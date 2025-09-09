https://sarabic.ae/20250909/مجلس-الأمن-عقد-اجتماع-حول-الضربات-الإسرائيلية-على-قطر-1104681484.html
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث الضربات الإسرائيلية على قطر
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث الضربات الإسرائيلية على قطر
أعلنت البعثة الكورية الجنوبية، التي تترأس مجلس الأمن الدولي لشهر سبتمبر، أن المجلس سيعقد جلسة طارئة حول الضربات الإسرائيلية على قطر. 09.09.2025
وقالت البعثة الكورية الجنوبية إن الجلسة ستعقد في الساعة 22:00 بتوقيت موسكو (19:00 بتوقيت غرينتش) يوم 10 سبتمبر/أيلول، تحت بند "الوضع في الشرق الأوسط".وأمس الثلاثاء، تقدمت باكستان والجزائر بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي على خلفية الضربات التي شنها الجيش الإسرائيلي ضد قطر، مرجحاً انعقادها في 10 سبتمبر/أيلول الجاري بتوقيت نيويورك.وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك: "نعم، تم تقديم طلب (لعقد الجلسة)... ومن المرجح أن تُعقد غداً (10 سبتمبر) بعد الظهر بتوقيت نيويورك".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الثلاثاء، بدء عملية "قمة النار"، مستهدفاً مسؤولين بارزين في حركة حماس بالعاصمة القطرية، الدوحة. وأكد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" وقوع سلسلة انفجارات قوية في العاصمة القطرية الدوحة.من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل "خططت ونفذت العملية بشكل مستقل وتتحمل كامل المسؤولية عنها".وفي بيان لحركة حماس، أفادت بأن ستة أشخاص قُتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة، همام الحايك.وقد سارعت غالبية الدول العربية إلى إدانة الضربات الإسرائيلية، معلنة تضامنها الكامل مع قطر، ومؤكدة أن هذه الاعتداءات تشكل خطراً على استقرار وأمن المنطقة بأسرها. كما دعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الهجمات.أما رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فقد شدد خلال مؤتمر صحفي على أن الدوحة تحتفظ بحق الرد على إسرائيل، داعياً إلى وضع حد لما وصفه بـ"جنون نتنياهو" الذي يدفع الشرق الأوسط والخليج نحو صراع أوسع.
وقالت البعثة الكورية الجنوبية إن الجلسة ستعقد في الساعة 22:00 بتوقيت موسكو (19:00 بتوقيت غرينتش) يوم 10 سبتمبر/أيلول، تحت بند "الوضع في الشرق الأوسط".
وأمس الثلاثاء، تقدمت باكستان والجزائر بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي
على خلفية الضربات التي شنها الجيش الإسرائيلي ضد قطر، مرجحاً انعقادها في 10 سبتمبر/أيلول الجاري بتوقيت نيويورك.
وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك: "نعم، تم تقديم طلب (لعقد الجلسة)... ومن المرجح أن تُعقد غداً (10 سبتمبر) بعد الظهر بتوقيت نيويورك".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الثلاثاء، بدء عملية "قمة النار"، مستهدفاً مسؤولين بارزين في حركة حماس بالعاصمة القطرية، الدوحة. وأكد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" وقوع سلسلة انفجارات قوية في العاصمة القطرية الدوحة.
من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل "خططت ونفذت العملية بشكل مستقل وتتحمل كامل المسؤولية عنها".
وفي بيان لحركة حماس، أفادت بأن ستة أشخاص قُتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة، همام الحايك.
وقد سارعت غالبية الدول العربية إلى إدانة الضربات الإسرائيلية، معلنة تضامنها الكامل مع قطر، ومؤكدة أن هذه الاعتداءات تشكل خطراً على استقرار وأمن المنطقة بأسرها. كما دعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الهجمات.
أما رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فقد شدد خلال مؤتمر صحفي على أن الدوحة تحتفظ بحق الرد على إسرائيل
، داعياً إلى وضع حد لما وصفه بـ"جنون نتنياهو" الذي يدفع الشرق الأوسط والخليج نحو صراع أوسع.