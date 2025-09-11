https://sarabic.ae/20250911/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-الاجتماع-الوزاري-بين-روسيا-ودول-مجلس-التعاون-الخليجي-يدقق-ولا-ينشر-1104738023.html
لافروف: نعتبر قطر وسيطا استثنائيا بين حماس وإسرائيل وهجوم الأخيرة على الدوحة بلا أي منطق
لافروف: نعتبر قطر وسيطا استثنائيا بين حماس وإسرائيل وهجوم الأخيرة على الدوحة بلا أي منطق
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا تعتبر قطر أحد الوسطاء الاستثنائيين بين إسرائيل وحماس، مؤكدا أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على دولة... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T11:31+0000
2025-09-11T11:31+0000
2025-09-11T12:39+0000
روسيا
مجلس التعاون الخليجي
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104739111_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_eecc9fb01ae6f1d59d9aa5f22d01d340.jpg
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع الحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي في مدينة سوتشي الروسية: "منزعجون من التصعيد الإسرائيلي الجديد والهجوم على دولة قطر وأكدنا على عدم تكرار مثل هذا الهجوم".وأكد لافروف أن روسيا ودول الخليج العربية مهتمة بالحفاظ على استقرار سوق النفط والغاز، قائلا: "ننطلق من مصلحتنا المشتركة في الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية، وكذلك في ضمان المصالح المشروعة لمصدري الغاز".وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الكويتي، عبد الله اليحيا، بأن الاجتماع الوزاري المشترك مع روسيا اليوم، يشكل محطة بارزة في مسيرة التعاون والحوار بين الجانبين، موضحًا أنه جرى التباحث حول سبل توسيع مجالات التعاون في القطاعات الحيوية المختلفة.وأكد اليحيا أن "روسيا الاتحادية شريك رئيسي في منطقة الخليج وتعاوننا معه يغطي كافة المجالات. المتغيرات الحالية لن تؤثر على علاقاتنا مع روسيا الاتحادية وربما تعزز الدور الروسي في المنطقة".بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إن دول المجلس تعول على الدور الكبير لروسيا إقليميا ودوليا وتتواصل معها في إطار مساعي التوصل إلى حل للأزمة الفلسطينية وملفات الشرق الأوسط الأخرى.وأضاف: "لا ندخر أي جهد للتواصل مع أصدقائنا في روسيا لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ليس فقط بالنسبة للسعي نحو التوصل إلى حل للأزمة الفلسطينية والضغط على السلطات الإسرائيلية وإنما هناك العديد من الملفات في الشرق الأوسط نتباحث مع الأصدقاء في روسيا الاتحادية حولها".وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال الجلسة المفتوحة له مع وزراء وزراء دول مجلس التعاون الخليجي، أن الهجوم الذي نفذته إسرائيل على الدوحة هو انتهاك صارخ للقانون الدولي.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مراسلة "سبوتنيك"، في مدينة سوتشي الروسية، ببدء الاجتماعات الثنائية المغلقة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي.وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن الحدث الرئيسي سيكون على شكل جلسة عامة، سيتم خلالها تبادل وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.ويعد مجلس التعاون الخليجي منظمة إقليمية تضم ست دول، وهي البحرين، وقطر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وعُمان، والمملكة العربية السعودية.وتهدف المنظمة إلى توسيع التعاون بين الدول الأعضاء في جميع المجالات، وتطوير مواقف مشتركة بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.قطر تعلن موعد تشييع ضحايا القصف الإسرائيليقمة عربية إسلامية عاجلة في الدوحة يومي 14 و15 سبتمبر على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104739111_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_87c2323a034202181b210d7c7a216623.jpg
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب الاجتماع الوزاري الثامن للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي في سوتشي
سبوتنيك عربي
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب الاجتماع الوزاري الثامن للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي في سوتشي
2025-09-11T11:31+0000
true
PT40M17S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, видео
روسيا, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, видео
لافروف: نعتبر قطر وسيطا استثنائيا بين حماس وإسرائيل وهجوم الأخيرة على الدوحة بلا أي منطق
11:31 GMT 11.09.2025 (تم التحديث: 12:39 GMT 11.09.2025)
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا تعتبر قطر أحد الوسطاء الاستثنائيين بين إسرائيل وحماس، مؤكدا أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على دولة قطر بلا أي منطق.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع الحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي في مدينة سوتشي الروسية: "منزعجون من التصعيد الإسرائيلي الجديد والهجوم على دولة قطر وأكدنا على عدم تكرار مثل هذا الهجوم".
