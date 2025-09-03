https://sarabic.ae/20250903/ترامب-ستنتهي-الحرب-فورا-عند-تسليم-حماس-للأسرى-الـ20--1104472041.html
ترامب: ستنتهي الحرب فورا عند تسليم "حماس" للأسرى الـ20
طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، حركة "حماس" بتسليم الرهائن والأسرى الإسرائيلين العشرين بشكل فوري. 03.09.2025, سبوتنيك عربي
وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، مساء اليوم الأربعاء، داعيا حركة حماس الإفراج الفوري عن الأسرى والرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها في غزة، موضحا أنه بمجرد تسليمهم ستنتهي الحرب في القطاع.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أخبروا حماس أن تعيد فورا جميع الرهائن العشرين (ليس 2 أو 5 أو 7)، وسيتغير كل شيء بسرعة"، مضيفا "ستنتهي الحرب".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، مساء اليوم الأربعاء، داعيا حركة حماس الإفراج الفوري عن الأسرى والرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها في غزة، موضحا أنه بمجرد تسليمهم ستنتهي الحرب في القطاع.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
"أخبروا حماس أن تعيد فورا جميع الرهائن العشرين (ليس 2 أو 5 أو 7)، وسيتغير كل شيء بسرعة"، مضيفا "ستنتهي الحرب".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس
"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.