بوتين يلتقي لوكاشينكو في بكين
رئيس وزراء سلوفاكيا بعد اجتماعه مع بوتين: سأبلغ زيلينسكي "رسائل مهمة" يوم الجمعة
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بأنه بعد حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الصراع في أوكرانيا، توصل إلى عدة "استنتاجات" يعتزم مشاركتها مع زيلينسكي يوم الجمعة المقبل.
وكتب فيكو في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: "أطلعـني الرئيس فلاديمير بوتين على تقدم المفاوضات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا وآفاق إنهاء هذا الصراع العسكري، ومن خلال هذه المحادثة المهمة، توصلت إلى عدة استنتاجات ورسائل أعتزم نقلها إلى فلاديمير زيلينسكي يوم الجمعة".
وقال رئيس الوزراء السلوفاكي إن محادثته مع بوتين، ركزت بشكل رئيسي على الصراع في أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو في بكين، أن بلاده لم يكن لديها أبدا، وليس لديها، ولن يكون لديها أي نية لمهاجمة أحد، أي كان، ولفت إلى أن هدف روسيا الوحيد في أوكرانيا هو حماية مصالحها.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
بوتين: من الممكن إيجاد توافق في الآراء بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا
09:51 GMT
وقال بوتين: "نرى الآن نوعا من الهستيريا يثار باستمرار حول تخطيط روسيا المزعوم لمهاجمة أوروبا. أعتقد أن هذا استفزاز مفهوم، أو عجز تام، بالنسبة للأشخاص العقلاء. لأن أي شخص عاقل يدرك تماما أن روسيا لم تكن لديها أبدا، وليس لديها، ولن تكون لديها أي رغبة لمهاجمة أحد".
وأشار بوتين إلى أن هدف روسيا الوحيد في أوكرانيا هو حماية مصالحها، حيث "اضطرت للدفاع عن مصالحها وعن الشعوب التي تربط حياتها ومصيرها بروسيا، بتاريخنا وتقاليدنا"، وشكل ذلك "جوهر الصراع " الذي نجم نتيجة" سلوك عدواني من الجانب الآخر".

وشدد بوتين على رفض روسيا قبول عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وفي الوقت نفسه، ذكّر بوتين بأن بلاده لم تعارض قط عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج خلال اجتماع في بكين. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
روسيا والصين توقعان أكثر من 20 وثيقة للتعاون عقب المحادثات في بكين
06:09 GMT
وفي زيارة وصفت بغير المسبوقة، بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جولة تستمر أربعة أيام في الصين، حيث شارك في قمتي منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين شمالي البلاد، وسيشارك في فعاليات إحياء الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، وعقد الرئيس الروسي خلال الجولة سلسلة من اللقاءات مع عدد كبير من زعماء الدول.
وكان قد التقى بوتين وترامب في 15 أغسطس/آب الماضي، وناقشا سبل حل الصراع الأوكراني، ووصف الزعيمان اللقاء بالإيجابي. وعقب المحادثات، أشارا إلى عزم البلدين على تحقيق نتائج ملموسة، وإلى وجود العديد من مجالات العمل المشترك، كما أعرب الرئيسان عن استعدادهما للعمل على إنهاء النزاع في أوكرانيا. وأكد بوتين إمكانية التوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا، مؤكدا اهتمام روسيا بتسوية طويلة الأمد للوضع.
بوتين: روسيا ستبذل كل ما يلزم لاستعادة العلاقات مع سلوفاكيا
رئيس بوليفيا: لقاء بوتين وترامب يمنح الأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
