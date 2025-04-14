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سلام والشرع يتفقان على تعزيز التنسيق الأمني بين سوريا ولبنان
سلام والشرع يتفقان على تعزيز التنسيق الأمني بين سوريا ولبنان
سبوتنيك عربي
أكدت الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء نواف سلام، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ناقشا ضبط الحدود والمعابر ومنع التهريب وترسيم... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت الحكومة اللبنانية، في بيان لها، إنه "تم الاتفاق على تعزيز التنسيق الأمني بين سوريا ولبنان"، مؤكدة أن "زيارة سوريا من شأنها فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل وحسن الجوار".وشدد سلام على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا ورفع العقوبات عنها، مؤكدًا أنه "بحث في دمشق، النظر في خطوط الطيران المدني بين البلدين".وأشار رئيس الحكومة اللبنانية إلى أنه بحث في سوريا، ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، لافتًا إلى أنه "طالب بتسليم المطلوبين في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام".وكانت وزارة الدفاع اللبنانية، قد أعلنت في وقت سابق، عن "اتفاق بين وزيري دفاع لبنان وسوريا، على وقف إطلاق النار والتواصل بين مخابرات البلدين".وأضاف البيان أنه "جرى الإتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين على أن يستمر التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية للحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود بين البلدين تجنباً لسقوط ضحايا مدنيين أبرياء".وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في وقت سابق من اليوم، أن "ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية للبنان، لا يمكن أن يستمر، ولن نقبل باستمراره".وقال عون إنه أعطى توجيهاته للجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالا مع وزير الخارجية يوسف رجي، الموجود في بروكسل، وطلب منه التواصل مع الوفد السوري المشارك في "المؤتمر التاسع لدعم مستقبل سوريا".
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أخبار سوريا اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أحمد الشرع, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أحمد الشرع, أخبار العالم الآن, العالم العربي
سلام والشرع يتفقان على تعزيز التنسيق الأمني بين سوريا ولبنان
أكدت الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء نواف سلام، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ناقشا ضبط الحدود والمعابر ومنع التهريب وترسيم الحدود برا وبحرا.
وقالت الحكومة اللبنانية، في بيان لها، إنه "تم الاتفاق على تعزيز التنسيق الأمني بين سوريا ولبنان"، مؤكدة أن "زيارة سوريا من شأنها فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل وحسن الجوار".
وشدد سلام على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا ورفع العقوبات عنها، مؤكدًا أنه "بحث في دمشق، النظر في خطوط الطيران المدني بين البلدين".
وأشار رئيس الحكومة اللبنانية إلى أنه بحث في سوريا، ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، لافتًا إلى أنه "طالب بتسليم المطلوبين في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام".
وكانت وزارة الدفاع اللبنانية، قد أعلنت في وقت سابق، عن "اتفاق بين وزيري دفاع لبنان وسوريا
، على وقف إطلاق النار والتواصل بين مخابرات البلدين".
وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إن "وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسي، أجرى اتصالا بنظيره السوري مرهف أبو قصرة، وبحثا التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية - السورية".
وأضاف البيان أنه "جرى الإتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين على أن يستمر التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية للحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود بين البلدين تجنباً لسقوط ضحايا مدنيين أبرياء".
وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في وقت سابق من اليوم، أن "ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية للبنان، لا يمكن أن يستمر
، ولن نقبل باستمراره".
وقال عون إنه أعطى توجيهاته للجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالا مع وزير الخارجية يوسف رجي، الموجود في بروكسل، وطلب منه التواصل مع الوفد السوري المشارك في "المؤتمر التاسع لدعم مستقبل سوريا".