https://sarabic.ae/20250909/ترامب-لست-سعيدا-بالضربات-الإسرائيلية-على-قطر-1104681687.html
ترامب: لست "سعيدا" بالضربات الإسرائيلية على قطر
ترامب: لست "سعيدا" بالضربات الإسرائيلية على قطر
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه "ليس سعيدا" بالغارة الجوية الإسرائيلية على قطر والتي حاولت فيها إسرائيل قتل القادة السياسيين لحركة... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T23:46+0000
2025-09-09T23:46+0000
2025-09-09T23:49+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103401269_0:0:1976:1111_1920x0_80_0_0_db8abf848421ca2f2fc51c14c9cdb35f.jpg
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103401269_0:0:1756:1316_1920x0_80_0_0_61f75035a0072704a08a04d10b01e127.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قطر
ترامب: لست "سعيدا" بالضربات الإسرائيلية على قطر
23:46 GMT 09.09.2025 (تم التحديث: 23:49 GMT 09.09.2025)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه "ليس سعيدا" بالغارة الجوية الإسرائيلية على قطر والتي حاولت فيها إسرائيل قتل القادة السياسيين لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).