مسؤول في "حماس": هناك إشارات "إيجابية" من قطر.. والحركة معنية بالتوصل إلى اتفاق ضمن ضمانات دولية

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة سوسنوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك - الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250911/مسؤول-في-حماس-هناك-إشارات-إيجابية-من-قطر-والحركة-معنية-بالتوصل-إلى-اتفاق-ضمن-ضمانات-دولية----1104733474.html
مسؤول في "حماس": هناك إشارات "إيجابية" من قطر.. والحركة معنية بالتوصل إلى اتفاق ضمن ضمانات دولية
مسؤول في "حماس": هناك إشارات "إيجابية" من قطر.. والحركة معنية بالتوصل إلى اتفاق ضمن ضمانات دولية
سبوتنيك عربي
تحدث مسؤول العلاقات الإعلامية في حركة "حماس" من لبنان، محمود طه، عن آخر ما تم التوصل إليه في المفاوضات لإنهاء الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن "الإشارات التي... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T09:02+0000
2025-09-11T09:02+0000
فلسطين المحتلة
حركة حماس
قطاع غزة
إسرائيل
قطر
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104685443_0:250:879:744_1920x0_80_0_0_df99dddca9ea0bb532a8249a68d35e24.jpg
وقال طه في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "حماس" معنية في وقف هذه الحرب بكل الوسائل المتاحة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وسحب القوات الإسرائيلية، وإدخال المساعدات بكل أشكالها وأنواعها إلى قطاع غزة المحاصر".وأضاف: "نحن في حركة حماس، رغم هذا الاعتداء والغطرسة الإسرائيلية التي يمارسها نتنياهو في غزة وفي الضفة ولبنان وسوريا واليمن وقطر، معنيون بوضع حد لهذه العربدة، والتوصل إلى اتفاق ينهي هذا العدوان ضمن ضمانات دولية تؤكد لنا عدم العودة إلى الحرب من جديد في حال تم التوصل إلى اتفاق".ورأى طه أنه "على المجتمع الدولي أن يغير أسلوبه في التعامل مع هذه القضية ويمارس ضغوطا جدية وعاجلة وسريعة على إسرائيل لوقف عدوانها"، داعيا "الدول العربية والإسلامية أن يكون لها موقفا جادا وموحدا لقطع كل العلاقات مع إسرائيل".
https://sarabic.ae/20250911/رئيس-الوزراء-القطري-يرد-على-سؤال-حول-مصير-خليل-الحية-ومكانه-1104726804.html
فلسطين المحتلة
قطاع غزة
إسرائيل
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104685443_0:168:879:827_1920x0_80_0_0_947fa6c99acbdbc991e740881ebe2a35.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلسطين المحتلة, حركة حماس, قطاع غزة, إسرائيل, قطر, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
فلسطين المحتلة, حركة حماس, قطاع غزة, إسرائيل, قطر, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

مسؤول في "حماس": هناك إشارات "إيجابية" من قطر.. والحركة معنية بالتوصل إلى اتفاق ضمن ضمانات دولية

09:02 GMT 11.09.2025
© Photo / x مقر قادة "حماس" في الدوحة
مقر قادة حماس في الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
حصري
تحدث مسؤول العلاقات الإعلامية في حركة "حماس" من لبنان، محمود طه، عن آخر ما تم التوصل إليه في المفاوضات لإنهاء الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن "الإشارات التي جاءت من قطر من خلال تصريحات مسؤوليها "إيجابية".
وقال طه في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "حماس" معنية في وقف هذه الحرب بكل الوسائل المتاحة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وسحب القوات الإسرائيلية، وإدخال المساعدات بكل أشكالها وأنواعها إلى قطاع غزة المحاصر".
وعن الأعداد التي سقطت في الهجوم الذي نفذته إسرائيل على قطر، كشف طه، أن هناك "حوالي ست ضحايا من مدير مكتب القائد خليل الحية ونجله ومرافقه، وقد نجا جميع قيادات الحركة من هذا الاعتداء"، مؤكدا أن هذه "جريمة وانتهاك للأعراف والقوانين الدولية".
رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
رئيس الوزراء القطري يرد على سؤال حول مصير خليل الحية ومكانه
07:12 GMT
وأضاف: "نحن في حركة حماس، رغم هذا الاعتداء والغطرسة الإسرائيلية التي يمارسها نتنياهو في غزة وفي الضفة ولبنان وسوريا واليمن وقطر، معنيون بوضع حد لهذه العربدة، والتوصل إلى اتفاق ينهي هذا العدوان ضمن ضمانات دولية تؤكد لنا عدم العودة إلى الحرب من جديد في حال تم التوصل إلى اتفاق".
ورأى طه أنه "على المجتمع الدولي أن يغير أسلوبه في التعامل مع هذه القضية ويمارس ضغوطا جدية وعاجلة وسريعة على إسرائيل لوقف عدوانها"، داعيا "الدول العربية والإسلامية أن يكون لها موقفا جادا وموحدا لقطع كل العلاقات مع إسرائيل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала