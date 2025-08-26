عربي
القوات الروسية تحسم تموضعها وتسيطر على نقاط حاكمة على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
المبعوث الأمريكي: انسحاب إسرائيل من لبنان مشروط بتنفيذ خطة نزع سلاح "حزب الله"
سبوتنيك عربي
وقال باراك خلال مؤتمر صحفي اليوم من لبنان: "إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية (بشأن حصر السلاح بيد الدولة)".وأضاف: "إسرائيل ستطبق خطوات متماثلة مع خطوات نزع سلاح "حزب الله"، وأن الحكومة اللبنانية ستقدم خطة لنزع سلاح "حزب الله" وأعتقد أنها ستنجح، والحكومة اللبنانية حددت 11 نقطة ووعدت بالالتزام بها والأولى خطة لنزع سلاح "حزب الله".وتابع: "إسرائيل تقول إنها لا تريد احتلال لبنان، وأن المقترح اللبناني لنزع سلاح "حزب الله" لن يكون بالضرورة عسكريا".وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن باراك "عقد لقاءً مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لبحث طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبح الهجمات الإسرائيلية على لبنان، إضافة إلى المفاوضات مع سوريا".وأضافت القناة أن "باراك التقى أيضا بوزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي كان قد اجتمع مؤخرًا مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، كما اجتمع باراك بوزير الخارجية، جدعون ساعر، ووزير الدفاع، يسرائيل كاتس، في إطار زيارته الرسمية".وفي وقت سابق، طلبت إدارة ترامب من إسرائيل أن ترد على موافقة الحكومة اللبنانية على خطط نزع سلاح "حزب الله" عبر الحد من عملياتها العسكرية في لبنان، وسحب قواتها تدريجيًا من المواقع التي لا تزال تسيطر عليها في الجنوب، حسب القناة الإسرائيلية.مبعوث أمريكي يبحث مع نتنياهو الحد من الهجمات الإسرائيلية على لبنانالجيش الإسرائيلي يعلن عن اعتقال سوريين ومصادرة أسلحة جنوبي سوريا خلال الأسبوع الماضي
المبعوث الأمريكي: انسحاب إسرائيل من لبنان مشروط بتنفيذ خطة نزع سلاح "حزب الله"

أكد المبعوث الأمريكي، توماس باراك، أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة، لافتًا إلى أن تل أبيب ستقابل خطة بيروت بتقديم ما لديها من خطة للانسحاب من لبنان.
وقال باراك خلال مؤتمر صحفي اليوم من لبنان: "إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية (بشأن حصر السلاح بيد الدولة)".

وتابع: "لا نريد حربا أهلية في لبنان، وسنعمل على ضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان لكن الأهم هو نزع سلاح "حزب الله".

وأضاف: "إسرائيل ستطبق خطوات متماثلة مع خطوات نزع سلاح "حزب الله"، وأن الحكومة اللبنانية ستقدم خطة لنزع سلاح "حزب الله" وأعتقد أنها ستنجح، والحكومة اللبنانية حددت 11 نقطة ووعدت بالالتزام بها والأولى خطة لنزع سلاح "حزب الله".
وتابع: "إسرائيل تقول إنها لا تريد احتلال لبنان، وأن المقترح اللبناني لنزع سلاح "حزب الله" لن يكون بالضرورة عسكريا".

وفي وقت سابق، اجتمع المبعوث الأمريكي الخاص، توماس باراك، خلال زيارته إلى إسرائيل، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أجرى الطرفان محادثات بشأن الحد من الهجمات الإسرائيلية على لبنان ومستقبل العلاقات مع سوريا.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن باراك "عقد لقاءً مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لبحث طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبح الهجمات الإسرائيلية على لبنان، إضافة إلى المفاوضات مع سوريا".
وأضافت القناة أن "باراك التقى أيضا بوزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي كان قد اجتمع مؤخرًا مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، كما اجتمع باراك بوزير الخارجية، جدعون ساعر، ووزير الدفاع، يسرائيل كاتس، في إطار زيارته الرسمية".

ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية وأمريكية قولها إن إدارة ترامب تدفع باتجاه ترتيبات أمنية جديدة بين إسرائيل ولبنان، وبين إسرائيل وسوريا، كمرحلة أولى على طريق تطبيع العلاقات في المستقبل.

وفي وقت سابق، طلبت إدارة ترامب من إسرائيل أن ترد على موافقة الحكومة اللبنانية على خطط نزع سلاح "حزب الله" عبر الحد من عملياتها العسكرية في لبنان، وسحب قواتها تدريجيًا من المواقع التي لا تزال تسيطر عليها في الجنوب، حسب القناة الإسرائيلية.
