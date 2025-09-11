قطر تعلن موعد تشييع ضحايا القصف الإسرائيلي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن موعد صلاة الجنازة على ضحايا الهجوم الإسرائيلي على مباني سكنية في الدوحة، من بينهم مواطن قطري من منتسبي قوة الأمن الداخلي... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
قطر
العالم العربي
إسرائيل
الأخبار
ونشرت الداخلية القطرية بيانا أعلنت من خلاله أن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة عصر اليوم الخميس في جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وسيوارون الثرى في مقبرة مسيمير.وأكدت الوزارة في بيانها أن "القطري شهيد الواجب الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري، كان من بين ضحايا القصف الإسرائيلي على الدوحة".وقدمت وزارة الداخلية القطرية التعازي والمواساة لأسر القتلى وذويهم، مؤكدة أن أجهزتها المختصة تواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة للمحافظة على الأرواح والممتلكات.وفي السياق ذاته، تلقت وكالة "سبوتنيك" بيانًا من حركة "حماس"، أفاد بمقتل ستة أشخاص في الغارات الإسرائيلية، بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة، همام الحية.وأوضح مكتب نتنياهو أن إسرائيل خططت ونفذت العملية بشكل مستقل لتصفية قادة "حماس"، وتتحمل مسؤوليتها، بينما أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتصريح قال فيه إنه تحدث مع نتنياهو بعد الغارات، وأضاف أنه "ليس سعيدا" بالغارة الجوية الإسرائيلية على قطر.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، أن روسيا تعتبر غارة إسرائيل على الدوحة انتهاكًا للقانون الدولي، داعية الطرفين إلى منع التصعيد.
https://sarabic.ae/20250911/مسؤول-في-حماس-هناك-إشارات-إيجابية-من-قطر-والحركة-معنية-بالتوصل-إلى-اتفاق-ضمن-ضمانات-دولية----1104733474.html
قطر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
قطر تعلن موعد تشييع ضحايا القصف الإسرائيلي

10:04 GMT 11.09.2025 (تم التحديث: 10:39 GMT 11.09.2025)
أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن موعد صلاة الجنازة على ضحايا الهجوم الإسرائيلي على مباني سكنية في الدوحة، من بينهم مواطن قطري من منتسبي قوة الأمن الداخلي (لخويا).
ونشرت الداخلية القطرية بيانا أعلنت من خلاله أن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة عصر اليوم الخميس في جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وسيوارون الثرى في مقبرة مسيمير.
وأكدت الوزارة في بيانها أن "القطري شهيد الواجب الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري، كان من بين ضحايا القصف الإسرائيلي على الدوحة".
مسؤول في "حماس": هناك إشارات "إيجابية" من قطر.. والحركة معنية بالتوصل إلى اتفاق ضمن ضمانات دولية
09:02 GMT
وقدمت وزارة الداخلية القطرية التعازي والمواساة لأسر القتلى وذويهم، مؤكدة أن أجهزتها المختصة تواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة للمحافظة على الأرواح والممتلكات.
وفي السياق ذاته، تلقت وكالة "سبوتنيك" بيانًا من حركة "حماس"، أفاد بمقتل ستة أشخاص في الغارات الإسرائيلية، بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة، همام الحية.
وأوضح مكتب نتنياهو أن إسرائيل خططت ونفذت العملية بشكل مستقل لتصفية قادة "حماس"، وتتحمل مسؤوليتها، بينما أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتصريح قال فيه إنه تحدث مع نتنياهو بعد الغارات، وأضاف أنه "ليس سعيدا" بالغارة الجوية الإسرائيلية على قطر.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، أن روسيا تعتبر غارة إسرائيل على الدوحة انتهاكًا للقانون الدولي، داعية الطرفين إلى منع التصعيد.
