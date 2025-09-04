نتنياهو يعلق على استعداد "حماس" لصفقة شاملة ويحدد شروط وقف الحرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250904/نتنياهو-يعلق-على-استعداد-حماس-لصفقة-شاملة-ويحدد-شروط-وقف-الحرب-1104483100.html
نتنياهو يعلق على استعداد "حماس" لصفقة شاملة ويحدد شروط وقف الحرب
نتنياهو يعلق على استعداد "حماس" لصفقة شاملة ويحدد شروط وقف الحرب
سبوتنيك عربي
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إعلان حركة "حماس" استعدادها لإبرام صفقة شاملة لإطلاق سراح جميع الأسرى، مقابل وقف الحرب وانسحاب الاحتلال من... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T05:28+0000
2025-09-04T05:28+0000
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101048160_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c64a61617bf1b942f0a92f1c86ed177e.jpg
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأربعاء، عن نتنياهو أن إعلان "حماس" هو "مجرد تلاعب آخر ودعاية إعلامية جديدة"، واصفا إياه بأنه "محاولة أخرى لا جديد فيها".وزعم نتنياهو أن الحرب في غزة يمكن أن تنتهي بشكل فوري، بحسب الشروط التي حددها المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت".وأشار بنيامين نتنياهو إلى أن الشروط تشمل: إطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى، ونزع سلاح حماس، ونزع سلاح القطاع، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية عليه، وتشكيل حكومة مدنية بديلة لا تُهدد إسرائيل".في وقت قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس: "المنظمة تواصل غض الطرف والتلفظ بكلمات فارغة".ويذكر أن حركة "حماس" قد أفادت بأنها لا تزال تنتظر الرد الإسرائيلي، على المقترح الذي قدمه الوسطاء للحركة في 18 أغسطس الماضي، والذي وافقت عليه الحركة والمقاومة الفلسطينية.وجددت "حماس" في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق "تلجرام"، مساء الأربعاء، الحركة التأكيد على استعدادها التوصل إلى "صفقة شاملة" يُطلق بموجبها سراح الرهائن والأسرى مقابل عدد متفق عليه من المعتقلين الفلسطينيين في إطار اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.وأضافت حماس "تجدد الحركة التأكيد على موافقتها لتشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة شؤون قطاع غزة كافة وتحمل مسؤولياتها فوراً في كل المجالات".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250903/رئيس-يويفا-الأحداث-في-قطاع-غزة-تؤلمني-وتصرفنا-لم-يكن-بسبب-تغريدة-صلاح--1104470593.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101048160_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_3651d8be09c27af6388849dd009ad3a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس

نتنياهو يعلق على استعداد "حماس" لصفقة شاملة ويحدد شروط وقف الحرب

05:28 GMT 04.09.2025
© AP Photo / Ronen Zvulunرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Ronen Zvulun
تابعنا عبر
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إعلان حركة "حماس" استعدادها لإبرام صفقة شاملة لإطلاق سراح جميع الأسرى، مقابل وقف الحرب وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأربعاء، عن نتنياهو أن إعلان "حماس" هو "مجرد تلاعب آخر ودعاية إعلامية جديدة"، واصفا إياه بأنه "محاولة أخرى لا جديد فيها".
وزعم نتنياهو أن الحرب في غزة يمكن أن تنتهي بشكل فوري، بحسب الشروط التي حددها المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت".
يكافح الفلسطينيون للحصول على الطعام المتبرع به في مطبخ مجتمعي في مدينة غزة، شمال قطاع غزة، 16 أغسطس/آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
رئيس "يويفا": الأحداث في قطاع غزة تؤلمني.. وتصرفنا لم يكن بسبب تغريدة صلاح
أمس, 16:09 GMT
وأشار بنيامين نتنياهو إلى أن الشروط تشمل: إطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى، ونزع سلاح حماس، ونزع سلاح القطاع، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية عليه، وتشكيل حكومة مدنية بديلة لا تُهدد إسرائيل".
في وقت قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس: "المنظمة تواصل غض الطرف والتلفظ بكلمات فارغة".
ويذكر أن حركة "حماس" قد أفادت بأنها لا تزال تنتظر الرد الإسرائيلي، على المقترح الذي قدمه الوسطاء للحركة في 18 أغسطس الماضي، والذي وافقت عليه الحركة والمقاومة الفلسطينية.
وجددت "حماس" في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق "تلجرام"، مساء الأربعاء، الحركة التأكيد على استعدادها التوصل إلى "صفقة شاملة" يُطلق بموجبها سراح الرهائن والأسرى مقابل عدد متفق عليه من المعتقلين الفلسطينيين في إطار اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
وأضافت حماس "تجدد الحركة التأكيد على موافقتها لتشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة شؤون قطاع غزة كافة وتحمل مسؤولياتها فوراً في كل المجالات".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала