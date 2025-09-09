https://sarabic.ae/20250909/الإمارات-تدين-بشدة-الاعتداء-الإسرائيلي-الجبان-على-قطر-وتحذر-من-تداعياته-الخطيرة-1104664701.html
الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي "الجبان" على قطر وتحذر من تداعياته الخطيرة
الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي "الجبان" على قطر وتحذر من تداعياته الخطيرة
سبوتنيك عربي
أدان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، بأقوى العبارات، الاعتداء الإسرائيلي الذي وصفه بـ"السافر والجبان على دولة قطر الشقيقة"، الذي وقع اليوم... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T15:46+0000
2025-09-09T15:46+0000
2025-09-09T15:46+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار قطر اليوم
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/06/1089592310_0:81:1775:1079_1920x0_80_0_0_05b4e4dd42b1900e2db607fe6e415b67.jpg
وأكد الوزير الإماراتي أن "هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لسيادة قطر، وخرقا خطيرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، محذرًا من أنه "تصعيد غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وأعرب وزير الخارجية الإماراتي عن تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع قطر، مؤكدًا دعمها الثابت لكل ما يضمن حماية أمن قطر وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. ودعا المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي، إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لردع إسرائيل ووقف اعتداءاتها الهمجية".وحذّر وزير الخارجية الإماراتي من أن "استمرار هذا السلوك العدواني سيؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد، ويعرقل جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة". وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل". وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250909/أبو-الغيط-يدين-الهجمات-الإسرائيلية-على-الدوحة-ويؤكد-تضامن-الجامعة-العربية-مع-قطر-1104662294.html
https://sarabic.ae/20250909/إسرائيل-أخطرت-واشنطن-مسبقا-بنيتها-استهداف-قيادات-بارزة-في-حماس-بقطر---عاجل-1104658732.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/06/1089592310_336:0:1775:1079_1920x0_80_0_0_cc21bf5e28f5ee200d746344dd95d80f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطر اليوم, حركة حماس
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطر اليوم, حركة حماس
الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي "الجبان" على قطر وتحذر من تداعياته الخطيرة
أدان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، بأقوى العبارات، الاعتداء الإسرائيلي الذي وصفه بـ"السافر والجبان على دولة قطر الشقيقة"، الذي وقع اليوم الثلاثاء، واستهدف قادة حركة حماس الفلسطينية.
وأكد الوزير الإماراتي أن "هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لسيادة قطر
، وخرقا خطيرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، محذرًا من أنه "تصعيد غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأعرب وزير الخارجية الإماراتي عن تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع قطر، مؤكدًا دعمها الثابت لكل ما يضمن حماية أمن قطر وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وشدد على ضرورة وقف التصعيد العسكري فورًا، مشيرًا إلى أن "استمرار مثل هذه الأعمال يهدد بجر المنطقة إلى مسارات خطيرة ذات عواقب كارثية على الأمن والسلم الدوليين".
ودعا المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي، إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لردع إسرائيل
ووقف اعتداءاتها الهمجية".
وحذّر وزير الخارجية الإماراتي من أن "استمرار هذا السلوك العدواني سيؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد، ويعرقل جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأضاف ابن زايد آل نهيان أن "غياب موقف دولي حاسم ضد هذه الهجمات المتهورة سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي"، مؤكدًا أن "هذا الواقع لا يمكن السكوت عنه أو قبوله"، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع تفاقم الأزمة.
وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس
" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.