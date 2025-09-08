إعلام: قطر تدعو قادة حماس للاستجابة للمقترح الأمريكي الأخير

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250908/إعلام-قطر-تدعو-قادة-حماس-للاستجابة-للمقترح-الأمريكي-الأخير--1104637299.html
إعلام: قطر تدعو قادة حماس للاستجابة للمقترح الأمريكي الأخير
إعلام: قطر تدعو قادة حماس للاستجابة للمقترح الأمريكي الأخير
سبوتنيك عربي
دعا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قادة حركة حماس إلى الاستجابة لأحدث مقترح أمريكي يهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T20:15+0000
2025-09-08T20:15+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار قطر اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104537931_0:128:449:380_1920x0_80_0_0_8d13ccf5ed4945bce95e3d4f13b00002.jpg
وبحسب مصدر مطلع، تحدث لوكالة أنباء غربية: ناقش الشيخ محمد هذا المقترح، الذي تم نقله عبر وسطاء، خلال محادثات أُجريت في الدوحة اليوم الإثنين، حاثا قادة حماس على اتخاذ موقف إيجابي لدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع وإطلاق سراح الرهائن.وكانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" قد أعلنت، أنها مستعدة للجلوس فورا إلى طاولة المفاوضات بعد تلقيها مقترحات من الجانب الأمريكي لمناقشة الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين، مقابل إعلان واضح لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات من قطاع غزة.وأضافت: "في هذا السياق، ترحب حركة حماس بأي خطوات تساهم في إنهاء العدوان على شعبنا، وتؤكد استعدادها للجلوس فورا إلى طاولة المفاوضات لمناقشة الإفراج عن جميع الرهائن مقابل إعلان واضح بوقف الحرب، وانسحاب كامل للقوات من قطاع غزة، وتشكيل لجنة لإدارة القطاع من شخصيات فلسطينية مستقلة".وأكدت الحركة، أنها "مستعدة لتسليم السلطة فورا إلى لجنة من التكنوقراط بعد تلقي ضمانة ملموسة من العدو بالتزامه بهذا الاتفاق".وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس إلى قبول الشروط الأمريكية المتعلقة باتفاق السلام في غزة، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي وافق عليها بالفعل.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد صرح، أمس الأحد، أن الحرب في قطاع غزة يمكن أن تنتهي غدا في حالتين فقط.وجاءت تصريحات جدعون ساعر خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير خارجية الدنمارك في مدينة القدس المحتلة، بعد يوم واحد من تكرار الحركة الفلسطينية لموقفها وهو أنها ستطلق سراح جميع الرهائن إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب وسحب قواتها. ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20250908/الرئيس-الفلسطيني-لا-دور-لحماس-في-حكم-غزة-بعد-الحرب-ونسعى-لدولة-خالية-من-السلاح--1104636836.html
https://sarabic.ae/20250908/مقتل-4-جنود-إسرائيليين-بعملية-للمقاومة-في-جباليا---عاجل-1104633714.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104537931_0:86:449:422_1920x0_80_0_0_afa868a281a41314b4b237433c7b5c84.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار قطر اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, غزة
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار قطر اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, غزة

إعلام: قطر تدعو قادة حماس للاستجابة للمقترح الأمريكي الأخير

20:15 GMT 08.09.2025
© Photo / Xلحظة انهيار برج المشتهى في غزة
لحظة انهيار برج المشتهى في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
دعا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قادة حركة حماس إلى الاستجابة لأحدث مقترح أمريكي يهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن.
وبحسب مصدر مطلع، تحدث لوكالة أنباء غربية: ناقش الشيخ محمد هذا المقترح، الذي تم نقله عبر وسطاء، خلال محادثات أُجريت في الدوحة اليوم الإثنين، حاثا قادة حماس على اتخاذ موقف إيجابي لدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع وإطلاق سراح الرهائن.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
الرئيس الفلسطيني: لا دور لحماس في حكم غزة بعد الحرب ونسعى لدولة خالية من السلاح
19:55 GMT
وكانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" قد أعلنت، أنها مستعدة للجلوس فورا إلى طاولة المفاوضات بعد تلقيها مقترحات من الجانب الأمريكي لمناقشة الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين، مقابل إعلان واضح لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات من قطاع غزة.

وجاء في بيان للحركة عبر "تلغرام": "تلقينا من الجانب الأمريكي عبر وسطاء عدة أفكار للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

وأضافت: "في هذا السياق، ترحب حركة حماس بأي خطوات تساهم في إنهاء العدوان على شعبنا، وتؤكد استعدادها للجلوس فورا إلى طاولة المفاوضات لمناقشة الإفراج عن جميع الرهائن مقابل إعلان واضح بوقف الحرب، وانسحاب كامل للقوات من قطاع غزة، وتشكيل لجنة لإدارة القطاع من شخصيات فلسطينية مستقلة".

وأكدت الحركة، أنها "مستعدة لتسليم السلطة فورا إلى لجنة من التكنوقراط بعد تلقي ضمانة ملموسة من العدو بالتزامه بهذا الاتفاق".
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
مقتل 4 جنود إسرائيليين في مخيم جباليا شمالي غزة
17:27 GMT
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس إلى قبول الشروط الأمريكية المتعلقة باتفاق السلام في غزة، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي وافق عليها بالفعل.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد صرح، أمس الأحد، أن الحرب في قطاع غزة يمكن أن تنتهي غدا في حالتين فقط.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، صباح أمس الأحد، عن جدعون ساعر، أن هاتين الحالتين هما إذا أطلقت حركة حماس سراح الرهائن والأسرى الإسرائيليين وتخلت عن سلاحها.

وجاءت تصريحات جدعون ساعر خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير خارجية الدنمارك في مدينة القدس المحتلة، بعد يوم واحد من تكرار الحركة الفلسطينية لموقفها وهو أنها ستطلق سراح جميع الرهائن إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب وسحب قواتها.

ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала