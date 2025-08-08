https://sarabic.ae/20250808/الحكومة-اللبنانية-أمام-اختبار-حقيقي-كيف-ينتهي-التوتر-الكبير-بعد-قرار-سحب-سلاح-حزب-الله؟-1103501885.html

الحكومة اللبنانية أمام اختبار حقيقي... كيف ينتهي التوتر الكبير بعد قرار سحب سلاح "حزب الله"؟

الحكومة اللبنانية أمام اختبار حقيقي... كيف ينتهي التوتر الكبير بعد قرار سحب سلاح "حزب الله"؟

يمر لبنان بواحدة من أكثر المراحل السياسية حرجاً منذ انتهاء الحرب الأهلية، فبينما كانت الحكومة تتهيأ لمناقشة الورقة الأمريكية التي تدعو لحصر السلاح بيد الدولة،... 08.08.2025

وكلفت الحكومة اللبنانية، جيش البلاد بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري بيد سلطات البلاد. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء الثلاثاء الماضي، بأن الحكومة اللبنانية عقدت جلسة وزارية استمرت 6 ساعات كاملة، قررت خلالها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية خلال 2025.وأشارت الوكالة إلى شرط أن يجري عرض الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام.حزب الله يتجاهل القرارأكد "حزب الله" اللبناني، الأربعاء الماضي، أن "الحزب سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية بسحب سلاح الحزب كأنه غير موجود".ووصف الحزب قرار الحكومة بـ"الخطيئة الكبرى"، مؤكدا أن قرار نزع سلاح الحزب يمثل مخالفة واضحة للبيان الوزاري للحكومة ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وسياسته ومستقبل وجوده.دعم إيراني واضحكلام حزب الله، صاحبه تصريح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن محاولات نزع سلاح "حزب الله" اللبناني ليست جديدة، مشيرا إلى أن فعالية سلاح المقاومة أثبتت نفسها في ساحات المعارك.وأشار عراقجي إلى أن "شخصيات بارزة مثل الشيخ نعيم قاسم ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جددوا دعمهم القوي لحزب الله"، مؤكدا أن الحزب "يعيش اليوم في ذروة قوته".احتجاجات مؤيدة واسعةوتظاهر أنصار حزب الله وحركة أمل في عدة مدن لبنانية، مساء الخميس، احتجاجا على موافقة الحكومة على أهداف الورقة الأمريكية لتعزيز وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال، التي تتضمن نزع سلاح المقاومة.كما خرجت مسيرة عبر السيارات والدراجات النارية في مدينتي النبطية وصور جنوب البلاد.مباركة من أطراف دوليةاعتبرت أطراف دولية عدة قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح، خطوة إيجابية نحو بسط السيادة الوطنية.حيث هنأ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لبنان الخميس، على "القرار الشجاع والتاريخي" الذي اتّخذته حكومته هذا الأسبوع لنزع سلاح حزب الله، معتبراً أنّ هذا القرار سيتيح لبلاد الأرز "التقدم نحو السيادة الكاملة".كما هنأ المبعوث الأمريكي، توم باراك، الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومجلس الوزراء على قرارهم "التاريخي والجريء والصائب" ببدء التنفيذ الكامل لاتفاقيات رئيسية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في لبنان.تصويت... برأيك هل ينفجر الوضع في لبنان بعد قرار سحب سلاح "حزب الله" وموقف الحزب منه؟

