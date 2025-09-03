عربي
بوتين: إن كان زيلينسكي جاهزا للقاء فليأت إلى موسكو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250903/الرئيس-الروسي-يختتم-زيارته-للصين-بمؤتمر-صحفي--عاجل-1104467225.html
بوتين: إن كان زيلينسكي جاهزا للقاء فليأت إلى موسكو
بوتين: إن كان زيلينسكي جاهزا للقاء فليأت إلى موسكو
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن أبواب موسكو مفتوحة لزيارة زيلينسكي، في حال كان جاهزا للاجتماع. 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T13:42+0000
2025-09-03T14:53+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
الصين
منظمة شنغهاي للتعاون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104467065_0:36:1280:756_1920x0_80_0_0_0541f957995ecfc4b28700f460087843.jpg
وقال الرئيس بوتين، خلال مؤتمر صحفي، اختتم خلاله زيارته للصين، أنه "أبلغ ترامب بإمكانية عقد اجتماع مع زيلينسكي"، مضيفا، "إن كان (فلاديمير) زيلينسكي مستعدا للقاء، فحري به القدوم إلى موسكو".وأردف بوتين: "يمكن حل القضايا الإقليمية في أوكرانيا من خلال الاستفتاء، ولكن يجب رفع الأحكام العرفية حتى يحدث ذلك".وشدد بوتين على أن "روسيا لطالما اعترضت على عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي".واستطرد بوتين: "روسيا لم تشكك أبدا في حق أوكرانيا في ممارسة نشاطها الاقتصادي كما تريد، وهذا يشمل العضوية في الاتحاد الأوروبي".ونوه بوتين إلى أن "روسيا ترى رغبة صادقة لدى إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في إيجاد حل للصراع الأوكراني"، مؤكدا أن لديه علاقة جيدة مع ترامب.وصرح بوتين أن "روسيا لم تطرح قط مسألة إمكانية منح أوكرانيا ضمانات أمنية مقابل أراضٍ ولا نربط بشكل مباشر بين الضمانات الأمنية لأوكرانيا ومسألة الأراضي".وأوضح بوتين: "الضمانات الأمنية أمر طبيعي، وكثيرا ما أتحدث عنها، ننطلق من حقيقة أن أي دولة يجب أن تحصل على هذه الضمانات، أي نظام أمني، وأوكرانيا ليست استثناء، لكن هذا لا يرتبط بأي تبادلات، وخاصة تبادلات الأراضي".أكد أن "رأي الشعب الذي قرر العيش ضمن روسيا يجب احترامه، وهذه هي الديمقراطية".واعتبر بوتين أن "نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، سيسبب ضررا هائلا للاقتصاد الدولي بأكمله".واعتبر أنه "إذا كان من المستحيل حل الصراع في أوكرانيا سلميا، فسيتعين على روسيا تحقيق أهدافها بالطرق العسكرية.وبيّن بوتين أن "أوكرانيا تحاول سد الثغرات في منطقة العملية العسكرية الخاصة عن طريق إعادة انتشار القوات".ووصف بوتين نتائج زيارته للصين بأنها إيجابية جدا، وقال للصحفيين "بالنسبة للنتائج فهي إيجابية للغاية في رأيي".واعتبر بوتين أن مبادرة الحوكمة العالمية، التي اقترحها شي جين بينغ، أتت في الوقت المناسب، وتهدف إلى بناء علاقات إيجابية بين مختلف الدول.وأكد بوتين أن احتياجات الطاقة في دول آسيا والمحيط الهادئ تتزايد، بما في ذلك الصين التي تمثل القوة الدافعة للاقتصاد العالمي.وأوضح بوتين أن وحدة جميع الدول المجتمعة في الصين تظهر موقفا إيجابيا وثقة في تحقيق الأهداف.وأضاف الرئيس الروسي أن "العمل على مشروع "قوة سيبيريا 2" كان يجري منذ وقت طويل، والمفاوضات استمرت لعدة سنوات".ونوّه بوتين إلى أن "الاقتصادات الرائدة في منطقة اليورو في حالة ركود، بينما الاقتصاد العالمي وخاصة منطقة آسيا والمحيط الهادئ ينمو".بدأت زيارة بوتين إلى الصين في 31 أغسطس/ آب، شارك خلالها في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وعقد عددا من الاجتماعات الثنائية مع زعماء دول المنظمة.وفي 3 سبتمبر/ أيلول، استضافت بكين عرضا واسع النطاق مخصصا للذكرى 80 للانتصار على الآلة العسكرية اليابانية، ونهاية الحرب العالمية الثانية/ وحضر الحفل الرئيس بوتين، وقادة الدول الأخرى.بمشاركة الرئيس بوتين.. عرض عسكري ضخم في الصين بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية... فيديو
https://sarabic.ae/20250829/البيت-الأبيض-ترامب-يواصل-مساعيه-لعقد-لقاء-بين-بوتين-وزيلينسكي-1104301125.html
https://sarabic.ae/20250903/بوتين-وكيم-جونغ-أون-يستقلان-سيارة-واحدة-إلى-مكان-المحادثات-في-الصين--1104449469.html
https://sarabic.ae/20250902/رئيس-وزراء-سلوفاكيا-بعد-اجتماعه-مع-بوتين-سأبلغ-زيلينسكي-رسائل-مهمة-يوم-الجمعة-1104426715.html
https://sarabic.ae/20250903/الكرملين-روسيا-والصين-وكوريا-الديمقراطية-تتعاون-لصالحها-وليس-ضد-أحد-1104459951.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يختتم زيارته الرسمية في الصين بمؤتمر صحفي
سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يختتم زيارته الرسمية في الصين بمؤتمر صحفي
2025-09-03T13:42+0000
true
PT48M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104467065_112:0:1168:792_1920x0_80_0_0_b8de057ee855fded254bc686c941aeab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, روسيا, الصين, منظمة شنغهاي للتعاون
فلاديمير بوتين, روسيا, الصين, منظمة شنغهاي للتعاون

