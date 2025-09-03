https://sarabic.ae/20250903/بوتين--حول-تصريحات-ترامب-عن-تواطؤ-ضد-واشنطن-يتمتع-بروح-الدعابة-1104469897.html
بوتين حول تصريحات ترامب عن "تواطؤ" ضد واشنطن: يتمتع بروح الدعابة
رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخصوص "التواطؤ" المزعوم بين روسيا والصين وكوريا الديمقراطية... 03.09.2025, سبوتنيك عربي
وصرح بوتين، خلال مؤتمر صحفي، في ختام زيارة رسمية للصين، دامت 4 أيام: "رئيس الولايات المتحدة يتمتع بروح الدعابة، الأمر واضح، ونحن جميعا نعرف ذلك جيدا".وأوضح بوتين: "لدي علاقات جيدة معه (مع ترامب)".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تعليقه على عرض عسكري في بكين، روسيا والصين وكوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية) بالتخطيط لـ"مؤامرة" ضد الولايات المتحدة.في وقت سابق، شارك بوتين وكيم جونغ أون، إلى جانب رؤساء دول آخرين، في احتفالاتٍ بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والانتصار في الحرب العالمية الثانية. وحضر زعيما روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن وحفل استقبالٍ رسمي في قاعة الشعب الكبرى.الكرملين: روسيا والصين وكوريا الديمقراطية تتعاون لصالحها وليس ضد أحدبوتين: إن كان زيلينسكي جاهزا للقاء فليأت إلى موسكو
رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخصوص "التواطؤ" المزعوم بين روسيا والصين وكوريا الديمقراطية الشعبية، بالقول إن ترامب يتمتع بروح الدعابة.
وصرح بوتين، خلال مؤتمر صحفي، في ختام زيارة رسمية للصين، دامت 4 أيام: "رئيس الولايات المتحدة يتمتع بروح الدعابة، الأمر واضح، ونحن جميعا نعرف ذلك جيدا".
وأكد بوتين، أنه والرئيس ترامب تربطهما علاقة وطيدة.
وأوضح بوتين: "لدي علاقات جيدة معه (مع ترامب)".
وأضاف بوتين في إشارة إلى الدعوة التي وجهها للرئيس الأمريكي لزيارة موسكو خلال القمة في ألاسكا: "الدعوة مطروحة على الطاولة".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تعليقه على عرض عسكري في بكين، روسيا والصين وكوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية) بالتخطيط لـ"مؤامرة" ضد الولايات المتحدة.
في وقت سابق، شارك بوتين وكيم جونغ أون، إلى جانب رؤساء دول آخرين، في احتفالاتٍ بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والانتصار في الحرب العالمية الثانية. وحضر زعيما روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن وحفل استقبالٍ رسمي في قاعة الشعب الكبرى.