غارات جوية إسرائيلية تستهدف الحديدة والصليف في اليمن

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ميدينسكي: الوفد الروسي ذكر المفاوضين الأوكرانيين في إسطنبول بشروط الاتفاقيات المتبادلة عام 2022
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بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
10:03 GMT
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الإنسان والثقافة
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16:03 GMT
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حصاد الأسبوع
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ملفات ساخنة
مسار العلاقات السورية الأمريكية بعد لقاء ترامب الشرع
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كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
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183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
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الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
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11 د
بيارق النصر
النازية بعد الحرب... بين ملاحقتها من قبل الاتحاد السوفياتي وحمايت
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
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مسار العلاقات السورية الأمريكية بعد لقاء ترامب الشرع
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:44 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ميدينسكي: مهمة الوفد الروسي إرساء سلام دائم، "حماس" تتوقع بدء دخول المساعدات لغزة فوراً بعد "تفاهمات" مع أميركا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير يوضح أهمية المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
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https://sarabic.ae/20250516/غارات-جوية-إسرائيلي-تستهدف-الحديدة-والصليف-في-اليمن-1100632468.html
غارات جوية إسرائيلية تستهدف الحديدة والصليف في اليمن
غارات جوية إسرائيلية تستهدف الحديدة والصليف في اليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أن مقاتلات إسرائيلية شنت غارات جوية على ميناء الحديدة وميناء الصليف في اليمن، اليوم الجمعة. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T14:49+0000
2025-05-16T15:07+0000
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ذكرت ذلك قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله"، وقالت إن طائرات إسرائيلية نفذت، عصرَ اليوم الجمعة، العديد من الغارات، التي استهدف من خلالها ميناءَي الحديدة والصليف.ولفتت القناة إلى أن الغارات الإسرائيلية تتزامن مع ما وصفته بـ "الحشد المليوني" الذي شهدته صنعاء والحديدة وباقي المحافظات اليمنية للتعبير عن التضامن مع غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وأمس الخميس، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، تنفيذ 9 عمليات عسكرية خلال الأسبوع الحالي لدعم المقاومة في غزة، باستخدام صواريخ باليستية وفرط صوتية وطائرات مسيرة.كما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 4 مايو/ أيار 2025، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة"، بينما تشن إسرائيل غارات متكررة على مناطق سيطرة "أنصار الله".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء منذ 2015، فيما تتخذ الحكومة المعترف بها دوليا من عدن مقر لها، وتواجه صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب تبعات الحرب التي أدت إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم في الوقت الحالي.
https://sarabic.ae/20250515/زعيم-أنصار-الله-نفذنا-9-عمليات-عسكرية-ضد-إسرائيل-خلال-الأسبوع-الحالي-1100579034.html
https://sarabic.ae/20250509/الدفاع-الجوي-الإسرائيلي-يعترض-صاروخا-باليستيا-أطلق-من-اليمن-1100357551.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

غارات جوية إسرائيلية تستهدف الحديدة والصليف في اليمن

14:49 GMT 16.05.2025 (تم التحديث: 15:07 GMT 16.05.2025)
© AP Photo / Joe Cavarettaمقاتلة إسرائيلية
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Joe Cavaretta
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حصري
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أن مقاتلات إسرائيلية شنت غارات جوية على ميناء الحديدة وميناء الصليف في اليمن، اليوم الجمعة.
ذكرت ذلك قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله"، وقالت إن طائرات إسرائيلية نفذت، عصرَ اليوم الجمعة، العديد من الغارات، التي استهدف من خلالها ميناءَي الحديدة والصليف.
أنصار جماعة أنصار الله اليمنية يرددون شعارات ويحملون صورة لزعيمها، عبد الملك الحوثي، خلال مظاهرة مناهضة لأمريكا وإسرائيل في صنعاء، اليمن، 17 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
زعيم "أنصار الله": نفذنا 9 عمليات عسكرية ضد إسرائيل خلال الأسبوع الحالي
أمس, 15:35 GMT
ولفتت القناة إلى أن الغارات الإسرائيلية تتزامن مع ما وصفته بـ "الحشد المليوني" الذي شهدته صنعاء والحديدة وباقي المحافظات اليمنية للتعبير عن التضامن مع غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأمس الخميس، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، تنفيذ 9 عمليات عسكرية خلال الأسبوع الحالي لدعم المقاومة في غزة، باستخدام صواريخ باليستية وفرط صوتية وطائرات مسيرة.
منظومة ثاد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
الدفاع الجوي الإسرائيلي يعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن... فيديو
9 مايو, 14:50 GMT
كما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 4 مايو/ أيار 2025، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة"، بينما تشن إسرائيل غارات متكررة على مناطق سيطرة "أنصار الله".
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء منذ 2015، فيما تتخذ الحكومة المعترف بها دوليا من عدن مقر لها، وتواجه صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب تبعات الحرب التي أدت إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم في الوقت الحالي.
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- سبوتنيك عربيانتهاء مفاوضات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول... فيدان: الوفدان توصلا لاتفاق مبدئي لعقد اجتماع جديد05:54 GMT
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