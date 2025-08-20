https://sarabic.ae/20250820/أول-اجتماع-سوري---إسرائيلي-على-مستوى-وزاري-السويداء-حاضرة-واستقرار-الجنوب-على-الطاولة---1103940952.html

أول اجتماع سوري - إسرائيلي على مستوى وزاري... السويداء حاضرة واستقرار الجنوب على الطاولة

التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، وفدا إسرائيليا في باريس، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، في... 20.08.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن النقاشات ركزت على وقف التدخل في الشأن السوري الداخلي، وتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك، لعام 1974 الذي ينص على وقف الأعمال القتالية بين سوريا وإسرائيل وإشراف قوة أممية على المنطقة المنزوعة السلاح.واستمر الاجتماع أربع ساعات، وتأتي المحادثات في إطار "الجهود الدبلوماسية الأمريكية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها"، وفقا لما نقلته "سانا".ويعتبر هذا اللقاء امتدادا لاجتماع مماثل استضافته باريس، أواخر يوليو/ تموز، بين الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، في وقت تحدثت مصادر دبلوماسية عن لقاءات مباشرة أخرى جرت بين الطرفين في العاصمة الأذربيجانية باكو.يشار إلى أن الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، التقى في العاصمة الفرنسية باريس المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك، في اجتماع شارك فيه الوزير صالح طريف، وتركز على بحث الأوضاع في الجنوب السوري.وخلال اللقاء، أكد الشيخ موفق طريف على ضرورة الإفراج عن جميع المختطفين من الجانبين، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة في سوريا.وزير الخارجية السوري يلتقي وفدا إسرائيليا في باريسأحمد الشرع يثير جدلا برفضه مصافحة نائبة بالكونغرس الأمريكي... فيديو

