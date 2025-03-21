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قصف إسرائيلي يستهدف مطار تدمر العسكري في ريف حمص وسط سوريا
قصف إسرائيلي يستهدف مطار تدمر العسكري في ريف حمص وسط سوريا
سبوتنيك عربي
قصفت طائرات إسرائيلية مساء أمس مطار تدمر العسكري الواقع في الريف الشرقي لمحافظة حمص وسط سوريا. 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T22:43+0000
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أخبار سوريا اليوم
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أخبار إسرائيل اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "هاجم جيش الدفاع قبل قليل قدرات استراتيجية عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي تدمر و"تي-4" السوريتين"، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.من جانب آخر، قالت صحيفة "الوطن" السورية إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مطار تدمر العسكري شرق حمص.كما ذكر تلفزيون سوريا أن "عنصرين من الفرقة 42 التابعة لوزارة الدفاع السورية أُصيبا باستهداف مطار تدمر من قبل الطيران الإسرائيلي".ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي على يد المعارضة السورية المسلحة، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري الذي تم حله بعد سقوط النظام السابق.كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.
https://sarabic.ae/20250311/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-مقرات-ومواقع-عسكرية-جنوبي-سوريا-1098569704.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

قصف إسرائيلي يستهدف مطار تدمر العسكري في ريف حمص وسط سوريا

22:43 GMT 21.03.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورقصف قوات الجيش السوري لمواقع تنظيم "داعش" الإرهابي في مخيم اليرموك، ريف دمشق، سوريا
قصف قوات الجيش السوري لمواقع تنظيم داعش الإرهابي في مخيم اليرموك، ريف دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قصفت طائرات إسرائيلية مساء أمس مطار تدمر العسكري الواقع في الريف الشرقي لمحافظة حمص وسط سوريا.
موسكو - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "هاجم جيش الدفاع قبل قليل قدرات استراتيجية عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي تدمر و"تي-4" السوريتين"، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.
غارة الطيران الحربي الأمريكي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مقرات ومواقع عسكرية جنوبي سوريا
11 مارس, 06:34 GMT
من جانب آخر، قالت صحيفة "الوطن" السورية إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مطار تدمر العسكري شرق حمص.
كما ذكر تلفزيون سوريا أن "عنصرين من الفرقة 42 التابعة لوزارة الدفاع السورية أُصيبا باستهداف مطار تدمر من قبل الطيران الإسرائيلي".
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي على يد المعارضة السورية المسلحة، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري الذي تم حله بعد سقوط النظام السابق.
كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.
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