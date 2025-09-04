https://sarabic.ae/20250904/نتنياهو-يعلق-على-استعداد-حماس-لصفقة-شاملة-ويحدد-شروط-وقف-الحرب-1104483100.html

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأربعاء، عن نتنياهو أن إعلان "حماس" هو "مجرد تلاعب آخر ودعاية إعلامية جديدة"، واصفا إياه بأنه "محاولة أخرى لا جديد فيها".وزعم نتنياهو أن الحرب في غزة يمكن أن تنتهي بشكل فوري، بحسب الشروط التي حددها المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت".وأشار بنيامين نتنياهو إلى أن الشروط تشمل: إطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى، ونزع سلاح حماس، ونزع سلاح القطاع، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية عليه، وتشكيل حكومة مدنية بديلة لا تُهدد إسرائيل".في وقت قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس: "المنظمة تواصل غض الطرف والتلفظ بكلمات فارغة".ويذكر أن حركة "حماس" قد أفادت بأنها لا تزال تنتظر الرد الإسرائيلي، على المقترح الذي قدمه الوسطاء للحركة في 18 أغسطس الماضي، والذي وافقت عليه الحركة والمقاومة الفلسطينية.وجددت "حماس" في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق "تلجرام"، مساء الأربعاء، الحركة التأكيد على استعدادها التوصل إلى "صفقة شاملة" يُطلق بموجبها سراح الرهائن والأسرى مقابل عدد متفق عليه من المعتقلين الفلسطينيين في إطار اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.وأضافت حماس "تجدد الحركة التأكيد على موافقتها لتشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة شؤون قطاع غزة كافة وتحمل مسؤولياتها فوراً في كل المجالات".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

