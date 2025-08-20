https://sarabic.ae/20250820/رئيس-بوليفيا-لقاء-بوتين-وترامب-يمنح-الأمل-في-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-أوكرانيا---1103962350.html
رئيس بوليفيا: لقاء بوتين وترامب يمنح الأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس البوليفي لويس آرسي، اليوم الأربعاء، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مشجع ويبعث على الأمل بإمكانية التوصل
وقال آرسي لوكالة "سبوتنيك": "اللقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب مُشجع. أعتقد أنه يُمكن التوصل إلى اتفاق، وأن هذه الحرب، التي كانت لها عواقب وخيمة على الجميع، ستنتهي أخيرًا. لأن أسعار النفط أثرت على جميع الدول، بما في ذلك بوليفيا".وأضاف آرسي: "إذا حلت هذه المشكلة، فسيسهم ذلك بالتأكيد في استقرارنا، لأن أسعار الوقود ستنخفض عالميًا... نحن نؤيد أن يفضي الحوار إلى حلول ويرسي السلام في هذا الجزء من العالم".ويوم الجمعة الماضي، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وجرى اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.وفي وقت لاحق، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أنه جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.وأضاف أوشاكوف: "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".روبيو: قمة ألاسكا كانت "مثمرة للغاية"ترامب: السلام الطويل الأمد هو هدف تسوية الأزمة الأوكرانية
أكد الرئيس البوليفي لويس آرسي، اليوم الأربعاء، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مشجع ويبعث على الأمل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.
وقال آرسي لوكالة "سبوتنيك": "اللقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب مُشجع. أعتقد أنه يُمكن التوصل إلى اتفاق، وأن هذه الحرب، التي كانت لها عواقب وخيمة على الجميع، ستنتهي أخيرًا. لأن أسعار النفط أثرت على جميع الدول، بما في ذلك بوليفيا".
وأكد آرسي أن "الحوار سيفضي إلى حلول".
وأضاف آرسي: "إذا حلت هذه المشكلة، فسيسهم ذلك بالتأكيد في استقرارنا، لأن أسعار الوقود ستنخفض عالميًا... نحن نؤيد أن يفضي الحوار إلى حلول ويرسي السلام في هذا الجزء من العالم".
ويوم الجمعة الماضي، عقدت محادثات بين الرئيسين
الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وجرى اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.
وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
وفي وقت لاحق، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أنه جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف أوشاكوف: "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".