحوثي ونقضي عليه في اليمن أيضا، وسندافع عن أنفسنا بقوتنا ضد أي عدو".
يأتي تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي، بعد أن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وأخرى تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ، اليوم الجمعة، غارات جوية استهدفت موانئ يمنية على ساحل البحر الأحمر.
وكان زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، أعلن أمس الخميس، عن تنفيذها 9 عمليات عسكرية خلال الأسبوع الحالي لدعم المقاومة في غزة، باستخدام صواريخ باليستية وفرط صوتية وطائرات مسيرة.
وأوضح الحوثي في كلمة له، أن "من أبرز تلك العمليات استهداف مطار "بن غوريون" (مطار اللد)، في إطار مساع متواصلة لفرض حظر جوي على إسرائيل"، مشيرا إلى أن "عشرات شركات الطيران ما زالت معلقة رحلاتها إلى المطار، مما ينعكس سلبا على الوضعين الاقتصادي والأمني للكيان".
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
غارات جوية إسرائيلية تستهدف الحديدة والصليف في اليمن
14:49 GMT
وأكد أن "العمليات شملت أيضا تعطيل الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، ومناطق باب المندب وخليج عدن والبحر العربي"، محذرا من أي محاولات اختراق لتلك الإجراءات،
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أعلنت مؤخرا عن فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "ردا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيليًا مطار بن غوريون".
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