وتابع: " نعتبر قطر أحد الوسطاء الاستثنائيين بين إسرائيل وحماس والهجوم الإسرائيلي على دولة قطر بلا أي منطق".
وأكد لافروف أن روسيا ودول الخليج العربية مهتمة بالحفاظ على استقرار سوق النفط والغاز، قائلا: "ننطلق من مصلحتنا المشتركة في الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية، وكذلك في ضمان المصالح المشروعة لمصدري الغاز".
وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الكويتي، عبد الله اليحيا، بأن الاجتماع الوزاري المشترك مع روسيا اليوم، يشكل محطة بارزة في مسيرة التعاون والحوار بين الجانبين، موضحًا أنه جرى التباحث حول سبل توسيع مجالات التعاون في القطاعات الحيوية المختلفة.
وقال: "شكل اجتماعنا اليوم محطة بارزة في مسيرة التعاون والحوار الاستراتيجي التي انطلقت عام 2011 بشكل يعكس حرص الجانبين على تعزيز أطر الشراكة الاستراتيجية وتنميتها بما يخدم مصالحنا المشتركة.. وناقشنا خلال الاجتماع سبل الارتقاء بالتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات الحيوية المختلفة".
وأكد اليحيا أن "روسيا الاتحادية شريك رئيسي في منطقة الخليج وتعاوننا معه يغطي كافة المجالات. المتغيرات الحالية لن تؤثر على علاقاتنا مع روسيا الاتحادية وربما تعزز الدور الروسي في المنطقة".
بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إن دول المجلس تعول على الدور الكبير لروسيا إقليميا ودوليا وتتواصل معها في إطار مساعي التوصل إلى حل للأزمة الفلسطينية وملفات الشرق الأوسط الأخرى.
وتابع: "نعول كثيرا على الدور الهام والكبير الذي تضطلع به روسيا الاتحادية إقليميا ودوليا لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأضاف: "لا ندخر أي جهد للتواصل مع أصدقائنا في روسيا لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ليس فقط بالنسبة للسعي نحو التوصل إلى حل للأزمة الفلسطينية والضغط على السلطات الإسرائيلية وإنما هناك العديد من الملفات في الشرق الأوسط نتباحث مع الأصدقاء في روسيا الاتحادية حولها".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال الجلسة المفتوحة له مع وزراء وزراء دول مجلس التعاون الخليجي، أن الهجوم الذي نفذته إسرائيل على الدوحة هو انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وقال لافروف خلال الاجتماع الوزاري الثامن للحوار الاستراتيجي "روسيا - مجلس التعاون لدول الخليج العربية" في سوتشي، إن التوترات العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط ازدادت بشكل حاد في أعقاب الغارات الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة، وتابع: "إن اجتماعاتنا اليوم تجري في سياق التصعيد الحاد في التوترات العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط في أعقاب الضربات الصاروخية والقنابل الإسرائيلية في التاسع من سبتمبر على العاصمة القطرية الدوحة".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مراسلة "سبوتنيك"، في مدينة سوتشي الروسية، ببدء الاجتماعات الثنائية المغلقة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن الحدث الرئيسي سيكون على شكل جلسة عامة، سيتم خلالها تبادل وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.
وكان لافروف قد أشار في عام 2024، إلى أن تعزيز التعاون مع الشركاء من مجلس التعاون الخليجي يعد أحد المجالات ذات الأولوية للدبلوماسية الروسية.
ويعد مجلس التعاون الخليجي منظمة إقليمية تضم ست دول، وهي البحرين، وقطر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وعُمان، والمملكة العربية السعودية.
وتهدف المنظمة إلى توسيع التعاون بين الدول
الأعضاء في جميع المجالات، وتطوير مواقف مشتركة بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.