بوتين: روسيا ستبذل كل ما يلزم لاستعادة العلاقات مع سلوفاكيا

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التلفزيون الباكستاني: إسلام آباد تبدأ عملية عسكرية ردا على هجوم هندي
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
10:31 GMT
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نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:32 GMT
15 د
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29 د
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خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطها إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
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اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
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كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
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05:00 GMT
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مرايا العلوم
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09:18 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
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الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:30 GMT
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نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
العلم السوفياتي على الريخستاغ الألماني - اندحار المانيا النازية
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صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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13:00 GMT
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اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
16:03 GMT
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عالم سبوتنيك
العفو الدولية: الدول النافذة لا تتحرك لوقف الإبادة الجماعية في غزة
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شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
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بوتين: روسيا ستبذل كل ما يلزم لاستعادة العلاقات مع سلوفاكيا
بوتين: روسيا ستبذل كل ما يلزم لاستعادة العلاقات مع سلوفاكيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لاستعادة العلاقات مع سلوفاكيا. 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T01:03+0000
2025-05-10T01:03+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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موسكو – سبوتنيك. وقال بوتين، خلال اجتماعه برئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو على هامش احتفالات عيد النصر الثمانين: "خلال اجتماعنا في ديسمبر 2024، اتفقنا على أن الحكومة، بقيادة رئيسكم، ستبذل جهودًا لاستعادة التعاون الثنائي. هذا هو موقفكم، ونحن ندعمه بالطبع. من جانبنا، سنبذل قصارى جهدنا في هذا الاتجاه".وأشار بوتين إلى أن "العلاقات طويلة الأمد بين روسيا وسلوفاكيا تم تجميدها فعليًا في السنوات الأخيرة بسبب جهود السلطات السلوفاكية السابقة، التي اتبعت بشكل صارم خط الغرب الجماعي".من جهته، أكد فيتسو أن بلاده مهتمة بتطبيع العلاقات مع روسيا، قائلًا: "في سلوفاكيا، نهتم بعلاقات طبيعية مع روسيا الاتحادية، ولدينا فرص للتعاون بين البرلمانين".وحول الأزمة الأوكرانية، قال رئيس الوزراء السلوفاكي:وكانت المباحثات قد انطلقت بين بوتين وفيتسو الذي وصل إلى موسكو للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين لعيد النصر الروسي في الحرب الوطنية العظمى.وتشهد الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو، في التاسع من مايو/أيار من كل عام، فعاليات الاحتفال بعيد النصر، إحياءً لذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا النازية بين عامي 1941 و1945.ويشارك عدد من القادة الأجانب في هذه المناسبة، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورؤساء فنزويلا والبرازيل وصربيا، نيكولاس مادورو ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا وألكسندر فوتشيتش، فضلًا عن رئيسي وزراء الهند وسلوفاكيا، ناريندرا مودي وروبرت فيتسو، ورئيس جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك.
https://sarabic.ae/20250509/فيكو-سلوفاكيا-مهتمة-بتطبيع-العلاقات-مع-روسيا-وهناك-آفاق-للتعاون-بين-البلدين-1100364622.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

بوتين: روسيا ستبذل كل ما يلزم لاستعادة العلاقات مع سلوفاكيا

01:03 GMT 10.05.2025
© Sputnik . POOLالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
© Sputnik . POOL
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لاستعادة العلاقات مع سلوفاكيا.
موسكو – سبوتنيك. وقال بوتين، خلال اجتماعه برئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو على هامش احتفالات عيد النصر الثمانين: "خلال اجتماعنا في ديسمبر 2024، اتفقنا على أن الحكومة، بقيادة رئيسكم، ستبذل جهودًا لاستعادة التعاون الثنائي. هذا هو موقفكم، ونحن ندعمه بالطبع. من جانبنا، سنبذل قصارى جهدنا في هذا الاتجاه".
الرئيس فلاديمير بوتين خلال محادثات مع رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
فيكو: سلوفاكيا مهتمة بتطبيع العلاقات مع روسيا وهناك آفاق للتعاون بين البلدين
أمس, 20:16 GMT
وأشار بوتين إلى أن "العلاقات طويلة الأمد بين روسيا وسلوفاكيا تم تجميدها فعليًا في السنوات الأخيرة بسبب جهود السلطات السلوفاكية السابقة، التي اتبعت بشكل صارم خط الغرب الجماعي".
من جهته، أكد فيتسو أن بلاده مهتمة بتطبيع العلاقات مع روسيا، قائلًا: "في سلوفاكيا، نهتم بعلاقات طبيعية مع روسيا الاتحادية، ولدينا فرص للتعاون بين البرلمانين".
وحول الأزمة الأوكرانية، قال رئيس الوزراء السلوفاكي:
"لا يوجد حل عسكري هنا... نحن سعداء للغاية بوجود مفاوضات بشأن أوكرانيا، وبوجود بحث عن حل، لأن هذا هو بالضبط ما أردناه منذ بداية الصراع".
وكانت المباحثات قد انطلقت بين بوتين وفيتسو الذي وصل إلى موسكو للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين لعيد النصر الروسي في الحرب الوطنية العظمى.
وتشهد الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو، في التاسع من مايو/أيار من كل عام، فعاليات الاحتفال بعيد النصر، إحياءً لذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا النازية بين عامي 1941 و1945.
ويشارك عدد من القادة الأجانب في هذه المناسبة، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورؤساء فنزويلا والبرازيل وصربيا، نيكولاس مادورو ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا وألكسندر فوتشيتش، فضلًا عن رئيسي وزراء الهند وسلوفاكيا، ناريندرا مودي وروبرت فيتسو، ورئيس جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك.
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