https://sarabic.ae/20250909/أبو-الغيط-يدين-الهجمات-الإسرائيلية-على-الدوحة-ويؤكد-تضامن-الجامعة-العربية-مع-قطر-1104662294.html

أبو الغيط يدين الهجمات الإسرائيلية على الدوحة ويؤكد تضامن الجامعة العربية مع قطر

أبو الغيط يدين الهجمات الإسرائيلية على الدوحة ويؤكد تضامن الجامعة العربية مع قطر

سبوتنيك عربي

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات، الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مباني سكنية مدنية في العاصمة القطرية... 09.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-09T14:46+0000

2025-09-09T14:46+0000

2025-09-09T14:51+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار قطر اليوم

حركة حماس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0a/1092572580_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7470fc78b53a2a321967d4b4b86e5f3a.jpg

ووصف أبو الغيط، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، الهجوم بأنه انتهاك صارخ وغير مقبول لسيادة دولة قطر. وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن قطر، منذ بداية الحرب على غزة، عملت بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة كوسيط للتفاوض من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار. وأشار إلى الجهود المخلصة التي بذلتها الدوحة لوقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في قطر، مؤكدا أن هذا الهجوم يمثل تعديا سافرا على سيادة دولة عربية.وانتقد السلوك الإسرائيلي، واصفًا إياه بأنه "خارج عن كل الأعراف الدولية ومبادئ القانون الدولي"، محمّلا المجتمع الدولي مسؤولية التصدي لهذه الانتهاكات التي تتجاهل القوانين وتتحدى المعايير الدولية.وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في وقت سابق من اليوم في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس". وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل". وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر". وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20250909/الخارجية-القطرية-الدوحة-تدين-بشدة-الغارات-الإسرائيلية-التي-استهدفت-قادة-حماس-على-أراضيها-1104659623.html

https://sarabic.ae/20250909/انفجارات-تهز-وسط-العاصمة-القطرية-1104658041.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطر اليوم, حركة حماس