الأمم المتحدة: قلقون من "خطاب الإبادة" الإسرائيلي الصريح حول غزة

سبوتنيك عربي
أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، اليوم الاثنين، عن قلقه إزاء "خطاب الإبادة" الصادر عن المسؤولين الإسرائيليين بشأن غزة.
قال تورك لدى افتتاح الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، وعرقلة وصول المساعدات، وارتكاب جرائم حرب، أمور صادمة لضمير العالم".وأضاف: "أشعر بصدمة للخطاب العلني بشأن الإبادة ونزع صفة البشر المعيب بحق الفلسطينيين الصادر عن كبار المسؤولين الإسرائيليين".وأمس الأحد، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا لـ"حماس"، وصفه بـ "التحذير الأخير" طالب فيه الحركة بإطلاق جميع الرهائن.وكان في وقت سابق، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، إن "الهمجات القاتلة" على مدنيين حول مواقع لتوزيع المساعدات في قطاع غزة تشكل "جريمة حرب".وأكد تورك أن "الهجمات القاتلة على مدنيين يائسين يحاولون الحصول على كميات زهيدة من المساعدات الغذائية في غزة غير مقبولة. الهجمات الموجهة ضد مدنيين تشكل خرقا جسيما للقانون الدولي وجريمة حرب".
قال تورك لدى افتتاح الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، وعرقلة وصول المساعدات، وارتكاب جرائم حرب، أمور صادمة لضمير العالم".
وحذر من أن قطاع غزة تحول فعلا إلى "مقبرة" ودعا إلى تحرك دولي حاسم "لإنهاء المذبحة".
وأضاف: "أشعر بصدمة للخطاب العلني بشأن الإبادة ونزع صفة البشر المعيب بحق الفلسطينيين الصادر عن كبار المسؤولين الإسرائيليين".
وأضاف تورك أن إسرائيل تواجه قضية أمام محكمة العدل الدولية والأدلة آخذة في التزايد.
وأمس الأحد، وجه الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب تحذيرا لـ"حماس"، وصفه بـ "التحذير الأخير" طالب فيه الحركة بإطلاق جميع الرهائن.
وردت الحركة بأنها ترحب بأي جهود لإيقاف الحرب على القطاع، مشيرة إلى أنها تلقت أفكارا من الأمريكيين بشأن وقف إطلاق النار ضمن اتفاق شامل.
وكان في وقت سابق، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، إن "الهمجات القاتلة" على مدنيين حول مواقع لتوزيع المساعدات في قطاع غزة تشكل "جريمة حرب".
وأكد تورك أن "الهجمات القاتلة على مدنيين يائسين يحاولون الحصول على كميات زهيدة من المساعدات الغذائية في غزة غير مقبولة. الهجمات الموجهة ضد مدنيين تشكل خرقا جسيما للقانون الدولي وجريمة حرب".