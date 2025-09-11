https://sarabic.ae/20250911/مسؤول-في-حماس-هناك-إشارات-إيجابية-من-قطر-والحركة-معنية-بالتوصل-إلى-اتفاق-ضمن-ضمانات-دولية----1104733474.html

مسؤول في "حماس": هناك إشارات "إيجابية" من قطر.. والحركة معنية بالتوصل إلى اتفاق ضمن ضمانات دولية

تحدث مسؤول العلاقات الإعلامية في حركة "حماس" من لبنان، محمود طه، عن آخر ما تم التوصل إليه في المفاوضات لإنهاء الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن "الإشارات التي... 11.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال طه في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "حماس" معنية في وقف هذه الحرب بكل الوسائل المتاحة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وسحب القوات الإسرائيلية، وإدخال المساعدات بكل أشكالها وأنواعها إلى قطاع غزة المحاصر".وأضاف: "نحن في حركة حماس، رغم هذا الاعتداء والغطرسة الإسرائيلية التي يمارسها نتنياهو في غزة وفي الضفة ولبنان وسوريا واليمن وقطر، معنيون بوضع حد لهذه العربدة، والتوصل إلى اتفاق ينهي هذا العدوان ضمن ضمانات دولية تؤكد لنا عدم العودة إلى الحرب من جديد في حال تم التوصل إلى اتفاق".ورأى طه أنه "على المجتمع الدولي أن يغير أسلوبه في التعامل مع هذه القضية ويمارس ضغوطا جدية وعاجلة وسريعة على إسرائيل لوقف عدوانها"، داعيا "الدول العربية والإسلامية أن يكون لها موقفا جادا وموحدا لقطع كل العلاقات مع إسرائيل".

