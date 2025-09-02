عربي
الرئيس الصيني: الصين تحترم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية
أمساليوم
بث مباشر
بوتين: من الممكن إيجاد توافق في الآراء بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا
بوتين: من الممكن إيجاد توافق في الآراء بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مع رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو، أنه من الممكن إيجاد توافق في الآراء بشأن الضمانات... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T09:51+0000
2025-09-02T10:36+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104389520_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_f3a60f260bd469f1c1a7fdfa1f49a7b3.jpg
وقال بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو: "من الطبيعي أن تقرر أوكرانيا كيفية ضمان أمنها، لكن هذا الأمن، كما هو منصوص عليه في الوثائق الأساسية، بما في ذلك في مجال الأمن في القارة الأوروبية، لا يمكن ضمانه على حساب أمن الدول الأخرى، وخاصة روسيا".وأشار إلى أنه "بمساعدة حلف شمال الأطلسي، يتم بذل محاولة لاستيعاب كامل الفضاء ما بعد السوفييتي تقريبا، لكننا اضطررنا إلى الرد على هذا، وهذه هي المشكلة برمتها".وأردف: "هذا هو جوهر الصراع (في أوكرانيا)، ومن هنا نشأ، وهذا ليس سلوكنا العدواني إطلاقًا، بل سلوك عدواني من الجانب الآخر. وليس لدينا أي هدف سوى الدفاع عن مصالحنا".وقال بوتين: "أما بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، فهذا أمر مختلف. نحن هنا نتحدث عن ضمان أمن روسيا، ليس اليوم فقط، وليس على المدى المتوسط، بل على المدى الطويل. مواقفنا هنا معروفة، ونعتبر هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لنا".ووفقا للرئيس الروسي، فإن "الصراع في أوكرانيا، لقد قلت هذا بالفعل مرات عدة، لقد قلت للتو في حدث منظمة "شنغهاي للتعاون" أنه لا علاقة له بسلوكنا العدواني. إنه مرتبط بحقيقة أن الغرب ساهم في الانقلاب في أوكرانيا. بالمناسبة، على الرغم من حقيقة أن 3 رؤساء دول - بولندا وفرنسا وألمانيا، وقّعوا كضامنين للاتفاق بين الحكومة والمعارضة في عام 2014 في أوكرانيا. وبعد يومين فقط، وقع انقلاب. وهكذا فإن أولئك الذين ضمنوا الاتفاق بين المعارضة والرئيس لم يرفعوا إصبعهم من أجل إعادة العملية السياسية في أوكرانيا إلى المجال الدستوري، لكنهم بدأوا في دعم أولئك الذين نفذوا الانقلاب. هذا هو المكان الذي بدأ فيه الصراع".وقال بوتين: "نرى أن هناك حالة من الهيستيريا تُثار باستمرار حول مزاعم تخطيط روسيا لمهاجمة أوروبا. أعتقد أن هذا استفزاز مفهوم أو عجز تام بالنسبة للأشخاص العقلاء، فكل شخص عاقل يدرك تمامًا أن روسيا لم تكن ولن تكون لديها أي رغبة في مهاجمة أحد".وأشار إلى أن روسيا تأمل باستمرار الحوار البناء مع الولايات المتحدة الأمريكية.وأردف: "لقد أظهرت اتصالاتنا الأخيرة مع الرئيس ترامب، ومع الإدارة الأمريكية في إنكوريدج، أن الإدارة الجديدة تستمع إلينا".وقال بوتين، خلال قمة رؤساء دول منظمة "شنغهاي للتعاون": "بالطبع، لكي تكون التسوية الأوكرانية مستدامة وطويلة الأجل، يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة، التي ذكرتها للتو والتي ذكرتها مرارا وتكرارا من قبل، واستعادة التوازن العادل في المجال الأمني".بوتين: يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية من أجل تسوية طويلة الأجلالمفوضية الأوروبية: أمريكا ستقدم الدعم في حالة نشر محتمل لقوات عسكرية بأوكرانيا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مع رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو، أنه من الممكن إيجاد توافق في الآراء بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمكن تنفيذه على حساب أمن روسيا.
وقال بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو: "من الطبيعي أن تقرر أوكرانيا كيفية ضمان أمنها، لكن هذا الأمن، كما هو منصوص عليه في الوثائق الأساسية، بما في ذلك في مجال الأمن في القارة الأوروبية، لا يمكن ضمانه على حساب أمن الدول الأخرى، وخاصة روسيا".

