https://sarabic.ae/20250516/غارات-جوية-إسرائيلي-تستهدف-الحديدة-والصليف-في-اليمن-1100632468.html
غارات جوية إسرائيلية تستهدف الحديدة والصليف في اليمن
غارات جوية إسرائيلية تستهدف الحديدة والصليف في اليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أن مقاتلات إسرائيلية شنت غارات جوية على ميناء الحديدة وميناء الصليف في اليمن، اليوم الجمعة. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T14:49+0000
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ذكرت ذلك قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله"، وقالت إن طائرات إسرائيلية نفذت، عصرَ اليوم الجمعة، العديد من الغارات، التي استهدف من خلالها ميناءَي الحديدة والصليف.ولفتت القناة إلى أن الغارات الإسرائيلية تتزامن مع ما وصفته بـ "الحشد المليوني" الذي شهدته صنعاء والحديدة وباقي المحافظات اليمنية للتعبير عن التضامن مع غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وأمس الخميس، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، تنفيذ 9 عمليات عسكرية خلال الأسبوع الحالي لدعم المقاومة في غزة، باستخدام صواريخ باليستية وفرط صوتية وطائرات مسيرة.كما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 4 مايو/ أيار 2025، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة"، بينما تشن إسرائيل غارات متكررة على مناطق سيطرة "أنصار الله".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء منذ 2015، فيما تتخذ الحكومة المعترف بها دوليا من عدن مقر لها، وتواجه صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب تبعات الحرب التي أدت إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم في الوقت الحالي.
https://sarabic.ae/20250515/زعيم-أنصار-الله-نفذنا-9-عمليات-عسكرية-ضد-إسرائيل-خلال-الأسبوع-الحالي-1100579034.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
غارات جوية إسرائيلية تستهدف الحديدة والصليف في اليمن
14:49 GMT 16.05.2025 (تم التحديث: 15:07 GMT 16.05.2025)
حصري
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أن مقاتلات إسرائيلية شنت غارات جوية على ميناء الحديدة وميناء الصليف في اليمن، اليوم الجمعة.
ذكرت ذلك قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله"، وقالت إن طائرات إسرائيلية
نفذت، عصرَ اليوم الجمعة، العديد من الغارات، التي استهدف من خلالها ميناءَي الحديدة والصليف.
ولفتت القناة إلى أن الغارات الإسرائيلية تتزامن مع ما وصفته بـ "الحشد المليوني" الذي شهدته صنعاء والحديدة وباقي المحافظات اليمنية للتعبير عن التضامن مع غزة، التي تتعرض لحرب
إسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأمس الخميس، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، تنفيذ 9 عمليات عسكرية خلال الأسبوع الحالي لدعم المقاومة في غزة، باستخدام صواريخ باليستية وفرط صوتية وطائرات مسيرة.
كما أعلنت جماعة "أنصار الله
" اليمنية، في 4 مايو/ أيار 2025، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة"، بينما تشن إسرائيل غارات متكررة على مناطق سيطرة "أنصار الله".
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء منذ 2015، فيما تتخذ الحكومة المعترف بها دوليا من عدن مقر لها، وتواجه صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب تبعات الحرب التي أدت إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم في الوقت الحالي.