https://sarabic.ae/20250510/بوتين-روسيا-ستبذل-كل-ما-يلزم-لاستعادة-العلاقات-مع-سلوفاكيا-1100366820.html
بوتين: روسيا ستبذل كل ما يلزم لاستعادة العلاقات مع سلوفاكيا
بوتين: روسيا ستبذل كل ما يلزم لاستعادة العلاقات مع سلوفاكيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لاستعادة العلاقات مع سلوفاكيا. 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T01:03+0000
2025-05-10T01:03+0000
2025-05-10T01:03+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
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سلاح روسيا
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موسكو – سبوتنيك. وقال بوتين، خلال اجتماعه برئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو على هامش احتفالات عيد النصر الثمانين: "خلال اجتماعنا في ديسمبر 2024، اتفقنا على أن الحكومة، بقيادة رئيسكم، ستبذل جهودًا لاستعادة التعاون الثنائي. هذا هو موقفكم، ونحن ندعمه بالطبع. من جانبنا، سنبذل قصارى جهدنا في هذا الاتجاه".وأشار بوتين إلى أن "العلاقات طويلة الأمد بين روسيا وسلوفاكيا تم تجميدها فعليًا في السنوات الأخيرة بسبب جهود السلطات السلوفاكية السابقة، التي اتبعت بشكل صارم خط الغرب الجماعي".من جهته، أكد فيتسو أن بلاده مهتمة بتطبيع العلاقات مع روسيا، قائلًا: "في سلوفاكيا، نهتم بعلاقات طبيعية مع روسيا الاتحادية، ولدينا فرص للتعاون بين البرلمانين".وحول الأزمة الأوكرانية، قال رئيس الوزراء السلوفاكي:وكانت المباحثات قد انطلقت بين بوتين وفيتسو الذي وصل إلى موسكو للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين لعيد النصر الروسي في الحرب الوطنية العظمى.وتشهد الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو، في التاسع من مايو/أيار من كل عام، فعاليات الاحتفال بعيد النصر، إحياءً لذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا النازية بين عامي 1941 و1945.ويشارك عدد من القادة الأجانب في هذه المناسبة، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورؤساء فنزويلا والبرازيل وصربيا، نيكولاس مادورو ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا وألكسندر فوتشيتش، فضلًا عن رئيسي وزراء الهند وسلوفاكيا، ناريندرا مودي وروبرت فيتسو، ورئيس جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك.
https://sarabic.ae/20250509/فيكو-سلوفاكيا-مهتمة-بتطبيع-العلاقات-مع-روسيا-وهناك-آفاق-للتعاون-بين-البلدين-1100364622.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
بوتين: روسيا ستبذل كل ما يلزم لاستعادة العلاقات مع سلوفاكيا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لاستعادة العلاقات مع سلوفاكيا.
موسكو – سبوتنيك
. وقال بوتين، خلال اجتماعه برئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو على هامش احتفالات عيد النصر الثمانين: "خلال اجتماعنا في ديسمبر 2024، اتفقنا على أن الحكومة، بقيادة رئيسكم، ستبذل جهودًا لاستعادة التعاون الثنائي. هذا هو موقفكم، ونحن ندعمه بالطبع. من جانبنا، سنبذل قصارى جهدنا في هذا الاتجاه".
وأشار بوتين إلى أن "العلاقات طويلة الأمد بين روسيا وسلوفاكيا تم تجميدها فعليًا في السنوات الأخيرة بسبب جهود السلطات السلوفاكية السابقة، التي اتبعت بشكل صارم خط الغرب الجماعي".
من جهته، أكد فيتسو أن بلاده مهتمة بتطبيع العلاقات مع روسيا، قائلًا: "في سلوفاكيا، نهتم بعلاقات طبيعية مع روسيا الاتحادية، ولدينا فرص للتعاون بين البرلمانين".
وحول الأزمة الأوكرانية، قال رئيس الوزراء السلوفاكي:
"لا يوجد حل عسكري هنا... نحن سعداء للغاية بوجود مفاوضات بشأن أوكرانيا، وبوجود بحث عن حل، لأن هذا هو بالضبط ما أردناه منذ بداية الصراع".
وكانت المباحثات قد انطلقت بين بوتين وفيتسو الذي وصل إلى موسكو للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين
لعيد النصر الروسي في الحرب الوطنية العظمى.
وتشهد الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو، في التاسع من مايو/أيار من كل عام، فعاليات الاحتفال بعيد النصر، إحياءً لذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا النازية بين عامي 1941 و1945.
ويشارك عدد من القادة الأجانب في هذه المناسبة، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورؤساء فنزويلا والبرازيل وصربيا، نيكولاس مادورو ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا وألكسندر فوتشيتش، فضلًا عن رئيسي وزراء الهند وسلوفاكيا، ناريندرا مودي وروبرت فيتسو، ورئيس جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك.