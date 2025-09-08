https://sarabic.ae/20250908/مقتل-4-جنود-إسرائيليين-بعملية-للمقاومة-في-جباليا---عاجل-1104633714.html

مقتل 4 جنود إسرائيليين في مخيم جباليا شمالي غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية، اليوم الإثنين، مقتل 4 جنود في هجوم بتفجير عبوة ناسفة استهدفت دبابة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. 08.09.2025, سبوتنيك عربي

غزة

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الشرق الأوسط

وقع الهجوم حوالي الساعة الخامسة فجرا، حيث ألقت المقاومة الفلسطينية عبوة ناسفة على دبابة إسرائيلية، تلاها إطلاق نار مباشر على قائد الدبابة. وأدى الهجوم إلى اشتعال النيران في الدبابة ومقتل جميع أفراد طاقمها، وفقا لموقع "حدشوت بزمان" الإسرائيلي.وجاءت العملية، بحسب مواقع إسرائيلية، رغم حالة التأهب العالية للقوات الإسرائيلية التي تستعد لتنفيذ عملية "عربات جدعون 2"، والتي تهدف إلى اجتياح مدينة غزة واحتلالها.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد دعا، اليوم الإثنين، سكان مدينة غزة إلى مغادرة المدينة، معلنا عن تحضيرات لعملية برية كبيرة. وأكد نتنياهو، في بيان مصور من مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي دمر 50 برجا للمراقبة في غزة خلال اليومين الماضيين، واصفا هذه العمليات بأنها "تمهيد" لعملية عسكرية رئيسية مرتقبة في المدينة، وفقا لموقع "تايمز أوف لإسرائيل".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر، مساء أمس الأحد، تحذيرا حاسما لحركة حماس، مؤكدا أنه "لن يكون هناك تحذير آخر"، في إطار الجهود المبذولة لإعادة الرهائن وإنهاء الصراع الدائر. وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "الجميع يريد عودة الرهائن إلى ديارهم، والجميع يريد إنهاء هذه الحرب". وأضاف ترامب "الإسرائيليون قبلوا شروطي، وحان الوقت لكي تقبل حماس هذه الشروط أيضا". واستأنفت إسرائيل قصف قطاع غزة، يوم 18مارس/آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه. وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.

غزة

2025

الأخبار

غزة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط