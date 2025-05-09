https://sarabic.ae/20250509/وكيل-العلاقات-الخارجية-بالبرلمان-المصري-لـ-سبوتنيك-مشاركة-مصر-باحتفالات-روسيا-تعكس-عمق-العلاقات-1100360775.html
وكيل "العلاقات الخارجية" بالبرلمان المصري لـ "سبوتنيك": مشاركة مصر باحتفالات روسيا تعكس عمق العلاقات
وكيل "العلاقات الخارجية" بالبرلمان المصري لـ "سبوتنيك": مشاركة مصر باحتفالات روسيا تعكس عمق العلاقات
سبوتنيك عربي
قالت سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على النازية في موسكو، إلى... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T17:52+0000
2025-05-09T17:52+0000
2025-05-09T17:52+0000
حصري
مصر
الذكرى الثمانين للنصر
روسيا
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وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذه المشاركة تأتي في إطار العلاقات القوية بين مصر وروسيا، والتي شهدت دفعة أكبر في ظل علاقة الصداقة الشخصية التي جمعت بين الرئيسين، كما تعكس حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.وأكدت البزار أن حضور الرئيس السيسي ومشاركة القوات المسلحة المصرية في هذه المناسبة التاريخية، يعكس التقدير المتبادل بين البلدين، ويؤكد على التزام مصر بدعم الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.وترى أن المشاركة تعكس كذلك مكانة مصر الدولية، وحرصها على تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة، بما يخدم مصالح الشعب المصري، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.وأنهت حديثها قائلة: "إننا نثمن هذه الخطوة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر بين مصر وروسيا في المستقبل".ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى موسكو، أمس الخميس، لحضور احتفالات روسيا بالذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية. وشهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.ولفتت وحدات قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش المصري الأنظار، خلال مشاركتها في العرض العسكري الذي أُقيم بالساحة الحمراء في موسكو، ضمن فعاليات الذكرى الـ80 للنصر.وظهرت الوحدات التابعة لجمهورية مصر العربية خلال مشاركتها في العرض العسكري، حيث سارت بثبات عبر الساحة الحمراء وسط أجواء من الفخر والاعتزاز، وبحضور كبار العسكريين والضيوف.
https://sarabic.ae/20250509/السيسي-روسيا-ومصر-تعززان-التعاون-وتعقدان-مشاورات-سياسية-خلال-أيام-1100359255.html
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حصري, مصر, الذكرى الثمانين للنصر, روسيا
حصري, مصر, الذكرى الثمانين للنصر, روسيا
وكيل "العلاقات الخارجية" بالبرلمان المصري لـ "سبوتنيك": مشاركة مصر باحتفالات روسيا تعكس عمق العلاقات
حصري
قالت سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على النازية في موسكو، إلى جانب مشاركة تشكيل من الشرطة العسكرية المصرية في العرض العسكري بالساحة الحمراء، تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، وتؤكد على الشراكة المتنامية بين البلدين في مختلف المجالات.
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذه المشاركة تأتي في إطار العلاقات القوية بين مصر وروسيا، والتي شهدت دفعة أكبر في ظل علاقة الصداقة الشخصية التي جمعت بين الرئيسين، كما تعكس حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.
وأكدت البزار أن حضور الرئيس السيسي
ومشاركة القوات المسلحة المصرية في هذه المناسبة التاريخية، يعكس التقدير المتبادل بين البلدين، ويؤكد على التزام مصر بدعم الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.
وترى أن المشاركة تعكس كذلك مكانة مصر الدولية، وحرصها على تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة، بما يخدم مصالح الشعب المصري، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأنهت حديثها قائلة: "إننا نثمن هذه الخطوة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر بين مصر وروسيا في المستقبل".
ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى موسكو، أمس الخميس، لحضور احتفالات روسيا بالذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية.
وشهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.
ولفتت وحدات قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش المصري
الأنظار، خلال مشاركتها في العرض العسكري الذي أُقيم بالساحة الحمراء في موسكو، ضمن فعاليات الذكرى الـ80 للنصر.
وظهرت الوحدات التابعة لجمهورية مصر العربية خلال مشاركتها في العرض العسكري، حيث سارت بثبات عبر الساحة الحمراء وسط أجواء من الفخر والاعتزاز، وبحضور كبار العسكريين والضيوف.