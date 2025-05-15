https://sarabic.ae/20250515/زعيم-أنصار-الله-نفذنا-9-عمليات-عسكرية-ضد-إسرائيل-خلال-الأسبوع-الحالي-1100579034.html

زعيم "أنصار الله": نفذنا 9 عمليات عسكرية ضد إسرائيل خلال الأسبوع الحالي

زعيم "أنصار الله": نفذنا 9 عمليات عسكرية ضد إسرائيل خلال الأسبوع الحالي

سبوتنيك عربي

أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، عن تنفيذها 9 عمليات عسكرية خلال الأسبوع الحالي لدعم المقاومة في غزة، باستخدام صواريخ... 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T15:35+0000

2025-05-15T15:35+0000

2025-05-15T15:35+0000

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وأوضح الحوثي في كلمة له، أن "من أبرز تلك العمليات استهداف مطار "بن غوريون" (مطار اللد)، في إطار مساع متواصلة لفرض حظر جوي على إسرائيل"، مشيرا إلى أن "عشرات شركات الطيران ما زالت معلقة رحلاتها إلى المطار، مما ينعكس سلبا على الوضعين الاقتصادي والأمني للكيان".وأكد أن "العمليات شملت أيضا تعطيل الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، ومناطق باب المندب وخليج عدن والبحر العربي"، محذرا من أي محاولات اختراق لتلك الإجراءات، وفقا لقناة "المسيرة".وأضاف عبد الملك الحوثي أن "بعض تلك العمليات تزامنت مع كلمة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب"، مشددا على أن موقف اليمن في دعم غزة "ثابت ولم يتراجع على الإطلاق".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أعلنت مؤخرا عن فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "ردا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيليًا مطار بن غوريون".

https://sarabic.ae/20250514/أنصار-الله-تعلن-استهداف-مطار-بن-غوريون-بصاروخ-فرط-صوتي-هو-الثالث-خلال-24-ساعة-1100512583.html

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