بوتين: من الممكن إيجاد توافق في الآراء بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا

بوتين: من الممكن إيجاد توافق في الآراء بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مع رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو، أنه من الممكن إيجاد توافق في الآراء بشأن الضمانات... 02.09.2025

روسيا

وقال بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو: "من الطبيعي أن تقرر أوكرانيا كيفية ضمان أمنها، لكن هذا الأمن، كما هو منصوص عليه في الوثائق الأساسية، بما في ذلك في مجال الأمن في القارة الأوروبية، لا يمكن ضمانه على حساب أمن الدول الأخرى، وخاصة روسيا".وأشار إلى أنه "بمساعدة حلف شمال الأطلسي، يتم بذل محاولة لاستيعاب كامل الفضاء ما بعد السوفييتي تقريبا، لكننا اضطررنا إلى الرد على هذا، وهذه هي المشكلة برمتها".وأردف: "هذا هو جوهر الصراع (في أوكرانيا)، ومن هنا نشأ، وهذا ليس سلوكنا العدواني إطلاقًا، بل سلوك عدواني من الجانب الآخر. وليس لدينا أي هدف سوى الدفاع عن مصالحنا".وقال بوتين: "أما بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، فهذا أمر مختلف. نحن هنا نتحدث عن ضمان أمن روسيا، ليس اليوم فقط، وليس على المدى المتوسط، بل على المدى الطويل. مواقفنا هنا معروفة، ونعتبر هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لنا".ووفقا للرئيس الروسي، فإن "الصراع في أوكرانيا، لقد قلت هذا بالفعل مرات عدة، لقد قلت للتو في حدث منظمة "شنغهاي للتعاون" أنه لا علاقة له بسلوكنا العدواني. إنه مرتبط بحقيقة أن الغرب ساهم في الانقلاب في أوكرانيا. بالمناسبة، على الرغم من حقيقة أن 3 رؤساء دول - بولندا وفرنسا وألمانيا، وقّعوا كضامنين للاتفاق بين الحكومة والمعارضة في عام 2014 في أوكرانيا. وبعد يومين فقط، وقع انقلاب. وهكذا فإن أولئك الذين ضمنوا الاتفاق بين المعارضة والرئيس لم يرفعوا إصبعهم من أجل إعادة العملية السياسية في أوكرانيا إلى المجال الدستوري، لكنهم بدأوا في دعم أولئك الذين نفذوا الانقلاب. هذا هو المكان الذي بدأ فيه الصراع".وقال بوتين: "نرى أن هناك حالة من الهيستيريا تُثار باستمرار حول مزاعم تخطيط روسيا لمهاجمة أوروبا. أعتقد أن هذا استفزاز مفهوم أو عجز تام بالنسبة للأشخاص العقلاء، فكل شخص عاقل يدرك تمامًا أن روسيا لم تكن ولن تكون لديها أي رغبة في مهاجمة أحد".وأشار إلى أن روسيا تأمل باستمرار الحوار البناء مع الولايات المتحدة الأمريكية.وأردف: "لقد أظهرت اتصالاتنا الأخيرة مع الرئيس ترامب، ومع الإدارة الأمريكية في إنكوريدج، أن الإدارة الجديدة تستمع إلينا".وقال بوتين، خلال قمة رؤساء دول منظمة "شنغهاي للتعاون": "بالطبع، لكي تكون التسوية الأوكرانية مستدامة وطويلة الأجل، يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة، التي ذكرتها للتو والتي ذكرتها مرارا وتكرارا من قبل، واستعادة التوازن العادل في المجال الأمني".بوتين: يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية من أجل تسوية طويلة الأجلالمفوضية الأوروبية: أمريكا ستقدم الدعم في حالة نشر محتمل لقوات عسكرية بأوكرانيا

