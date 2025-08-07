https://sarabic.ae/20250807/اليونيفيل-تعلن-العثور-على-شبكة-واسعة-من-الأنفاق-المحصنة-في-جنوب-لبنان-1103486898.html

"اليونيفيل" تعلن العثور على شبكة واسعة من الأنفاق المحصنة في جنوب لبنان

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "اليونيفيل"، أندريا تيننتي، العثور على شبكة واسعة من الأنفاق المحصنة في محيط بلدات جنوبي لبنان. 07.08.2025

وقال تيننتي، اليوم الخميس: "في إطار أنشطتها الاعتيادية المنفذة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، اكتشفت قوات اليونيفيل شبكة واسعة من الأنفاق المحصّنة في محيط بلدات طير حرفا، وزبقين، والناقورة"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وكشفت الكتيبة الفرنسية في قوات "اليونيفيل"، في وقت سابق، شبكة أنفاق وكمية كبيرة من الذخائر والأسلحة وصادرتها. وأشارت معلومات صحفية إلى أن النفق التي دخلته الكتيبة يشبه إلى حد ما الأنفاق التي نشرها الإعلام الحربي في "حزب الله"، خلال الحرب مع إسرائيل. وكان "حزب الله" اللبناني قد أكد، أمس الأربعاء، أن "الحزب سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية بسحب سلاح الحزب كأنه غير موجود".ووصف الحزب قرار الحكومة بـ"الخطيئة الكبرى"، مؤكدا أن قرار نزع سلاح الحزب يمثل مخالفة واضحة للبيان الوزاري للحكومة ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وسياسته ومستقبل وجوده.وكلَّفت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء الماضي، جيش البلاد بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد القوى الشرعية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء الثلاثاء الماضي، بأن الحكومة اللبنانية عقدت جلسة وزارية استمرت 6 ساعات كاملة، قررت خلالها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية خلال 2025.وأشارت الوكالة إلى شرط أن يجري عرض الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام. وبدوره، أكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن "البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قسم الرئيس أكّد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح". وقال سلام: "قرر المجلس استكمال النقاش في الورقة الأمريكية بجلسة حكومية في 7 آب الجاري، وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري".

