كيم جونغ أون خلال لقائه بوتين: علاقات بيونغ يانغ وموسكو تتطور في جميع المجالات
كيم جونغ أون خلال لقائه بوتين: علاقات بيونغ يانغ وموسكو تتطور في جميع المجالات
قال زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، إن علاقات بيونغ يانغ وموسكو تتطور في جميع المجالات، مضيفا: "سنبحث آفاق تطويرها بصورة أكبر في المستقبل". 03.09.2025, سبوتنيك عربي
وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، بدأ في بكين، مؤكدا أنهما توجها إلى مكان إجراء المحادثات في سيارة واحدة.وأوضح زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون: "إذا كانت بيونغ يانغ، تستطيع مساعدة روسيا في أي شيء فستفعل ذلك بالتأكيد فهو واجب أخوي".ومن جانبه، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الكورية الشمالية قاتلت ببطولة وشجاعة في مقاطعة كورسك.وأضاف بوتين: "بمبادرتكم، كما هو معروف، شاركت وحداتكم الخاصة في تحرير مقاطعة كورسك في امتثال كامل لمعاهدتنا الجديدة".وفي وقت سابق، شارك بوتين وكيم جونغ أون، إلى جانب رؤساء دول آخرين، في احتفالات بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والانتصار في الحرب العالمية الثانية.وحضر زعيما روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عرضا عسكريا في ميدان تيانانمن وحفل استقبال رسمي في قاعة الشعب الكبرى، وبعد الحفل استقل بوتين وكيم جونغ أون نفس السيارة، ويذهبان للمحادثاث بحسب الكرملين.
كيم جونغ أون خلال لقائه بوتين: علاقات بيونغ يانغ وموسكو تتطور في جميع المجالات
05:58 GMT 03.09.2025 (تم التحديث: 06:50 GMT 03.09.2025)
قال زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، إن علاقات بيونغ يانغ وموسكو تتطور في جميع المجالات، مضيفا: "سنبحث آفاق تطويرها بصورة أكبر في المستقبل".
وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك
"، اليوم الأربعاء، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، بدأ في بكين، مؤكدا أنهما توجها إلى مكان إجراء المحادثات في سيارة واحدة.
وأوضح زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون: "إذا كانت بيونغ يانغ، تستطيع مساعدة روسيا في أي شيء فستفعل ذلك بالتأكيد فهو واجب أخوي".
وقال كيم جونغ أون: "سنقدم كل الدعم لروسيا".
ومن جانبه، أشار الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين أن القوات الكورية الشمالية قاتلت ببطولة وشجاعة في مقاطعة كورسك.
وقال بوتين: "أود أن أشير إلى أن جنودكم قاتلوا بشجاعة وبطولة. أود أن أؤكد أننا لن ننسى أبدًا تضحيات قواتكم المسلحة وعائلات جنودكم. وأود أن أشكركم باسم الشعب الروسي على هذه المشاركة في النضال المشترك ضد النازية الجديدة".
وأضاف بوتين: "بمبادرتكم، كما هو معروف، شاركت وحداتكم الخاصة في تحرير مقاطعة كورسك في امتثال كامل لمعاهدتنا الجديدة".
وفي وقت سابق، شارك بوتين وكيم جونغ أون، إلى جانب رؤساء دول آخرين، في احتفالات بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والانتصار في الحرب العالمية الثانية.
وحضر زعيما روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عرضا عسكريا في ميدان تيانانمن وحفل استقبال رسمي في قاعة الشعب الكبرى، وبعد الحفل استقل بوتين وكيم جونغ أون نفس السيارة، ويذهبان للمحادثاث
بحسب الكرملين.