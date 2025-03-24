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الخارجية الإيرانية: اعتداءات إسرائيل على لبنان وسوريا تهديد حقيقي للسلام والأمن الدوليين
الخارجية الإيرانية: اعتداءات إسرائيل على لبنان وسوريا تهديد حقيقي للسلام والأمن الدوليين
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، الهجوم العسكري الواسع الذي شنته إسرائيل على مناطق مختلفة في لبنان، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، معتبرة أن... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T00:05+0000
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طهران – سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن "الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني على لبنان وسوريا، بالتزامن مع تصعيد الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية، تشكل تهديداً حقيقياً للسلام والأمن الدوليين"، مشيرة إلى "مئات الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الشهرين الماضيين".وطالب مجلس الأمن والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بالتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات.كما أعربت الخارجية الإيرانية عن تعازيها لعائلات الضحايا والشعب اللبناني، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.في سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، عن " قلقه الشديد إزاء الانتهاك الصارخ لاتفاقيات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان من قبل الكيان الصهيوني"، وأدان بشدة الهجمات المكثفة على قطاع غزة ولبنان، واستهداف المدنيين، بحسب بيان للخارجية الإيرانية.وكان كان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية قد أعلن، في بيان، أمس السبت، مقتل 6 أشخاص في موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية مساء اليوم على مناطق في جنوب لبنان.وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش الإسرائيلي بشن موجة ثانية من الهجمات ضد أهداف لحزب الله في لبنان، وذلك ردًا على إطلاق صواريخ من لبنان على بلدة المطلة شمالي إسرائيل.ومن جهته، نفى "حزب الله" اللبناني أي علاقة له بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان ‏على إسرائيل، وذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع للحزب ردا على إطلاقه قذائف صاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.كما جدد "حزب الله" التأكيد على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، ‏وأنّه "خلف الدولة اللبنانية في معالجة هذا التصعيد الصهيوني ‏الخطير على لبنان".ودخل اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، غداة هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) "طوفان الأقصى".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
https://sarabic.ae/20250321/قصف-إسرائيلي-يستهدف-مطار-تدمر-العسكري-في-ريف-حمص-وسط-سوريا-1098848207.html
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العالم, عباس عراقجي, إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان, غزة, أخبار سوريا اليوم
العالم, عباس عراقجي, إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان, غزة, أخبار سوريا اليوم

الخارجية الإيرانية: اعتداءات إسرائيل على لبنان وسوريا تهديد حقيقي للسلام والأمن الدوليين

00:05 GMT 24.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، الهجوم العسكري الواسع الذي شنته إسرائيل على مناطق مختلفة في لبنان، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، معتبرة أن "الاعتداءات المتكررة" من قبل إسرائيل على لبنان وسوريا بمثابة "تهديد حقيقي للسلام والأمن الدوليين".
طهران – سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن "الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني على لبنان وسوريا، بالتزامن مع تصعيد الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية، تشكل تهديداً حقيقياً للسلام والأمن الدوليين"، مشيرة إلى "مئات الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الشهرين الماضيين".
واعتبر البيان تكثيف الهجمات على لبنان في الأيام الأخيرة "دليلاً على تمرد إسرائيل واستهتارها بالقوانين الدولية".
وطالب مجلس الأمن والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بالتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات.
كما أعربت الخارجية الإيرانية عن تعازيها لعائلات الضحايا والشعب اللبناني، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
في سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، عن " قلقه الشديد إزاء الانتهاك الصارخ لاتفاقيات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان من قبل الكيان الصهيوني"، وأدان بشدة الهجمات المكثفة على قطاع غزة ولبنان، واستهداف المدنيين، بحسب بيان للخارجية الإيرانية.

وشدد عراقجي على ضرورة "حرك عاجل من قبل المجتمع الدولي والدول الإسلامية لوقف الاعتداءات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال، ومنع تصاعد التوترات التي تهدد الأمن والسلام الإقليميين".

وكان كان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية قد أعلن، في بيان، أمس السبت، مقتل 6 أشخاص في موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية مساء اليوم على مناطق في جنوب لبنان.
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش الإسرائيلي بشن موجة ثانية من الهجمات ضد أهداف لحزب الله في لبنان، وذلك ردًا على إطلاق صواريخ من لبنان على بلدة المطلة شمالي إسرائيل.
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21 مارس, 22:43 GMT
ومن جهته، نفى "حزب الله" اللبناني أي علاقة له بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان ‏على إسرائيل، وذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع للحزب ردا على إطلاقه قذائف صاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
كما جدد "حزب الله" التأكيد على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، ‏وأنّه "خلف الدولة اللبنانية في معالجة هذا التصعيد الصهيوني ‏الخطير على لبنان".
ودخل اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، غداة هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) "طوفان الأقصى".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.
وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
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