رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق يحدد "شروط النصر" في غزة

رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق يحدد "شروط النصر" في غزة

قال الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، الجنرال تامير هايمان، إن تحقيق النصر في الحرب على غزة يستلزم التوصل إلى صفقة أسرى والدفع نحو... 06.09.2025, سبوتنيك عربي

ونشر تامير هايمان مقالا للرأي في القناة 12 الإسرائيلي، اليوم السبت، أوضح من خلاله أن احتلال مدينة غزة ومخيمات المنطقة الوسطى قد يشكل تفكيك المعقل الأخير لحركة "حماس".وأوضح أن الأهداف التي وضعتها إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة تضمنت تفكيك حكم حركة حماس في غزة وإزالة التهديدات العسكرية ضد إسرائيل، مع ضرورة استعادة الشعور بالأمن، وتعزيز الردع من قبل القطاع وتهيئة الظروف لإعادة الأسرى، غير أن معظم هذه الأهداف غير قابلة للقياس وما تبقى في الجوهر هو القضاء على حماس وإعادة الأسرى.وأشار الجنرال الإسرائيلي السابق إلى أن "حماس لم تعد تملك القدرات السابقة إذ فككت ألويتها وقياداتها، ولا تدير قتالا منظما، وتحولت إلى تنظيم يستخدم أسلوب حرب عصابات".وأكد الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" أن "إسقاط سلطة حماس يتطلب إيجاد بديل مدني منافس".يذكر أن خطة السيطرة على مدينة غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

