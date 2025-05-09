https://sarabic.ae/20250509/الرئيس-الصربي-يعرب-عن-أمله-بزيارة-بوتين-إلى-بلغراد-1100361586.html
الرئيس الصربي يعرب عن أمله بزيارة بوتين إلى بلغراد
الرئيس الصربي يعرب عن أمله بزيارة بوتين إلى بلغراد
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الجمعة، عن أمله بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بلغراد. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T18:37+0000
2025-05-09T18:37+0000
2025-05-09T18:37+0000
روسيا
الذكرى الثمانين للنصر
العالم
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وقال فوتشيتش خلال اجتماع مع بوتين: "شكرا جزيلا لكم على هذا الحدث الجليل، وعلى العرض العسكري الرائع. آمل أن أراكم في بلغراد، في صربيا".وشهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.في تمام الساعة 10:00 صباحًا دقت الأجراس وبدأ العرض العسكري، حيث تم إحضار العلم الوطني لروسيا الاتحادية، وراية المعركة لفرقة البندقية رقم 150 إلى الساحة الحمراء.
https://sarabic.ae/20250509/وكيل-العلاقات-الخارجية-بالبرلمان-المصري-لـ-سبوتنيك-مشاركة-مصر-باحتفالات-روسيا-تعكس-عمق-العلاقات-1100360775.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الذكرى الثمانين للنصر, العالم
روسيا, الذكرى الثمانين للنصر, العالم
الرئيس الصربي يعرب عن أمله بزيارة بوتين إلى بلغراد
أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الجمعة، عن أمله بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بلغراد.
وقال فوتشيتش خلال اجتماع مع بوتين: "شكرا جزيلا لكم على هذا الحدث الجليل، وعلى العرض العسكري الرائع. آمل أن أراكم في بلغراد، في صربيا".
وصفت وسائل إعلام غربية، حضور زعماء العالم في موكب احتفالات يوم النصر على النازية، اليوم الجمعة، بأنه فشل للغرب وانتصار للقيادة الروسية.
وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "يوم الجمعة، وبينما تجوب الدبابات الروسية وراجمات الصواريخ، والطائرات دون طيار الساحة الحمراء، خلال العرض العسكري السنوي بمناسبة يوم النصر الذي يحيي ذكرى هزيمة الاتحاد السوفييتي لألمانيا النازية، يعلن الرئيس فلاديمير بوتين، الذي سعى الغرب لعزله، بينما حضر الاحتفال بالنصر على النازية ما لا يقل عن عشرين زعيما عالميا.
وشهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.
في تمام الساعة
10:00 صباحًا دقت الأجراس وبدأ العرض العسكري، حيث تم إحضار العلم الوطني لروسيا الاتحادية، وراية المعركة لفرقة البندقية رقم 150 إلى الساحة الحمراء.