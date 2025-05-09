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https://sarabic.ae/20250509/فيكو-سلوفاكيا-مهتمة-بتطبيع-العلاقات-مع-روسيا-وهناك-آفاق-للتعاون-بين-البلدين-1100364622.html
فيكو: سلوفاكيا مهتمة بتطبيع العلاقات مع روسيا وهناك آفاق للتعاون بين البلدين
فيكو: سلوفاكيا مهتمة بتطبيع العلاقات مع روسيا وهناك آفاق للتعاون بين البلدين
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تقدر قرار رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، بزيارة موسكو، رغم كل الصعوبات التي فرضتها الدول الغربية. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T20:16+0000
2025-05-09T20:16+0000
روسيا
العالم
سلوفاكيا
الذكرى الثمانين للنصر
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وقال بوتين خلال محادثات مع فيكة: "نقدر بالتأكيد قراركم بالحضور للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".وأضاف: "أُدرك الصعوبات التي واجهتموها أثناء توجهكم إلى موسكو، وما رافق ذلك من عقبات لوجستية. ولكنكم، مع ذلك، موجودون هنا".وأضاف الرئيس الروسي قائلاً: "أعتقد أن من يحاولون عرقلة بعض خططكم قد اقتنعوا مجددًا بأنه من الأفضل عدم القيام بذلك، فأنتم تحققون أهدافكم على أي حال".وبدوره شكر فيكو، بوتين على حسن الضيافة واهتمامه بالوفد السلوفاكي خلال زيارتهم إلى موسكو.وأضاف رئيس الوزراء السلوفاكي، أن "سلوفاكيا مهتمة بتطبيع العلاقات مع روسيا وهناك آفاق للتعاون بين البلدين".وصرح رئيس الوزراء روبرت فيكو بأن الصراع في أوكرانيا لا حل عسكري له، وأن سلوفاكيا ترحب بالمحادثات الهادفة إلى حله.وقال في لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متحدثا عن الصراع الأوكراني: "لا حل عسكري هنا... نحن سعداء جدًا بأن المحادثات جارية، وأنّنا نسعى إلى إيجاد حل، لأن هذا تحديدا ما أردناه منذ بداية الصراع".وصل رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، يوم أمس الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على النازية.وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "رئيس الوزراء السلوفاكي وصل إلى موسكو، للمشاركة في احتفالات يوم النصر، ويتوقع أن يحضر الزعيم عرض يوم النصر غدا".
https://sarabic.ae/20250509/الرئيس-الصربي-يعرب-عن-أمله-بزيارة-بوتين-إلى-بلغراد-1100361586.html
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روسيا, العالم, سلوفاكيا, الذكرى الثمانين للنصر
روسيا, العالم, سلوفاكيا, الذكرى الثمانين للنصر

فيكو: سلوفاكيا مهتمة بتطبيع العلاقات مع روسيا وهناك آفاق للتعاون بين البلدين

20:16 GMT 09.05.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين خلال محادثات مع رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو
الرئيس فلاديمير بوتين خلال محادثات مع رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© POOL
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ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تقدر قرار رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، بزيارة موسكو، رغم كل الصعوبات التي فرضتها الدول الغربية.
وقال بوتين خلال محادثات مع فيكة: "نقدر بالتأكيد قراركم بالحضور للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".
وأضاف: "أُدرك الصعوبات التي واجهتموها أثناء توجهكم إلى موسكو، وما رافق ذلك من عقبات لوجستية. ولكنكم، مع ذلك، موجودون هنا".
وأضاف الرئيس الروسي قائلاً: "أعتقد أن من يحاولون عرقلة بعض خططكم قد اقتنعوا مجددًا بأنه من الأفضل عدم القيام بذلك، فأنتم تحققون أهدافكم على أي حال".
وقال بوتين: "لقد تجمدت العلاقات الراسخة بين روسيا وسلوفاكيا فعليا في السنوات الأخيرة بفضل جهود السلطات السلوفاكية السابقة، التي التزمت بصرامة بالنهج الجماعي للغرب".
وبدوره شكر فيكو، بوتين على حسن الضيافة واهتمامه بالوفد السلوفاكي خلال زيارتهم إلى موسكو.
وأضاف رئيس الوزراء السلوفاكي، أن "سلوفاكيا مهتمة بتطبيع العلاقات مع روسيا وهناك آفاق للتعاون بين البلدين".
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
الرئيس الصربي يعرب عن أمله بزيارة بوتين إلى بلغراد
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وصرح رئيس الوزراء روبرت فيكو بأن الصراع في أوكرانيا لا حل عسكري له، وأن سلوفاكيا ترحب بالمحادثات الهادفة إلى حله.
وقال في لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متحدثا عن الصراع الأوكراني: "لا حل عسكري هنا... نحن سعداء جدًا بأن المحادثات جارية، وأنّنا نسعى إلى إيجاد حل، لأن هذا تحديدا ما أردناه منذ بداية الصراع".

وأشار فيكو إلى أن "عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا لا تجدي نفعا، بل تلحق الضرر بالاتحاد نفسه".

وصل رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، يوم أمس الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على النازية.
وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "رئيس الوزراء السلوفاكي وصل إلى موسكو، للمشاركة في احتفالات يوم النصر، ويتوقع أن يحضر الزعيم عرض يوم النصر غدا".
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