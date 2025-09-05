عربي
أمساليوم
بث مباشر
"حماس" تنشر فيديو لمحتجزين إسرائيليين وتؤكد وجود 8 أحياء في غزة
نشرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو لمحتجزين إسرائيليين لديها في قطاع غزة، وقالت إنها لا تزال تمتلك أسرى أحياء داخل القطاع. 05.09.2025, سبوتنيك عربي
الفيديو، الذي نشرته اليوم الجمعة، يعرض شهادات لأسرى إسرائيليين يقولون: "اعتقدنا أننا أسرى لدى حماس، لكن الحقيقة أننا أسرى لدى حكومتنا لدى نتنياهو وبن غفير وسموترتش".يظهر في الفيديو أسير إسرائيلي يقول إن اسمه غاي دلال، وأنه حاليا أسير لدى كتائب القسام، الجناح العسكري لـ "حماس"، في مدينة غزة، مؤكدا أن تاريخ تسجيل الفيديو معه كان يوم الخميس الموافق 28 أغسطس/ آب الماضي.ولفت إلى أنه لا يتخيل أنه لا يزال على قيد الحياة بعد 22 شهرا من الأسر في ظروف قاسية جدا بلا ماء ولا كهرباء ولا طعام مثل ما يقرب من مليون شخص آخرين من مواطني غزة.ووجّه الأسير الإسرائيلي رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها: "أخيرا سمحت لنا بتناول بعض الخبز بينما يقيم ابنك في ميامي يأكل اللحوم المشوية".ويظهر الفيديو أن الأسير الإسرائيلي كان موجودا داخل سيارة تتحرك بين أنقاض غزة ويظهر في خلفية المشهد مشاهد المباني المدمرة في المدينة".وعن مهاجمة الجيش الإسرائيلي لمدينة غزة، قال الأسير الإسرائيلي إنه سمع بذلك الأمر المرعب، مؤكدا أن ذلك يعني أن الجميع سيموتون.وقال: "أنا هنا و8 أسرى آخرين من مواطني إسرائيل سيموتون جميعا في مدينة غزة.. هذه فرصتنا الأخيرة للنجاة".كما دعا الأسير الإسرائيلي مواطني إسرائيل للتظاهر بصورة أكبر للضغط على الحكومة حتى تبرم صفقة مع المقاومة الفلسطينية.وترفض حكومة إسرائيل أي مساعي للوساطة وإبرام صفقة تتضمن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن في القطاع، وتؤكد مواصلة حربها على القطاع حتى القضاء على حماس أيا كانت الخسائر البشرية، رغم الإدانات الدولية الواسعة والمعارضة الداخلية، وكان آخر التطورات خطتها للهجوم على مدينة غزة التي تؤدي إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 161 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي, أخبار العالم الآن, حركة حماس, إسرائيل, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
"حماس" تنشر فيديو لمحتجزين إسرائيليين وتؤكد وجود 8 أحياء في غزة

نشرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو لمحتجزين إسرائيليين لديها في قطاع غزة، وقالت إنها لا تزال تمتلك أسرى أحياء داخل القطاع.
الفيديو، الذي نشرته اليوم الجمعة، يعرض شهادات لأسرى إسرائيليين يقولون: "اعتقدنا أننا أسرى لدى حماس، لكن الحقيقة أننا أسرى لدى حكومتنا لدى نتنياهو وبن غفير وسموترتش".
يظهر في الفيديو أسير إسرائيلي يقول إن اسمه غاي دلال، وأنه حاليا أسير لدى كتائب القسام، الجناح العسكري لـ "حماس"، في مدينة غزة، مؤكدا أن تاريخ تسجيل الفيديو معه كان يوم الخميس الموافق 28 أغسطس/ آب الماضي.
إيال زامير، رئيس الأركان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
الجيش الإسرائيلي يهدد باستمرار الحرب بلا هوادة ما لم تطلق "حماس" سراح الأسرى
2 أغسطس, 11:54 GMT
ولفت إلى أنه لا يتخيل أنه لا يزال على قيد الحياة بعد 22 شهرا من الأسر في ظروف قاسية جدا بلا ماء ولا كهرباء ولا طعام مثل ما يقرب من مليون شخص آخرين من مواطني غزة.
ووجّه الأسير الإسرائيلي رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها: "أخيرا سمحت لنا بتناول بعض الخبز بينما يقيم ابنك في ميامي يأكل اللحوم المشوية".
ويظهر الفيديو أن الأسير الإسرائيلي كان موجودا داخل سيارة تتحرك بين أنقاض غزة ويظهر في خلفية المشهد مشاهد المباني المدمرة في المدينة".
وعن مهاجمة الجيش الإسرائيلي لمدينة غزة، قال الأسير الإسرائيلي إنه سمع بذلك الأمر المرعب، مؤكدا أن ذلك يعني أن الجميع سيموتون.
وقال: "أنا هنا و8 أسرى آخرين من مواطني إسرائيل سيموتون جميعا في مدينة غزة.. هذه فرصتنا الأخيرة للنجاة".
كما دعا الأسير الإسرائيلي مواطني إسرائيل للتظاهر بصورة أكبر للضغط على الحكومة حتى تبرم صفقة مع المقاومة الفلسطينية.
الوضع الإنساني في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
نتنياهو يعلق على استعداد "حماس" لصفقة شاملة ويحدد شروط وقف الحرب
أمس, 05:28 GMT
وترفض حكومة إسرائيل أي مساعي للوساطة وإبرام صفقة تتضمن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن في القطاع، وتؤكد مواصلة حربها على القطاع حتى القضاء على حماس أيا كانت الخسائر البشرية، رغم الإدانات الدولية الواسعة والمعارضة الداخلية، وكان آخر التطورات خطتها للهجوم على مدينة غزة التي تؤدي إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 161 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
