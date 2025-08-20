https://sarabic.ae/20250820/أحمد-الشرع-يثير-جدلا-برفضه-مصافحة-نائبة-بالكونغرس-الأمريكي-فيديو-1103940814.html
أظهر المقطع المتداول، الذي انتشر على نطاق واسع، لحظة مد النائبة الأمريكية يدها للمصافحة، فرد الشرع بوضع يده على صدره في إشارة اعتذار.أثار المقطع تفاعلا كبيرا وردود فعل متباينة، حيث رأى بعض المتابعين أن تصرف الشرع سليم معتبرينه "التزاما دينيا أو ثقافيا" وأن مثل هذا التصرف حرية شخصية لا ينبغي لومه عليها.من ناحية أخرى، رأى معارضو الشرع هذا التصرف فرصة لانتقاده، حيث اعتبروا عدم مصافحته لنائبة الأمريكية "إهانة للمرأة واستهانة بالبروتوكول الدبلوماسي".وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نشرت صورا للاستقبال دون الإشارة إلى الحادثة، مقتصرة على ذكر "استقبال الرئيس الشرع لوفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين".
أثار الرئيس السوري عن الفترة الانتقالية، أحمد الشرع، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يظهر امتناعه عن مصافحة عضوة في وفد من الكونغرس الأمريكي خلال استقباله الوفد في العاصمة دمشق.
أظهر المقطع المتداول، الذي انتشر على نطاق واسع، لحظة مد النائبة الأمريكية يدها للمصافحة، فرد الشرع بوضع يده على صدره في إشارة اعتذار.
أثار المقطع تفاعلا كبيرا وردود فعل متباينة، حيث رأى بعض المتابعين أن تصرف الشرع
سليم معتبرينه "التزاما دينيا أو ثقافيا" وأن مثل هذا التصرف حرية شخصية لا ينبغي لومه عليها.
من ناحية أخرى، رأى معارضو الشرع هذا التصرف فرصة لانتقاده، حيث اعتبروا عدم مصافحته لنائبة الأمريكية "إهانة للمرأة واستهانة بالبروتوكول الدبلوماسي".
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نشرت صورا للاستقبال دون الإشارة إلى الحادثة، مقتصرة على ذكر "استقبال الرئيس الشرع لوفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين".