https://sarabic.ae/20250909/الجزائر-تطلب-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-بعد-ضربات-إسرائيل-في-قطر-1104680970.html
الجزائر تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بعد ضربات إسرائيل في قطر
الجزائر تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بعد ضربات إسرائيل في قطر
سبوتنيك عربي
قال دبلوماسيون، يوم الثلاثاء، إن الجزائر طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد أن نفذت إسرائيل هجوماً استهدف قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T21:55+0000
2025-09-09T21:55+0000
2025-09-09T22:04+0000
الجزائر
قطر
غزة
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c50e10a79e976821086b8c4bbac2b077.jpg
وأضاف الدبلوماسيون أن الجزائر، بصفتها عضواً في المجلس، دعت إلى انعقاد الجلسة الأربعاء، لمناقشة تداعيات الهجوم الإسرائيلي.وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، بأن بلاده تحتفظ بحق الرد على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة الدوحة.ونقلت وكالة الأنباء القطرية، مساء أمس الثلاثاء، عن آل ثاني في مؤتمر صحفي، أن "قطر تحتفظ بحق الرد على العدوان الإسرائيلي على الدوحة"، والذي وصفه بـ"السافر"، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة.وقال بن عبد الرحمن آل ثاني إن "تصريحات نتنياهو عن إعادة تشكيل الشرق الأوسط تطرح تساؤلات حول ما إذا كان يستهدف إعادة تشكيل الخليج أيضا".وأمس الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس في قطر".وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250909/رئيس-الوزراء-القطري-نحتفظ-بحق-الرد-بشأن-الهجوم-الإسرائيلي-على-الدوحة-1104678251.html
الجزائر
قطر
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_cf3e9fa4438d1331b114f65554aa2cef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجزائر, قطر, غزة, حركة حماس
الجزائر, قطر, غزة, حركة حماس
الجزائر تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بعد ضربات إسرائيل في قطر
21:55 GMT 09.09.2025 (تم التحديث: 22:04 GMT 09.09.2025)
قال دبلوماسيون، يوم الثلاثاء، إن الجزائر طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد أن نفذت إسرائيل هجوماً استهدف قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر.
وأضاف الدبلوماسيون أن الجزائر، بصفتها عضواً في المجلس، دعت إلى انعقاد الجلسة الأربعاء، لمناقشة تداعيات الهجوم الإسرائيلي.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، بأن بلاده تحتفظ بحق الرد على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة الدوحة.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية، مساء أمس الثلاثاء، عن آل ثاني في مؤتمر صحفي، أن "قطر تحتفظ بحق الرد على العدوان الإسرائيلي على الدوحة"، والذي وصفه بـ"السافر"، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة.
وقال بن عبد الرحمن آل ثاني إن "تصريحات نتنياهو عن إعادة تشكيل الشرق الأوسط تطرح تساؤلات حول ما إذا كان يستهدف إعادة تشكيل الخليج أيضا".
وأمس الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي
، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس في قطر".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس
" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.