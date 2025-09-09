عربي
وزارة الخارجية الروسية: موسكو تدعو إلى حل سلمي وقانوني للأزمة في نيبال
الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي "الجبان" على قطر وتحذر من تداعياته الخطيرة
سبوتنيك عربي
أدان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، بأقوى العبارات، الاعتداء الإسرائيلي الذي وصفه بـ"السافر والجبان على دولة قطر الشقيقة"، الذي وقع اليوم... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
وأكد الوزير الإماراتي أن "هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لسيادة قطر، وخرقا خطيرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، محذرًا من أنه "تصعيد غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وأعرب وزير الخارجية الإماراتي عن تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع قطر، مؤكدًا دعمها الثابت لكل ما يضمن حماية أمن قطر وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. ودعا المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي، إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لردع إسرائيل ووقف اعتداءاتها الهمجية".وحذّر وزير الخارجية الإماراتي من أن "استمرار هذا السلوك العدواني سيؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد، ويعرقل جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة". وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل". وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي "الجبان" على قطر وتحذر من تداعياته الخطيرة

الدوحة، قطر
الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Kamran Jebreili
أدان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، بأقوى العبارات، الاعتداء الإسرائيلي الذي وصفه بـ"السافر والجبان على دولة قطر الشقيقة"، الذي وقع اليوم الثلاثاء، واستهدف قادة حركة حماس الفلسطينية.
وأكد الوزير الإماراتي أن "هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لسيادة قطر، وخرقا خطيرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، محذرًا من أنه "تصعيد غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
أبو الغيط يدين الهجمات الإسرائيلية على الدوحة ويؤكد تضامن الجامعة العربية مع قطر
14:46 GMT
وأعرب وزير الخارجية الإماراتي عن تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع قطر، مؤكدًا دعمها الثابت لكل ما يضمن حماية أمن قطر وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشدد على ضرورة وقف التصعيد العسكري فورًا، مشيرًا إلى أن "استمرار مثل هذه الأعمال يهدد بجر المنطقة إلى مسارات خطيرة ذات عواقب كارثية على الأمن والسلم الدوليين".

ودعا المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي، إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لردع إسرائيل ووقف اعتداءاتها الهمجية".
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
إسرائيل: أخطرنا واشنطن مسبقا بنيتنا استهداف قيادات بارزة لـ"حماس" في قطر
13:30 GMT
وحذّر وزير الخارجية الإماراتي من أن "استمرار هذا السلوك العدواني سيؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد، ويعرقل جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف ابن زايد آل نهيان أن "غياب موقف دولي حاسم ضد هذه الهجمات المتهورة سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي"، مؤكدًا أن "هذا الواقع لا يمكن السكوت عنه أو قبوله"، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع تفاقم الأزمة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