بوتين: إن كان زيلينسكي جاهزا للقاء فليأت إلى موسكو

13:42 GMT 03.09.2025 (تم التحديث: 14:53 GMT 03.09.2025)
© Ruptly
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن أبواب موسكو مفتوحة لزيارة زيلينسكي، في حال كان جاهزا للاجتماع.
وقال الرئيس بوتين، خلال مؤتمر صحفي، اختتم خلاله زيارته للصين، أنه "أبلغ ترامب بإمكانية عقد اجتماع مع زيلينسكي"، مضيفا، "إن كان (فلاديمير) زيلينسكي مستعدا للقاء، فحري به القدوم إلى موسكو".
وأردف بوتين: "يمكن حل القضايا الإقليمية في أوكرانيا من خلال الاستفتاء، ولكن يجب رفع الأحكام العرفية حتى يحدث ذلك".
وشدد بوتين على أن "روسيا لطالما اعترضت على عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي".
واستطرد بوتين: "روسيا لم تشكك أبدا في حق أوكرانيا في ممارسة نشاطها الاقتصادي كما تريد، وهذا يشمل العضوية في الاتحاد الأوروبي".
وتابع بوتين: لا يمكن ضمان أمن أوكرانيا على حساب أمن روسيا.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض: ترامب يواصل مساعيه لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي
29 أغسطس, 20:36 GMT
ونوه بوتين إلى أن "روسيا ترى رغبة صادقة لدى إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في إيجاد حل للصراع الأوكراني"، مؤكدا أن لديه علاقة جيدة مع ترامب.
وصرح بوتين أن "روسيا لم تطرح قط مسألة إمكانية منح أوكرانيا ضمانات أمنية مقابل أراضٍ ولا نربط بشكل مباشر بين الضمانات الأمنية لأوكرانيا ومسألة الأراضي".
وأوضح بوتين: "الضمانات الأمنية أمر طبيعي، وكثيرا ما أتحدث عنها، ننطلق من حقيقة أن أي دولة يجب أن تحصل على هذه الضمانات، أي نظام أمني، وأوكرانيا ليست استثناء، لكن هذا لا يرتبط بأي تبادلات، وخاصة تبادلات الأراضي".

روسيا لا تناضل لأجل الأرض بقدر ما تناضل لأجل حق الشعوب في التحدث بلغتهم والعيش في ثقافتهم، ويجب احترام رأي الشعب الذي قرر العيش كجزء من روسيا.

