إعلام: قطر تدعو قادة حماس للاستجابة للمقترح الأمريكي الأخير

سبوتنيك عربي

دعا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قادة حركة حماس إلى الاستجابة لأحدث مقترح أمريكي يهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة... 08.09.2025, سبوتنيك عربي

وبحسب مصدر مطلع، تحدث لوكالة أنباء غربية: ناقش الشيخ محمد هذا المقترح، الذي تم نقله عبر وسطاء، خلال محادثات أُجريت في الدوحة اليوم الإثنين، حاثا قادة حماس على اتخاذ موقف إيجابي لدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع وإطلاق سراح الرهائن.وكانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" قد أعلنت، أنها مستعدة للجلوس فورا إلى طاولة المفاوضات بعد تلقيها مقترحات من الجانب الأمريكي لمناقشة الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين، مقابل إعلان واضح لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات من قطاع غزة.وأضافت: "في هذا السياق، ترحب حركة حماس بأي خطوات تساهم في إنهاء العدوان على شعبنا، وتؤكد استعدادها للجلوس فورا إلى طاولة المفاوضات لمناقشة الإفراج عن جميع الرهائن مقابل إعلان واضح بوقف الحرب، وانسحاب كامل للقوات من قطاع غزة، وتشكيل لجنة لإدارة القطاع من شخصيات فلسطينية مستقلة".وأكدت الحركة، أنها "مستعدة لتسليم السلطة فورا إلى لجنة من التكنوقراط بعد تلقي ضمانة ملموسة من العدو بالتزامه بهذا الاتفاق".وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس إلى قبول الشروط الأمريكية المتعلقة باتفاق السلام في غزة، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي وافق عليها بالفعل.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد صرح، أمس الأحد، أن الحرب في قطاع غزة يمكن أن تنتهي غدا في حالتين فقط.وجاءت تصريحات جدعون ساعر خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير خارجية الدنمارك في مدينة القدس المحتلة، بعد يوم واحد من تكرار الحركة الفلسطينية لموقفها وهو أنها ستطلق سراح جميع الرهائن إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب وسحب قواتها. ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

