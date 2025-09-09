عربي
أبو الغيط يدين الهجمات الإسرائيلية على الدوحة ويؤكد تضامن الجامعة العربية مع قطر
أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات، الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مباني سكنية مدنية في العاصمة القطرية...
ووصف أبو الغيط، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، الهجوم بأنه انتهاك صارخ وغير مقبول لسيادة دولة قطر. وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن قطر، منذ بداية الحرب على غزة، عملت بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة كوسيط للتفاوض من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار. وأشار إلى الجهود المخلصة التي بذلتها الدوحة لوقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في قطر، مؤكدا أن هذا الهجوم يمثل تعديا سافرا على سيادة دولة عربية.وانتقد السلوك الإسرائيلي، واصفًا إياه بأنه "خارج عن كل الأعراف الدولية ومبادئ القانون الدولي"، محمّلا المجتمع الدولي مسؤولية التصدي لهذه الانتهاكات التي تتجاهل القوانين وتتحدى المعايير الدولية.وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في وقت سابق من اليوم في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس". وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل". وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر". وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات، الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مباني سكنية مدنية في العاصمة القطرية الدوحة، والتي أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عنها.
ووصف أبو الغيط، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، الهجوم بأنه انتهاك صارخ وغير مقبول لسيادة دولة قطر.
وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن قطر، منذ بداية الحرب على غزة، عملت بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة كوسيط للتفاوض من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وأشار إلى الجهود المخلصة التي بذلتها الدوحة لوقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في قطر، مؤكدا أن هذا الهجوم يمثل تعديا سافرا على سيادة دولة عربية.
وأكد رشدي موقف الجامعة العربية الداعم لقطر في مواجهة هذا الاعتداء، مشددا على دعم الجامعة لأي إجراءات تتخذها الدوحة لحماية سيادتها وأمنها الوطني.
وانتقد السلوك الإسرائيلي، واصفًا إياه بأنه "خارج عن كل الأعراف الدولية ومبادئ القانون الدولي"، محمّلا المجتمع الدولي مسؤولية التصدي لهذه الانتهاكات التي تتجاهل القوانين وتتحدى المعايير الدولية.
ودعا الأمين العام إلى اتخاذ موقف حازم ضد التصرفات الإسرائيلية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن الجامعة العربية ستواصل دعمها للجهود الرامية إلى إحلال السلام وإنهاء العدوان.
وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في وقت سابق من اليوم في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
