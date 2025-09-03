https://sarabic.ae/20250903/حماس-لا-نزال-بانتظار-رد-إسرائيل-على-مقترح-الوسطاء-الذي-وافقنا-عليه-1104476883.html

ردا على ترامب.. "حماس" تعلن استعدادها لإطلاق سراح المحتجزين مقابل وقف الحرب

ردا على ترامب.. "حماس" تعلن استعدادها لإطلاق سراح المحتجزين مقابل وقف الحرب

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، أنها لا تزال تنتظر رد إسرائيل على مقترح الوسطاء الذي وافقت عليه الحركة والفصائل الفلسطينية في... 03.09.2025, سبوتنيك عربي

وأكدت الحركة، في بيان، استعدادها للمضي قدما في صفقة شاملة تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لديها، مقابل الإفراج عن عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.ويشمل الاتفاق، بحسب الحركة، وقف الحرب على غزة، انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من القطاع، فتح المعابر لتلبية احتياجات القطاع، وبدء عملية الإعمار.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد طالب، اليوم الأربعاء، حركة "حماس" بتسليم الرهائن والأسرى الإسرائيلين العشرين بشكل فوري.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أخبروا حماس أن تعيد فورا جميع الرهائن العشرين (ليس 2 أو 5 أو 7)، وسيتغير كل شيء بسرعة"، مضيفا "ستنتهي الحرب".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

