https://sarabic.ae/20250911/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-الاجتماع-الوزاري-بين-روسيا-ودول-مجلس-التعاون-الخليجي-يدقق-ولا-ينشر-1104738023.html

لافروف: نعتبر قطر وسيطا استثنائيا بين حماس وإسرائيل وهجوم الأخيرة على الدوحة بلا أي منطق

لافروف: نعتبر قطر وسيطا استثنائيا بين حماس وإسرائيل وهجوم الأخيرة على الدوحة بلا أي منطق

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا تعتبر قطر أحد الوسطاء الاستثنائيين بين إسرائيل وحماس، مؤكدا أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على دولة... 11.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-11T11:31+0000

2025-09-11T11:31+0000

2025-09-11T12:39+0000

روسيا

مجلس التعاون الخليجي

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104739111_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_eecc9fb01ae6f1d59d9aa5f22d01d340.jpg

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع الحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي في مدينة سوتشي الروسية: "منزعجون من التصعيد الإسرائيلي الجديد والهجوم على دولة قطر وأكدنا على عدم تكرار مثل هذا الهجوم".وأكد لافروف أن روسيا ودول الخليج العربية مهتمة بالحفاظ على استقرار سوق النفط والغاز، قائلا: "ننطلق من مصلحتنا المشتركة في الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية، وكذلك في ضمان المصالح المشروعة لمصدري الغاز".وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الكويتي، عبد الله اليحيا، بأن الاجتماع الوزاري المشترك مع روسيا اليوم، يشكل محطة بارزة في مسيرة التعاون والحوار بين الجانبين، موضحًا أنه جرى التباحث حول سبل توسيع مجالات التعاون في القطاعات الحيوية المختلفة.وأكد اليحيا أن "روسيا الاتحادية شريك رئيسي في منطقة الخليج وتعاوننا معه يغطي كافة المجالات. المتغيرات الحالية لن تؤثر على علاقاتنا مع روسيا الاتحادية وربما تعزز الدور الروسي في المنطقة".بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إن دول المجلس تعول على الدور الكبير لروسيا إقليميا ودوليا وتتواصل معها في إطار مساعي التوصل إلى حل للأزمة الفلسطينية وملفات الشرق الأوسط الأخرى.وأضاف: "لا ندخر أي جهد للتواصل مع أصدقائنا في روسيا لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ليس فقط بالنسبة للسعي نحو التوصل إلى حل للأزمة الفلسطينية والضغط على السلطات الإسرائيلية وإنما هناك العديد من الملفات في الشرق الأوسط نتباحث مع الأصدقاء في روسيا الاتحادية حولها".وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال الجلسة المفتوحة له مع وزراء وزراء دول مجلس التعاون الخليجي، أن الهجوم الذي نفذته إسرائيل على الدوحة هو انتهاك صارخ للقانون الدولي.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مراسلة "سبوتنيك"، في مدينة سوتشي الروسية، ببدء الاجتماعات الثنائية المغلقة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي.وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن الحدث الرئيسي سيكون على شكل جلسة عامة، سيتم خلالها تبادل وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.ويعد مجلس التعاون الخليجي منظمة إقليمية تضم ست دول، وهي البحرين، وقطر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وعُمان، والمملكة العربية السعودية.وتهدف المنظمة إلى توسيع التعاون بين الدول الأعضاء في جميع المجالات، وتطوير مواقف مشتركة بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.قطر تعلن موعد تشييع ضحايا القصف الإسرائيليقمة عربية إسلامية عاجلة في الدوحة يومي 14 و15 سبتمبر على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب الاجتماع الوزاري الثامن للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي في سوتشي سبوتنيك عربي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب الاجتماع الوزاري الثامن للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي في سوتشي 2025-09-11T11:31+0000 true PT40M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, видео