أكد أن "رأي الشعب الذي قرر العيش ضمن روسيا يجب احترامه، وهذه هي الديمقراطية".
واعتبر بوتين أن "نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، سيسبب ضررا هائلا للاقتصاد الدولي بأكمله".

وأشار بوتين إلى أن كل محاولات روسيا، لحل القضية الأوكرانية سلميا فشلت.

واعتبر أنه "إذا كان من المستحيل حل الصراع في أوكرانيا سلميا، فسيتعين على روسيا تحقيق أهدافها بالطرق العسكرية.
وبيّن بوتين أن "أوكرانيا تحاول سد الثغرات في منطقة العملية العسكرية الخاصة عن طريق إعادة انتشار القوات".

تجمعات القوات الروسية في منطقة العمليات الخاصة تتقدم على جميع المحاور والقوات الأوكرانية غير قادرة على القيام بعمليات هجومية.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
بوتين: لن ننسى مشاركة كوريا الديمقراطية في محاربة النازية الجديدة
05:40 GMT
ووصف بوتين نتائج زيارته للصين بأنها إيجابية جدا، وقال للصحفيين "بالنسبة للنتائج فهي إيجابية للغاية في رأيي".
واعتبر بوتين أن مبادرة الحوكمة العالمية، التي اقترحها شي جين بينغ، أتت في الوقت المناسب، وتهدف إلى بناء علاقات إيجابية بين مختلف الدول.
أود أن أشيد بشكل خاص بالمبادرة الصينية للحوكمة العالمية. يبدو لي أنها جاءت في الوقت المناسب، والأهم من ذلك أنها تهدف لبناء علاقات إيجابية بين الدول التي اجتمعت بالقمة في الصين، شركائنا المحتملين، الذين لا يرغبون حالياً بإعلان هذه الشراكة.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن احتياجات الطاقة في دول آسيا والمحيط الهادئ تتزايد، بما في ذلك الصين التي تمثل القوة الدافعة للاقتصاد العالمي.

سوف نزود الصين بأكثر من 100 مليار متر مكعب من الغاز إجمالا، ليس بأسعار مبالغ فيها، بل بأسعار السوق.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأوضح بوتين أن وحدة جميع الدول المجتمعة في الصين تظهر موقفا إيجابيا وثقة في تحقيق الأهداف.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مع رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
رئيس وزراء سلوفاكيا بعد اجتماعه مع بوتين: سأبلغ زيلينسكي "رسائل مهمة" يوم الجمعة
أمس, 15:45 GMT
وأضاف الرئيس الروسي أن "العمل على مشروع "قوة سيبيريا 2" كان يجري منذ وقت طويل، والمفاوضات استمرت لعدة سنوات".

الوثائق التي تمت المصادقة خلال الزيارة إلى الصين ترسم ملامح المستقبل.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ونوّه بوتين إلى أن "الاقتصادات الرائدة في منطقة اليورو في حالة ركود، بينما الاقتصاد العالمي وخاصة منطقة آسيا والمحيط الهادئ ينمو".

ووصف بوتين نبرة الغرب في الحوار الاقتصادي بأنها غير مقبولة.

3 سبتمبر 2025 – الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد جلسة التصوير الجماعي لرؤساء الوفود الأجنبية المدعوين إلى الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
الكرملين: روسيا والصين وكوريا الديمقراطية تتعاون لصالحها وليس ضد أحد
09:51 GMT
بدأت زيارة بوتين إلى الصين في 31 أغسطس/ آب، شارك خلالها في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وعقد عددا من الاجتماعات الثنائية مع زعماء دول المنظمة.
كما عقدت محادثات ثلاثية بين روسيا والصين ومنغوليا في بكين، وأجرى بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات ثنائية.
وفي 3 سبتمبر/ أيلول، استضافت بكين عرضا واسع النطاق مخصصا للذكرى 80 للانتصار على الآلة العسكرية اليابانية، ونهاية الحرب العالمية الثانية/ وحضر الحفل الرئيس بوتين، وقادة الدول الأخرى.
بمشاركة الرئيس بوتين.. عرض عسكري ضخم في الصين بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала