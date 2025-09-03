https://sarabic.ae/20250903/الرئيس-الروسي-يختتم-زيارته-للصين-بمؤتمر-صحفي--عاجل-1104467225.html

بوتين: إن كان زيلينسكي جاهزا للقاء فليأت إلى موسكو

بوتين: إن كان زيلينسكي جاهزا للقاء فليأت إلى موسكو

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن أبواب موسكو مفتوحة لزيارة زيلينسكي، في حال كان جاهزا للاجتماع. 03.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال الرئيس بوتين، خلال مؤتمر صحفي، اختتم خلاله زيارته للصين، أنه "أبلغ ترامب بإمكانية عقد اجتماع مع زيلينسكي"، مضيفا، "إن كان (فلاديمير) زيلينسكي مستعدا للقاء، فحري به القدوم إلى موسكو".وأردف بوتين: "يمكن حل القضايا الإقليمية في أوكرانيا من خلال الاستفتاء، ولكن يجب رفع الأحكام العرفية حتى يحدث ذلك".وشدد بوتين على أن "روسيا لطالما اعترضت على عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي".واستطرد بوتين: "روسيا لم تشكك أبدا في حق أوكرانيا في ممارسة نشاطها الاقتصادي كما تريد، وهذا يشمل العضوية في الاتحاد الأوروبي".ونوه بوتين إلى أن "روسيا ترى رغبة صادقة لدى إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في إيجاد حل للصراع الأوكراني"، مؤكدا أن لديه علاقة جيدة مع ترامب.وصرح بوتين أن "روسيا لم تطرح قط مسألة إمكانية منح أوكرانيا ضمانات أمنية مقابل أراضٍ ولا نربط بشكل مباشر بين الضمانات الأمنية لأوكرانيا ومسألة الأراضي".وأوضح بوتين: "الضمانات الأمنية أمر طبيعي، وكثيرا ما أتحدث عنها، ننطلق من حقيقة أن أي دولة يجب أن تحصل على هذه الضمانات، أي نظام أمني، وأوكرانيا ليست استثناء، لكن هذا لا يرتبط بأي تبادلات، وخاصة تبادلات الأراضي".أكد أن "رأي الشعب الذي قرر العيش ضمن روسيا يجب احترامه، وهذه هي الديمقراطية".واعتبر بوتين أن "نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، سيسبب ضررا هائلا للاقتصاد الدولي بأكمله".واعتبر أنه "إذا كان من المستحيل حل الصراع في أوكرانيا سلميا، فسيتعين على روسيا تحقيق أهدافها بالطرق العسكرية.وبيّن بوتين أن "أوكرانيا تحاول سد الثغرات في منطقة العملية العسكرية الخاصة عن طريق إعادة انتشار القوات".ووصف بوتين نتائج زيارته للصين بأنها إيجابية جدا، وقال للصحفيين "بالنسبة للنتائج فهي إيجابية للغاية في رأيي".واعتبر بوتين أن مبادرة الحوكمة العالمية، التي اقترحها شي جين بينغ، أتت في الوقت المناسب، وتهدف إلى بناء علاقات إيجابية بين مختلف الدول.وأكد بوتين أن احتياجات الطاقة في دول آسيا والمحيط الهادئ تتزايد، بما في ذلك الصين التي تمثل القوة الدافعة للاقتصاد العالمي.وأوضح بوتين أن وحدة جميع الدول المجتمعة في الصين تظهر موقفا إيجابيا وثقة في تحقيق الأهداف.وأضاف الرئيس الروسي أن "العمل على مشروع "قوة سيبيريا 2" كان يجري منذ وقت طويل، والمفاوضات استمرت لعدة سنوات".ونوّه بوتين إلى أن "الاقتصادات الرائدة في منطقة اليورو في حالة ركود، بينما الاقتصاد العالمي وخاصة منطقة آسيا والمحيط الهادئ ينمو".بدأت زيارة بوتين إلى الصين في 31 أغسطس/ آب، شارك خلالها في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وعقد عددا من الاجتماعات الثنائية مع زعماء دول المنظمة.وفي 3 سبتمبر/ أيلول، استضافت بكين عرضا واسع النطاق مخصصا للذكرى 80 للانتصار على الآلة العسكرية اليابانية، ونهاية الحرب العالمية الثانية/ وحضر الحفل الرئيس بوتين، وقادة الدول الأخرى.بمشاركة الرئيس بوتين.. عرض عسكري ضخم في الصين بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية... فيديو