وأضاف: "هناك خيارات لضمان أمن أوكرانيا في حال انتهاء الصراع، وكان هذا أيضًا موضوع مناقشاتنا في إنكوريدج، ويبدو لي أن هناك فرصة للتوصل إلى توافق في الآراء هنا".

وأشار إلى أنه "بمساعدة حلف شمال الأطلسي، يتم بذل محاولة لاستيعاب كامل الفضاء ما بعد السوفييتي تقريبا، لكننا اضطررنا إلى الرد على هذا، وهذه هي المشكلة برمتها".

وتابع: "أما روسيا، فقد اضطرت للدفاع عن مصالحها وعن الشعوب التي تربط حياتها ومصيرها بروسيا، بتاريخنا وتقاليدنا".

وأردف: "هذا هو جوهر الصراع (في أوكرانيا)، ومن هنا نشأ، وهذا ليس سلوكنا العدواني إطلاقًا، بل سلوك عدواني من الجانب الآخر. وليس لدينا أي هدف سوى الدفاع عن مصالحنا".
© Ruptly
ووفقا للرئيس بوتين، فإن روسيا لم تعترض قط على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال بوتين: "أما بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، فهذا أمر مختلف. نحن هنا نتحدث عن ضمان أمن روسيا، ليس اليوم فقط، وليس على المدى المتوسط، بل على المدى الطويل. مواقفنا هنا معروفة، ونعتبر هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لنا".
ووفقا للرئيس الروسي، فإن "الصراع في أوكرانيا، لقد قلت هذا بالفعل مرات عدة، لقد قلت للتو في حدث منظمة "شنغهاي للتعاون" أنه لا علاقة له بسلوكنا العدواني. إنه مرتبط بحقيقة أن الغرب ساهم في الانقلاب في أوكرانيا. بالمناسبة، على الرغم من حقيقة أن 3 رؤساء دول - بولندا وفرنسا وألمانيا، وقّعوا كضامنين للاتفاق بين الحكومة والمعارضة في عام 2014 في أوكرانيا. وبعد يومين فقط، وقع انقلاب. وهكذا فإن أولئك الذين ضمنوا الاتفاق بين المعارضة والرئيس لم يرفعوا إصبعهم من أجل إعادة العملية السياسية في أوكرانيا إلى المجال الدستوري، لكنهم بدأوا في دعم أولئك الذين نفذوا الانقلاب. هذا هو المكان الذي بدأ فيه الصراع".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
أردوغان يؤكد لبوتين أن مفاوضات إسطنبول بشأن أوكرانيا تسهم في التسوية السلمية للصراع
أمس, 09:37 GMT
وقال بوتين: "نرى أن هناك حالة من الهيستيريا تُثار باستمرار حول مزاعم تخطيط روسيا لمهاجمة أوروبا. أعتقد أن هذا استفزاز مفهوم أو عجز تام بالنسبة للأشخاص العقلاء، فكل شخص عاقل يدرك تمامًا أن روسيا لم تكن ولن تكون لديها أي رغبة في مهاجمة أحد".

وتابع: "حملنا لفترة طويلة هجمات القوات الأوكرانية المستمرة على منشآتنا للطاقة. بعد ذلك، بدأنا بالرد، ونحن نرد، بالطبع، بجدية. هذا صحيح. ردًا على ذلك، يحاول الجانب الأوكراني الإضرار بنا، ولكنه يضر أيضًا بشركائنا".

وأشار إلى أن روسيا تأمل باستمرار الحوار البناء مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأردف: "لقد أظهرت اتصالاتنا الأخيرة مع الرئيس ترامب، ومع الإدارة الأمريكية في إنكوريدج، أن الإدارة الجديدة تستمع إلينا".
اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
تقارير: ويتكوف اتصل فورا بترامب بعد اجتماعاته مع بوتين
31 أغسطس, 04:16 GMT
ويوم أمس الاثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا، ويجب إقامة توازن أمني.
وقال بوتين، خلال قمة رؤساء دول منظمة "شنغهاي للتعاون": "بالطبع، لكي تكون التسوية الأوكرانية مستدامة وطويلة الأجل، يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة، التي ذكرتها للتو والتي ذكرتها مرارا وتكرارا من قبل، واستعادة التوازن العادل في المجال الأمني".
بوتين: يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية من أجل تسوية طويلة الأجل
المفوضية الأوروبية: أمريكا ستقدم الدعم في حالة نشر محتمل لقوات عسكرية بأوكرانيا
