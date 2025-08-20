أحمد الشرع يثير جدلا برفضه مصافحة نائبة بالكونغرس الأمريكي... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
أحمد الشرع يثير جدلا برفضه مصافحة نائبة بالكونغرس الأمريكي... فيديو
أحمد الشرع يثير جدلا برفضه مصافحة نائبة بالكونغرس الأمريكي... فيديو
أحمد الشرع يثير جدلا برفضه مصافحة نائبة بالكونغرس الأمريكي... فيديو
سبوتنيك عربي
أثار الرئيس السوري عن الفترة الانتقالية، أحمد الشرع، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يظهر امتناعه عن مصافحة عضوة في وفد من الكونغرس... 20.08.2025
2025-08-20T07:49+0000
2025-08-20T07:49+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097839291_0:14:2749:1560_1920x0_80_0_0_fcf437b1bfc3f6c19633e40a58bca79c.jpg
أظهر المقطع المتداول، الذي انتشر على نطاق واسع، لحظة مد النائبة الأمريكية يدها للمصافحة، فرد الشرع بوضع يده على صدره في إشارة اعتذار.أثار المقطع تفاعلا كبيرا وردود فعل متباينة، حيث رأى بعض المتابعين أن تصرف الشرع سليم معتبرينه "التزاما دينيا أو ثقافيا" وأن مثل هذا التصرف حرية شخصية لا ينبغي لومه عليها.من ناحية أخرى، رأى معارضو الشرع هذا التصرف فرصة لانتقاده، حيث اعتبروا عدم مصافحته لنائبة الأمريكية "إهانة للمرأة واستهانة بالبروتوكول الدبلوماسي".وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نشرت صورا للاستقبال دون الإشارة إلى الحادثة، مقتصرة على ذكر "استقبال الرئيس الشرع لوفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين".
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097839291_155:0:2599:1833_1920x0_80_0_0_625d5e03a8f099ccd1b99a8c3d2d5216.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الشرع يثير جدلا برفضه مصافحة نائبة بالكونغرس الأمريكي... فيديو

07:49 GMT 20.08.2025
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
تابعنا عبر
أثار الرئيس السوري عن الفترة الانتقالية، أحمد الشرع، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يظهر امتناعه عن مصافحة عضوة في وفد من الكونغرس الأمريكي خلال استقباله الوفد في العاصمة دمشق.
أظهر المقطع المتداول، الذي انتشر على نطاق واسع، لحظة مد النائبة الأمريكية يدها للمصافحة، فرد الشرع بوضع يده على صدره في إشارة اعتذار.

أثار المقطع تفاعلا كبيرا وردود فعل متباينة، حيث رأى بعض المتابعين أن تصرف الشرع سليم معتبرينه "التزاما دينيا أو ثقافيا" وأن مثل هذا التصرف حرية شخصية لا ينبغي لومه عليها.
من ناحية أخرى، رأى معارضو الشرع هذا التصرف فرصة لانتقاده، حيث اعتبروا عدم مصافحته لنائبة الأمريكية "إهانة للمرأة واستهانة بالبروتوكول الدبلوماسي".
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نشرت صورا للاستقبال دون الإشارة إلى الحادثة، مقتصرة على ذكر "استقبال الرئيس الشرع لوفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين".
