الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي "الجبان" على قطر وتحذر من تداعياته الخطيرة

الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي "الجبان" على قطر وتحذر من تداعياته الخطيرة

أدان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، بأقوى العبارات، الاعتداء الإسرائيلي الذي وصفه بـ"السافر والجبان على دولة قطر الشقيقة"، الذي وقع اليوم... 09.09.2025

وأكد الوزير الإماراتي أن "هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لسيادة قطر، وخرقا خطيرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، محذرًا من أنه "تصعيد غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وأعرب وزير الخارجية الإماراتي عن تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع قطر، مؤكدًا دعمها الثابت لكل ما يضمن حماية أمن قطر وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. ودعا المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي، إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لردع إسرائيل ووقف اعتداءاتها الهمجية".وحذّر وزير الخارجية الإماراتي من أن "استمرار هذا السلوك العدواني سيؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد، ويعرقل جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة". وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل". وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

