ما هي قدرات صاروخ "فتح 450" الذي كشف عنه الحرس الثوري الإيراني؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
10:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
14:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
14:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: واشنطن توصلت مع موسكو وأوكرانيا للخطوط العريضة لاتفاق التسوية و الجيش السوداني يسيطر على القصر الرئاسي بالخرطوم
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
14:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
15:26 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يؤكد رفض العودة إلى مرحلة ما قبل وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مصر تناقش مع إيران "حرية الملاحة" في البحر الأحمر
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250323/ما-هي-قدرات-صاروخ-فتح-450-الذي-كشف-عنه-الحرس-الثوري-الإيراني-1098888671.html
ما هي قدرات صاروخ "فتح 450" الذي كشف عنه الحرس الثوري الإيراني؟
ما هي قدرات صاروخ "فتح 450" الذي كشف عنه الحرس الثوري الإيراني؟
سبوتنيك عربي
تمتلك إيران واحدة من أضخم الترسانات الصاروخية في العالم سواء الدفاعية أو الهجومية، كما أنها تصنف ضمن أكثر ترسانات الصواريخ تنوعا من حيث الطرازات التي تمتلكها. 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T19:50+0000
2025-03-23T19:50+0000
أخبار العالم الآن
رصد عسكري
إيران
أخبار إيران
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103571/31/1035713117_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_1e8bb9a57576d7760a25b1c3a9b40be9.jpg
وفي ذات الوقت الذي تمتلك فيه إيران تلك الترسانة الصاروخية الضخمة، فإنها تعزز قدراتها بصورة مستمرة بطرازات جديدة ومنها صاروخ "فتح - 450"، الذي كشف عنه الحرس الثوري الإيراني، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الأحد.ولفتت الوكالة إلى أن هذا الصاروخ يساهم في تعزيز قدرات سلاح المدفعية التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو يصنف ضمن الصواريخ الباليستية، التي تم الكشف عنها خلال مناورات عسكرية تم إجراؤها الشهر الجاري.ويعرف الصاروخ بالاسم التصديري "بي إم - 250"، وفيما يلي أبرز المواصفات الفنية:ولفتت الوكالة إلى أن هذا النوع من الصواريخ يساهم في زيادة مدى ودقة سلاح المدفعية، التي أصبحت واحدة من الأسلحة ذات الفاعلية العالية في الحروب الحديثة.
https://sarabic.ae/20250201/الحرس-الثوري-الإيراني-يزيح-الستار-عن-مدينة-صاروخية-تحت-الأرض-1097386407.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103571/31/1035713117_0:0:5120:3840_1920x0_80_0_0_7724e090d2b1f09198f9156c75c90e37.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, الأخبار
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, الأخبار

ما هي قدرات صاروخ "فتح 450" الذي كشف عنه الحرس الثوري الإيراني؟

19:50 GMT 23.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemiالصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف)
الصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف) - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
تمتلك إيران واحدة من أضخم الترسانات الصاروخية في العالم سواء الدفاعية أو الهجومية، كما أنها تصنف ضمن أكثر ترسانات الصواريخ تنوعا من حيث الطرازات التي تمتلكها.
وفي ذات الوقت الذي تمتلك فيه إيران تلك الترسانة الصاروخية الضخمة، فإنها تعزز قدراتها بصورة مستمرة بطرازات جديدة ومنها صاروخ "فتح - 450"، الذي كشف عنه الحرس الثوري الإيراني، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الأحد.
الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن "مدينة صاروخية" تحت الأرض
1 فبراير, 17:53 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن هذا الصاروخ يساهم في تعزيز قدرات سلاح المدفعية التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو يصنف ضمن الصواريخ الباليستية، التي تم الكشف عنها خلال مناورات عسكرية تم إجراؤها الشهر الجاري.

ويعرف الصاروخ بالاسم التصديري "بي إم - 250"، وفيما يلي أبرز المواصفات الفنية:

المدى: 250 كلم.
القطر: 456 ملم.
الطول: 7.23 متر.
الوزن: 1.6 طن.
وزن الرأس الحربي: 225 كغ.
نوع الرأس الحربي: شديد الانفجار/ عالية الطاقة.
دقة إصابة الهدف: دائرة قطرها 35 مترا.
منصات الإطلاق: ثابتة ومتحركة.
الوقود: صلب.
السرعة: فرط صوتي (5 ماخ).
ولفتت الوكالة إلى أن هذا النوع من الصواريخ يساهم في زيادة مدى ودقة سلاح المدفعية، التي أصبحت واحدة من الأسلحة ذات الفاعلية العالية في الحروب الحديثة.
© Sputnikقدرات إيران الصاروخية في 2021
قدرات إيران الصاروخية في 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
قدرات إيران الصاروخية في 2021
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала