https://sarabic.ae/20250321/قصف-إسرائيلي-يستهدف-مطار-تدمر-العسكري-في-ريف-حمص-وسط-سوريا-1098848207.html
قصف إسرائيلي يستهدف مطار تدمر العسكري في ريف حمص وسط سوريا
قصف إسرائيلي يستهدف مطار تدمر العسكري في ريف حمص وسط سوريا
سبوتنيك عربي
قصفت طائرات إسرائيلية مساء أمس مطار تدمر العسكري الواقع في الريف الشرقي لمحافظة حمص وسط سوريا. 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T22:43+0000
2025-03-21T22:43+0000
2025-03-21T22:43+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103243/68/1032436873_0:65:3409:1983_1920x0_80_0_0_6bd83f94899b7bb20c6272b1c449609b.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "هاجم جيش الدفاع قبل قليل قدرات استراتيجية عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي تدمر و"تي-4" السوريتين"، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.من جانب آخر، قالت صحيفة "الوطن" السورية إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مطار تدمر العسكري شرق حمص.كما ذكر تلفزيون سوريا أن "عنصرين من الفرقة 42 التابعة لوزارة الدفاع السورية أُصيبا باستهداف مطار تدمر من قبل الطيران الإسرائيلي".ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي على يد المعارضة السورية المسلحة، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري الذي تم حله بعد سقوط النظام السابق.كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.
https://sarabic.ae/20250311/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-مقرات-ومواقع-عسكرية-جنوبي-سوريا-1098569704.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103243/68/1032436873_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b117245535307eb811bd285ce8bd0a31.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
قصف إسرائيلي يستهدف مطار تدمر العسكري في ريف حمص وسط سوريا
قصفت طائرات إسرائيلية مساء أمس مطار تدمر العسكري الواقع في الريف الشرقي لمحافظة حمص وسط سوريا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "هاجم جيش الدفاع قبل قليل قدرات استراتيجية عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي تدمر و"تي-4" السوريتين"، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.
من جانب آخر، قالت صحيفة "الوطن" السورية إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مطار تدمر العسكري شرق حمص.
كما ذكر تلفزيون سوريا أن "عنصرين من الفرقة 42 التابعة لوزارة الدفاع السورية أُصيبا باستهداف مطار تدمر من قبل الطيران الإسرائيلي".
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي على يد المعارضة السورية المسلحة، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا
، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري الذي تم حله بعد سقوط النظام السابق.
كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.