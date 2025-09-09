https://sarabic.ae/20250909/الخارجية-القطرية-الدوحة-تدين-بشدة-الغارات-الإسرائيلية-التي-استهدفت-قادة-حماس-على-أراضيها-1104659623.html
الخارجية القطرية: الدوحة تدين بشدة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قادة "حماس" على أراضيها
الخارجية القطرية: الدوحة تدين بشدة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قادة "حماس" على أراضيها
أدانت الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، بشدة الغارات الإسرائيلية على مبان سكنية في العاصمة الدوحة، والتي استهدفت عددا من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس
وأصدرت الوزارة بيانًا جاء فيه: "تدين قطر بشدة الهجوم الإسرائيلي الجبان، الذي استهدف مبان سكنية في العاصمة الدوحة، حيث يقيم عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس"، ويمثل هذا العدوان الإجرامي انتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا خطيرًا لسلامة وحياة المواطنين القطريين والأجانب في البلاد".وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، بأن قطر تجري تحقيقًا في الهجوم الإسرائيلي على وفد حركة "حماس" الفلسطينية في منطقة سكنية بالدوحة، وسيتم الإعلان عن نتائجه قريبًا.بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.نتنياهو يدعو سكان مدينة غزة إلى مغادرتها ويعلن عن عملية برية قويةإعلام: قطر تدعو قادة حماس للاستجابة للمقترح الأمريكي الأخير
أدانت الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، بشدة الغارات الإسرائيلية على مبان سكنية في العاصمة الدوحة، والتي استهدفت عددا من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية.
وأصدرت الوزارة بيانًا جاء فيه: "تدين قطر بشدة الهجوم الإسرائيلي الجبان، الذي استهدف مبان سكنية في العاصمة الدوحة، حيث يقيم عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس"، ويمثل هذا العدوان الإجرامي انتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا خطيرًا لسلامة وحياة المواطنين القطريين والأجانب في البلاد".
وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، بأن قطر تجري تحقيقًا في الهجوم الإسرائيلي على وفد حركة "حماس" الفلسطينية في منطقة سكنية بالدوحة، وسيتم الإعلان عن نتائجه قريبًا.
بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي
إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.