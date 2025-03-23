https://sarabic.ae/20250323/ما-هي-قدرات-صاروخ-فتح-450-الذي-كشف-عنه-الحرس-الثوري-الإيراني-1098888671.html
ما هي قدرات صاروخ "فتح 450" الذي كشف عنه الحرس الثوري الإيراني؟
ما هي قدرات صاروخ "فتح 450" الذي كشف عنه الحرس الثوري الإيراني؟
سبوتنيك عربي
تمتلك إيران واحدة من أضخم الترسانات الصاروخية في العالم سواء الدفاعية أو الهجومية، كما أنها تصنف ضمن أكثر ترسانات الصواريخ تنوعا من حيث الطرازات التي تمتلكها. 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T19:50+0000
2025-03-23T19:50+0000
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وفي ذات الوقت الذي تمتلك فيه إيران تلك الترسانة الصاروخية الضخمة، فإنها تعزز قدراتها بصورة مستمرة بطرازات جديدة ومنها صاروخ "فتح - 450"، الذي كشف عنه الحرس الثوري الإيراني، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الأحد.ولفتت الوكالة إلى أن هذا الصاروخ يساهم في تعزيز قدرات سلاح المدفعية التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو يصنف ضمن الصواريخ الباليستية، التي تم الكشف عنها خلال مناورات عسكرية تم إجراؤها الشهر الجاري.ويعرف الصاروخ بالاسم التصديري "بي إم - 250"، وفيما يلي أبرز المواصفات الفنية:ولفتت الوكالة إلى أن هذا النوع من الصواريخ يساهم في زيادة مدى ودقة سلاح المدفعية، التي أصبحت واحدة من الأسلحة ذات الفاعلية العالية في الحروب الحديثة.
https://sarabic.ae/20250201/الحرس-الثوري-الإيراني-يزيح-الستار-عن-مدينة-صاروخية-تحت-الأرض-1097386407.html
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, الأخبار
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, الأخبار
ما هي قدرات صاروخ "فتح 450" الذي كشف عنه الحرس الثوري الإيراني؟
تمتلك إيران واحدة من أضخم الترسانات الصاروخية في العالم سواء الدفاعية أو الهجومية، كما أنها تصنف ضمن أكثر ترسانات الصواريخ تنوعا من حيث الطرازات التي تمتلكها.
وفي ذات الوقت الذي تمتلك فيه إيران تلك الترسانة الصاروخية الضخمة، فإنها تعزز قدراتها بصورة مستمرة بطرازات جديدة
ومنها صاروخ "فتح - 450"، الذي كشف عنه الحرس الثوري الإيراني، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الأحد.
ولفتت الوكالة إلى أن هذا الصاروخ يساهم في تعزيز قدرات سلاح المدفعية التابع للحرس الثوري الإيراني
، وهو يصنف ضمن الصواريخ الباليستية، التي تم الكشف عنها خلال مناورات عسكرية تم إجراؤها الشهر الجاري.
ويعرف الصاروخ بالاسم التصديري "بي إم - 250"، وفيما يلي أبرز المواصفات الفنية:
وزن الرأس الحربي: 225 كغ.
نوع الرأس الحربي: شديد الانفجار/ عالية الطاقة.
دقة إصابة الهدف: دائرة قطرها 35 مترا.
منصات الإطلاق: ثابتة ومتحركة.
السرعة: فرط صوتي (5 ماخ).
ولفتت الوكالة إلى أن هذا النوع من الصواريخ
يساهم في زيادة مدى ودقة سلاح المدفعية، التي أصبحت واحدة من الأسلحة ذات الفاعلية العالية في الحروب الحديثة.