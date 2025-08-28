عربي
إعلام: طائرات إسرائيلية مسيرة تحلق في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية
إعلام: طائرات إسرائيلية مسيرة تحلق في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية
ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن طائرات إسرائيلية مسيرة حلقت في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت والضاحية الجنوبية. 28.08.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، صباح اليوم الخميس، بأن "الطيران المسيّر المعادي يحلق في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية".كما أضافت الوكالة ذاتها، في تقرير آخر لها، أن "طائرات استطلاعية معادية حلّقت على علو منخفض، فوق منطقة مرجعيون".وفي سياق متصل، أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان توماس باراك، أمس الأربعاء، أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية، قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة، لافتًا إلى أن تل أبيب ستقابل خطة بيروت بتقديم ما لديها من خطة للانسحاب من لبنان.وأضاف: "إسرائيل ستطبق خطوات متماثلة مع خطوات نزع سلاح "حزب الله". الحكومة اللبنانية ستقدم خطة لنزع سلاح "حزب الله" وأعتقد أنها ستنجح، والحكومة اللبنانية حددت 11 نقطة ووعدت بالالتزام بها والأولى خطة لنزع سلاح "حزب الله".وفي وقت سابق، اجتمع باراك، خلال زيارته إلى إسرائيل الأحد الماضي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ أجرى الطرفان محادثات بشأن الحد من الهجمات الإسرائيلية على لبنان ومستقبل العلاقات مع سوريا.ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية وأمريكية، قولها إن "إدارة ترامب تدفع باتجاه ترتيبات أمنية جديدة بين إسرائيل ولبنان، وبين إسرائيل وسوريا، كمرحلة أولى على طريق تطبيع العلاقات في المستقبل".وفي وقت سابق، طلبت إدارة ترامب من إسرائيل، أن ترد على موافقة الحكومة اللبنانية على خطط نزع سلاح "حزب الله" عبر الحد من عملياتها العسكرية في لبنان، وسحب قواتها تدريجيًا من المواقع التي لا تزال تسيطر عليها في الجنوب، حسب القناة الإسرائيلية.
لبنان
إعلام: طائرات إسرائيلية مسيرة تحلق في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية

08:00 GMT 28.08.2025 (تم التحديث: 08:42 GMT 28.08.2025)
ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن طائرات إسرائيلية مسيرة حلقت في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت والضاحية الجنوبية.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، صباح اليوم الخميس، بأن "الطيران المسيّر المعادي يحلق في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية".
كما أضافت الوكالة ذاتها، في تقرير آخر لها، أن "طائرات استطلاعية معادية حلّقت على علو منخفض، فوق منطقة مرجعيون".
وفي سياق متصل، أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان توماس باراك، أمس الأربعاء، أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية، قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة، لافتًا إلى أن تل أبيب ستقابل خطة بيروت بتقديم ما لديها من خطة للانسحاب من لبنان.

وتابع: "لا نريد حربا أهلية في لبنان، وسنعمل على ضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، لكن الأهم هو نزع سلاح "حزب الله".

وأضاف: "إسرائيل ستطبق خطوات متماثلة مع خطوات نزع سلاح "حزب الله". الحكومة اللبنانية ستقدم خطة لنزع سلاح "حزب الله" وأعتقد أنها ستنجح، والحكومة اللبنانية حددت 11 نقطة ووعدت بالالتزام بها والأولى خطة لنزع سلاح "حزب الله".
وفي وقت سابق، اجتمع باراك، خلال زيارته إلى إسرائيل الأحد الماضي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ أجرى الطرفان محادثات بشأن الحد من الهجمات الإسرائيلية على لبنان ومستقبل العلاقات مع سوريا.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن باراك "عقد لقاء مع نتنياهو، لبحث طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كبح الهجمات الإسرائيلية على لبنان، إضافة إلى المفاوضات مع سوريا".

ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية وأمريكية، قولها إن "إدارة ترامب تدفع باتجاه ترتيبات أمنية جديدة بين إسرائيل ولبنان، وبين إسرائيل وسوريا، كمرحلة أولى على طريق تطبيع العلاقات في المستقبل".
وفي وقت سابق، طلبت إدارة ترامب من إسرائيل، أن ترد على موافقة الحكومة اللبنانية على خطط نزع سلاح "حزب الله" عبر الحد من عملياتها العسكرية في لبنان، وسحب قواتها تدريجيًا من المواقع التي لا تزال تسيطر عليها في الجنوب، حسب القناة الإسرائيلية.
