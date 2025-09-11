https://sarabic.ae/20250911/قطر-تعلن-موعد-تشييع-ضحايا-القصف-الإسرائيلي-1104735424.html
قطر تعلن موعد تشييع ضحايا القصف الإسرائيلي
أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن موعد صلاة الجنازة على ضحايا الهجوم الإسرائيلي على مباني سكنية في الدوحة، من بينهم مواطن قطري من منتسبي قوة الأمن الداخلي... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن موعد صلاة الجنازة على ضحايا الهجوم الإسرائيلي على مباني سكنية في الدوحة، من بينهم مواطن قطري من منتسبي قوة الأمن الداخلي (لخويا).
ونشرت الداخلية القطرية بيانا أعلنت من خلاله أن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة عصر اليوم الخميس في جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وسيوارون الثرى في مقبرة مسيمير.
وأكدت الوزارة في بيانها أن "القطري شهيد الواجب الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري، كان من بين ضحايا القصف الإسرائيلي على الدوحة".
وقدمت وزارة الداخلية القطرية التعازي والمواساة لأسر القتلى وذويهم، مؤكدة أن أجهزتها المختصة تواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة للمحافظة على الأرواح والممتلكات.
وفي السياق ذاته، تلقت وكالة "سبوتنيك" بيانًا من حركة "حماس"، أفاد بمقتل ستة أشخاص في الغارات الإسرائيلية،
بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة، همام الحية.
وأوضح مكتب نتنياهو أن إسرائيل خططت ونفذت العملية بشكل مستقل لتصفية قادة "حماس"، وتتحمل مسؤوليتها، بينما أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
بتصريح قال فيه إنه تحدث مع نتنياهو بعد الغارات، وأضاف أنه "ليس سعيدا" بالغارة الجوية الإسرائيلية على قطر.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية،
أمس الأربعاء، أن روسيا تعتبر غارة إسرائيل على الدوحة انتهاكًا للقانون الدولي، داعية الطرفين إلى منع التصعيد.